ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Η οργή για τον νεκρό οικοδόμο έγινε απεργιακή απάντηση

Από τα χαράματα σε εργοτάξια και γιαπιά, με μαζική συγκέντρωση στο Εργατικό Κέντρο και διαδήλωση στην Επιθεώρηση Εργασίας

Μέσα σε λιγότερο από 12 ώρες οιαπάντησαν στο προχθεσινό στυγνό εργοδοτικό έγκλημα όπως ξέρουν:Με τονα οργανώνει τη μάχη και με πάνω από 150 οικοδόμους να κάνουν δική τους υπόθεση την υπεράσπιση της ζωής τους, για να μην ξαναθρηνήσουν συνάδελφό τους στο μεροκάματο.

Η 24ωρη απεργία που προκήρυξε το Συνδικάτο μετά τον θάνατο του 46χρονου οικοδόμου, πατέρα δύο παιδιών, που σκοτώθηκε όταν καταπλακώθηκε από χώματα σε έργο ομβρίων υδάτων στη Βουνοπλαγιά Ιωαννίνων, κορυφώθηκε με μαζική και μαχητική απεργιακή συγκέντρωση στο Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων και διαδήλωση στην Επιθεώρηση Εργασίας.

Μια απεργία δύσκολη, αλλά απαραίτητη. Μια απεργία οργανωμένη σε ελάχιστο χρόνο. Από το προηγούμενο απόγευμα, το Συνδικάτο έφτασε με τηλέφωνα σε εκατοντάδες οικοδόμους, ενώ από τα χαράματα απεργιακά κλιμάκια πήραν σβάρνα εργοτάξια και γιαπιά. Παράλληλα, βαν με ηχητικό μήνυμα όργωνε την πόλη, καλώντας τους οικοδόμους «να μη βαρέσει σφυρί», να δώσουν καθολική απεργιακή απάντηση στο νέο εργοδοτικό έγκλημα.

Κλιμάκια του Συνδικάτου βρέθηκαν στο εργοτάξιο του οδικού άξονα Ιωαννίνων - Κακαβιάς, στη Ζωοδόχο, στην ΑΒΑΞ, καθώς και στο εργοτάξιο εγκατάστασης δικτύου φυσικού αερίου στην πόλη των Ιωαννίνων. Εκεί, μέσα στους χώρους δουλειάς, η κουβέντα ήταν κοφτή και καθαρή: Ο Ηλίας δεν «έφυγε». Σκοτώθηκε για το μεροκάματο. Καταπλακώθηκε μέσα σε φρεάτιο, την ώρα που γίνονταν εργασίες τοποθέτησης τσιμεντοσωλήνων. Το έγκλημα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν είχε τοποθετηθεί εκεί που έπρεπε και όπως έπρεπε το προστατευτικό τελάρο, που θα συγκρατούσε τον όγκο των χωμάτων. Αυτό το «κόστος» δεν το πλήρωσε ο εργολάβος. Το πλήρωσε όμως με τη ζωή του ένας εργάτης, αφήνοντας πίσω τη γυναίκα του και τα δύο παιδιά του.

«Δεν είναι η κακιά στιγμή, είναι το κέρδος πάνω από τη ζωή μας»

Στην απεργιακή συγκέντρωση κυριάρχησαν η συγκίνηση, η οργή και η αποφασιστικότητα. Συνθήματα όπως «Εσείς μετράτε κέρδη και ζημιές, εμείς μετράμε ανθρώπινες ζωές», «'Η τα κέρδη τους ή οι ζωές μας», «Κανένας νεκρός για τα κέρδη των εργοδοτών», έστειλαν καθαρά το μήνυμα: Δεν ήταν «η κακιά στιγμή». Ηταν εργοδοτικό έγκλημα.

Σημαντική ήταν και η ανταπόκριση δεκάδων συνδικαλιστών και εργαζομένων από κλάδους και φορείς της πόλης, καθώς και φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που βρέθηκαν στο πλευρό των οικοδόμων. Στο Συνδικάτο έφτασαν επίσης δεκάδες μηνύματα συμπαράστασης και αλληλεγγύης από σωματεία και φορείς της πόλης, δείχνοντας ότι η μάχη για να μη θρηνήσει η εργατική τάξη άλλους νεκρούς αγκαλιάζει ευρύτερα εργαζόμενους και νεολαία.

