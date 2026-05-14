Πέμπτη 14 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 17
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ
Στηρίζουμε τον αγώνα των δημοσίων υπαλλήλων και τα δίκαια αιτήματά τους

Σε δήλωσή του ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, για τη χτεσινή απεργία της ΑΔΕΔΥ σημειώνει:

«Οι δημόσιοι υπάλληλοι, που σήμερα απεργούν, έχουν δίκιο να διεκδικούν αυξήσεις σε μισθούς, επαναφορά του 13ου και 14ου, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και όχι απολύσεις.

Εχουν δίκιο να βάζουν στο στόχαστρο τις αντιδραστικές συνταγματικές αλλαγές που προωθεί ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του σε βάρος των δικαιωμάτων τους, σε βάρος όλου του λαού, με την άρση της μονιμότητας, τον "κόφτη" στις κοινωνικές δαπάνες στο όνομα των "δημοσιονομικών αντοχών", την αναθεώρηση του άρθρου 16 κ.ά. Στηρίζουμε τον αγώνα των δημοσίων υπαλλήλων και τα δίκαια αιτήματά τους.

Κι αν νομίζει η κυβέρνηση ότι με το νέο πειθαρχικό δίκαιο που ψήφισε θα καταφέρει να τους επιβάλει σιωπητήριο, είναι βαθιά γελασμένη».

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
