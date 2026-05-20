ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΛΑΡΚΟ ΚΑΙ ΡΕΤΣΙΝΑΔΩΝ - ΔΑΣΕΡΓΑΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι προετοιμασίες για το μεγάλο συλλαλητήριο

Αποφασιστικά και με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι προετοιμασίες των ρετσινάδων της βόρειας Εύβοιας, των απολυμένων της ΛΑΡΚΟ και των Σωματείων τους για το μεγάλο συλλαλητήριο που διοργανώνουν από κοινού το Σάββατο 23 Μάη στην Αθήνα, δίνοντας αποφασιστική συνέχεια στους αγώνες τους για σταθερή δουλειά, για να μην ερημώσουν τα χωριά τους, για να ζήσουν στον τόπο τους με αξιοπρέπεια.

Το συλλαλητήριο θα ξεκινήσει με προσυγκέντρωση στις 11 π.μ. στην Ομόνοια. Θα ακολουθήσουν συγκέντρωση στις 12 μ. στην πλατεία Κλαυθμώνος και πορεία διαμαρτυρίας στο υπουργείο Οικονομικών.

Προετοιμάζοντας το συλλαλητήριο και αναδεικνύοντας τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι απολυμένοι της ΛΑΡΚΟ και οι ρετσινάδες - δασεργάτες της καμένης βόρειας Εύβοιας, ο Παναγιώτης Πολίτης, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων ΛΑΡΚΟ Λάρυμνας, αναδεικνύει τις εγκληματικές ευθύνες της σημερινής αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων για την απαξίωση, το κλείσιμο της ΛΑΡΚΟ και τις απολύσεις των εργαζομένων, αλλά και για την έλλειψη μέτρων πρόληψης και προστασίας που οδήγησε στην καταστροφή της βόρειας Εύβοιας και όλων όσοι ζούσαν από το δάσος της περιοχής. Σημειώνει ότι ενώ τα προγράμματα στα οποία έχουν ενταχθεί οι απολυμένοι της ΛΑΡΚΟ λήγουν τον Σεπτέμβρη, η κυβέρνηση αναβάλλει συνεχώς τη συνάντηση με τους εργαζόμενους, ενώ δεν λέει κουβέντα για τις υποσχέσεις της ότι η ΛΑΡΚΟ θα επαναλειτουργούσε σε δύο μήνες από το κλείσιμό της. Καταγγέλλει δε το «πλιάτσικο που γίνεται στις εγκαταστάσεις και στα υλικά του εργοστασίου, αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ». Για τους δασεργάτες, που για μια ακόμα φορά απειλείται το εισόδημά τους, υπενθυμίζει ότι η Εύβοια κάηκε επειδή ο κρατικός μηχανισμός αποδείχθηκε «επιλεκτικά ανίκανος», με ευθύνη της κυβέρνησης, ενώ η συρρίκνωση των δύο κλάδων έφερε σοβαρό πλήγμα στην τοπική κοινωνία και στην οικονομία της. Και καλεί τους εργαζόμενους της Φθιώτιδας, της υπόλοιπης Στερεάς και της Αττικής να σταθούν για άλλη μια φορά στο πλευρό τους, δείχνοντας ξανά τη συγκλονιστική αλληλεγγύη που έδειξαν στους αγώνες των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ και του λαού της βόρειας Εύβοιας.

Συνεχίζονται οι περιοδείες

Ταυτόχρονα κλιμακώνεται το μαζικό άνοιγμα με περιοδείες των Σωματείων στα συνεργεία των ρετσινάδων - δασεργατών στη βόρεια Εύβοια, αλλά και στους φορείς όπου εργάζονται οι απολυμένοι της ΛΑΡΚΟ, όπως και οι συσκέψεις με τη συμμετοχή εκπροσώπων σωματείων και μαζικών φορέων των δύο περιοχών.

Μετά τη μαζική σύσκεψη στην Ιστιαία, μεγάλη ήταν η συμμετοχή και στη σύσκεψη που πραγματοποίησε το Σωματείο Ρητινοκαλλιεργητών - Δασεργατών Εύβοιας το βράδυ της Δευτέρας στο Μαντούδι, αναδεικνύοντας την οργή και την αγωνιστική διάθεση των ρετσινάδων - δασεργατών, αλλά και τη διάθεση των εργαζομένων και του λαού της περιοχής να σταθούν στο πλευρό τους. Στη σύσκεψη στο Μαντούδι βρέθηκε αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας με επικεφαλής τον πρόεδρό του, Αντώνη Κούκουρα, εκφράζοντας την αμέριστη στήριξη και σε αυτήν τη φάση του αγώνα τους, ενώ στο πλευρό των δασεργατών της βόρειας Εύβοιας και των απολυμένων της ΛΑΡΚΟ στέκονται και τα Εργατικά Κέντρα της Στερεάς.