Απεργία τη Δευτέρα σε ιδιωτική εταιρεία Υγείας στον Πειραιά

Απεργία προκήρυξε για την ερχόμενη Δευτέρα 18 Μάη το Συνδικάτο Εργαζομένων στην Ιδιωτική Υγεία Πειραιά για τους εργαζόμενους στην επιχείρηση «LABZ A2Z MEDICAL SOLUTIONS».

Η απεργία γίνεται με βασικό αίτημα την πληρωμή της μισθοδοσίας του μήνα Απρίλη που δεν έχει καταβληθεί ακόμα, ενώ ακόμα και για τον Μάρτη οι εργαζόμενοι πληρώθηκαν ύστερα από στάση εργασίας. Σημειώνεται ότι από τον Γενάρη του 2026 η εργοδοσία καθυστερεί τη μισθοδοσία κάθε μήνα και περισσότερο, ενώ σε συνάντηση του σωματείου με τη διοίκηση φάνηκε ότι δεν δεσμεύεται για την πληρωμή του μήνα Απρίλη, παραπέμποντας για το «τέλος του μήνα», καλλιεργώντας ακόμα περισσότερο την ανασφάλεια.

Την απεργία στηρίζει το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, επισημαίνοντας πως «οι ανάγκες μας δεν μπορούν να περιμένουν πότε θα μας πληρώσει ο κάθε εργοδότης. Δουλεύουμε για να ζούμε και δεν ζούμε για να δουλεύουμε. Ο μόνος δρόμος για τους εργαζόμενους είναι η οργανωμένη πάλη ενάντια σ' αυτήν την πολιτική, την κυβέρνηση και την εργοδοσία που βάζει τα κέρδη πάνω από τις ζωές και τις ανάγκες μας».