Από το βήμα της απεργιακής συγκέντρωσης ο Θανάσης Νάκος, πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων Ιωαννίνων, εξέφρασε τα συλλυπητήρια στην οικογένεια του νεκρού εργάτη, τονίζοντας ότι το Συνδικάτο και το Εργατικό Κέντρο θα σταθούν δίπλα της. «Ενας συνάδελφος δεν γύρισε σπίτι γιατί δεν πάρθηκαν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι δεν μπήκε το αναγκαίο προστατευτικό τελάρο «γιατί κόστιζε στον εργολάβο».

Στάθηκε στην εντατικοποίηση, στα 10ωρα και 12ωρα, στη δουλειά «ήλιο με ήλιο», στην πίεση να βγει γρήγορα το έργο, χωρίς μέτρα υγείας και ασφάλειας. Ανέδειξε την ευθύνη της κυβέρνησης, που αρνείται να κηρύξει υποχρεωτική τη Συλλογική Σύμβαση της Ομοσπονδίας Οικοδόμων, με 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο και μέτρα προστασίας, και κάλεσε σε δυνάμωμα του Συνδικάτου: «Δεν περιμένουμε μεσσίες, ούτε σωτήρες. Τα όπλα μας είναι η απεργία, η οργάνωση μέσα στους χώρους δουλειάς».

Στη συνέχεια ο Θανάσης Κονταξής, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων, περιέγραψε την εικόνα που αντίκρισε αντιπροσωπεία του Συνδικάτου και του Εργατικού Κέντρου στον τόπο του εγκλήματος. Ο συνάδελφος είχε ήδη ξεψυχήσει στο νοσοκομείο, και στο σημείο δεν υπήρχε κανείς. «Εκεί που έπρεπε να είναι η Επιθεώρηση, η αστυνομία, η εργοδοσία, όλοι οι υπεύθυνοι, δεν ήταν κανείς. Ενα χωράφι βρήκαμε, σε μια λαγκάτσα, με κάτι πρόβατα», είπε χαρακτηριστικά.

Κατήγγειλε ότι χρειάστηκε να πάνε οι ίδιοι οι συνδικαλιστές και να αρχίσουν τα τηλέφωνα για να εμφανιστούν οι αρμόδιοι και να καταγραφεί ο χώρος. «Δεν μπορεί να σκοτώνεται ένας άνθρωπος και να φεύγουν όλοι από εκεί και να εξαφανίζονται», τόνισε, ξεκαθαρίζοντας ότι οι οικοδόμοι δεν συγκεντρώθηκαν μόνο για να θρηνήσουν, αλλά και για να διεκδικήσουν, να απαιτήσουν να μην ξαναγίνει τέτοιο έγκλημα.

Ν. Εξαρχος: Δεν περνάμε όλοι το ίδιο

Στους οικοδόμους μίλησε και ο Νίκος Εξαρχος, μέλος της Ομοσπονδίας Οικοδόμων και βουλευτής Ιωαννίνων του ΚΚΕ. «Δεν πονάμε όλοι το ίδιο. Είναι ψέματα», είπε. «Για τον Ηλία και για τους άλλους συναδέλφους μας πονάμε εμείς. Γιατί είναι σάρκα από τη σάρκα μας. Γιατί μαζί δουλέψαμε στον ήλιο και στο κρύο. Γιατί μαζί μας κλέψανε τα ένσημα. Γιατί μαζί μοιραζόμαστε το άγχος για τις οικογένειές μας».

Ανέδειξε ότι μόνο στην οικοδομή σκοτώθηκαν 36 οικοδόμοι το 2025 και ότι ο Ηλίας είναι ο 9ος νεκρός από τις αρχές της χρονιάς. Στάθηκε στην ανάγκη οι οικοδόμοι να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους, με τη δύναμη της οργάνωσης και του Συνδικάτου τους, ενώ κατήγγειλε ότι για τους εργαζόμενους «δεν περισσεύει τίποτα» την ώρα που επιχειρηματικοί όμιλοι, τράπεζες και εταιρείες Ενέργειας μετράνε δισεκατομμύρια σε κέρδη.

