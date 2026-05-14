ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Ψήφος στην «Αγωνιστική Συνεργασία», εγγύηση για την ένταση της πάλης

Συμπληρώνοντας φέτος τα 110 χρόνια ζωής της η Ενωση Καλλιτεχνικών Φωτογράφων Αθήνας (ΕΚΦΑ) προχωρά σε εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 10 Ιούνη στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΓΣΕΒΕΕ (Καποδιστρίου 23, Αθήνα) και σε εκλογές Δευτέρα 15 και Τρίτη 16 Ιούνη, στα γραφεία της (Ιπποκράτους 13, Αθήνα).

Και μπροστά στη Συνέλευση απευθύνει μαχητικό κάλεσμα συμμετοχής και ακόμα μεγαλύτερης ενίσχυσης, ώστε να δυναμώσουν οι διεκδικήσεις τους απέναντι στις συνέπειες της πολεμικής κλιμάκωσης, που ήδη βιώνουν όλοι οι μικροί αυτοαπασχολούμενοι και στη φοροληστρική της κυβέρνησης.

Αλλωστε, η Ενωση έχει πρωτοστατήσει στους αγώνες του κλάδου, ενώνοντας τη φωνή της και με επαγγελματίες άλλων κλάδων για την υπεράσπιση του εισοδήματος από το τεράστιο κύμα ακρίβειας, πραγματοποίησαν συγκεντρώσεις ώστε να μη μονοπωληθεί η διαδικασία έκδοσης ταυτοτήτων σε εταιρεία - «φάντασμα», που όπως είχαν καταγγείλει έγινε με κυβερνητική απόφαση, και θα οδηγούσε στην υφαρπαγή του εισοδήματός τους.

Γι' αυτό ακριβώς και διάφοροι «καιροσκόποι και διασπαστές» προσπάθησαν με παράτυπες διαδικασίες να ελέγξουν την Ενωση, ώστε να στραφεί η αγωνιστική διεκδίκηση στη λογική της ήττας και της συναλλαγής.

Για όλα τα παραπάνω, ο Βαγγέλης Μαραγκός, πρόεδρος της Προσωρινής Διοίκησης, ξεκαθαρίζει πως «μετά από δυόμισι έτη δικαστικού αγώνα ενάντια στην προσπάθεια διάλυσης της Ενωσης από μία ομάδα καιροσκόπων σφετεριστών που πραγματοποίησαν παράνομες εκλογές, βγαίνουμε δικαιωμένοι και δυνατότεροι. Καταφέραμε να κρατήσουμε την ΕΚΦΑ ζωντανή και με προοπτική για ένα λαμπρότερο αγωνιστικό, διεκδικητικό μέλλον. Στη συνέχιση του αγώνα ενάντια στις αντιλαϊκές πολιτικές βρίσκεται η ελπίδα για τον κλάδο μας», σημείωσε.

Σε αυτό το πλαίσιο, κάλεσε σε μαζικοποίηση της Ενωσης, συμμετοχή στις εκλογές αλλά και ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση του ψηφοδελτίου της «Αγωνιστικής Συνεργασίας» που αποτελεί εγγύηση για την οργάνωση της συλλογικής διεκδίκησης κόντρα στην κυβερνητική πολιτική.

«Ψήφος στην "Αγωνιστική Συνεργασία" σημαίνει εμπόδιο στις πολιτικές που μας αφανίζουν και ενίσχυση του αγώνα για τα δικαιώματά μας. Ενάντια στην ακρίβεια αλλά και ενάντια στην άδικη τεκμαρτή φορολογία. Ενάντια στον αποκλεισμό από την δωρεάν Υγεία για όσους έχουν χρέη στο ταμείο», σημείωσε.

Οπως τονίζει, η συμμετοχή στις εκλογές θα δώσει ώθηση στον αγώνα «για καμία συμμετοχή, καμία εμπλοκή στους πολέμους "για του αφέντη το φαΐ". Ενάντια στην ψηφιακή θηλιά των POS και myDATA. Η Ενωσή μας βρίσκεται σε μία περίοδο προεκλογική κατά την οποία ενισχύει τη δύναμή της με νέες εγγραφές συναδέλφων από όλη την Αττική. Καλούμε κάθε συνάδελφο να ενισχύσει την Ενωσή μας με τη συμμετοχή του στις αρχαιρεσίες που θα σηματοδοτήσουν μία νέα εποχή για την ΕΚΦΑ, που το 2026 γιορτάζει τα 110 έτη συνεχούς λειτουργίας κόντρα σε όλες τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει», σημειώνει.