«Δεν έχουν μέτρα ασφαλείας για έναν λόγο: Για να μπορούν να τεντώνουν και να μαζεύουν τον εργάσιμο χρόνο. Το κέρδος των εργοδοτών βγαίνει από αυτό το τέντωμα», είπε. Αναφέρθηκε στη διάλυση της Επιθεώρησης Εργασίας, στην υποστελέχωση και στο θεσμικό πλαίσιο που λύνει τα χέρια της εργοδοσίας, τονίζοντας όμως ότι αυτό δεν απαλλάσσει κανέναν από την ευθύνη να γίνουν έλεγχοι.

«Δεν μπορεί οι καλουπατζήδες να βγαίνουν στον όροφο να κλείσουν κολόνες πάνω σε ένα μαδέρι χωρίς προστατευτική σκαλωσιά. Αυτό δεν θα ξαναγίνει», είπε, μέσα σε χειροκροτήματα. «Απαιτούμε μέτρα. Ναι, θα στήσουν σκαλωσιές γύρω γύρω. Ναι, θα περιφράξουν την οικοδομή. Γιατί θέλουμε να γυρίσουμε το βράδυ στο σπίτι. Τελεία και παύλα».

«'Η τα κέρδη τους ή οι ζωές μας»

Οι οικοδόμοι στάθηκαν ιδιαίτερα στον εμπαιγμό της κυβέρνησης στη προχθεσινή συζήτηση στη Βουλή για την Υγεία και Ασφάλεια στους χώρους δουλειάς. Την ώρα που στα Γιάννενα ένας εργάτης έπεφτε νεκρός για το κόστος ενός τελάρου, η κυβέρνηση απαντούσε στις καταγγελίες για τα εργοδοτικά εγκλήματα μιλώντας για «κινδυνολογία».

Αυτό το θράσος ήταν που φούντωνε ακόμα περισσότερο την οργή στα εργοτάξια. Γιατί οι εργάτες ξέρουν από πρώτο χέρι τι σημαίνει να δουλεύεις χωρίς ουσιαστικά μέτρα προστασίας. Ξέρουν τι σημαίνει πίεση για να βγει η δουλειά. Ξέρουν τι σημαίνει να μην περνά ποτέ ουσιαστικός έλεγχος, να μη φτάνει ποτέ η Επιθεώρηση Εργασίας εκεί που πρέπει, όταν πρέπει.

Ο Ν. Εξαρχος συνέδεσε την ίδια πολιτική που θυσιάζει τη ζωή των εργατών για τα κέρδη με τη βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στους πολεμικούς σχεδιασμούς. Στάθηκε στα δισεκατομμύρια που δίνονται για εξοπλισμούς, στη φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα, στους Patriot στη Σαουδική Αραβία, αλλά και στα σχέδια των ομίλων για μπίζνες στην Οδησσό, στην Ουκρανία, στη Γάζα. «Για τα κέρδη των μονοπωλιακών ομίλων γίνονται όλα», τόνισε, ξεκαθαρίζοντας ότι απέναντι σε αυτήν την πολιτική μπαίνει το δίλημμα «ή τα κέρδη ή οι δικές μας ζωές».

Επειτα η απεργιακή συγκέντρωση μετατράπηκε σε διαδήλωση προς την Επιθεώρηση Εργασίας. Εκεί, κλιμάκιο του Συνδικάτου απαίτησε να ξεκινήσουν άμεσα έλεγχοι στα εργοτάξια και στα γιαπιά, να διαπιστωθούν οι παραβάσεις, να πέσουν πρόστιμα, να παρθούν μέτρα τώρα. Επίσης να συγκροτηθούν μεικτά κλιμάκια ελέγχου, με συμμετοχή του Συνδικάτου, ώστε οι χώροι δουλειάς να μη μείνουν ξανά ξέφραγο αμπέλι.