ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΛΑΡΚΟ ΚΑΙ ΡΕΤΣΙΝΑΔΩΝ - ΔΑΣΕΡΓΑΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ

Το Σάββατο 23 Μάη το μεγάλο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα

Με μεγάλο σταθμό το συλλαλητήριο που προγραμματίζουν από κοινού στην Αθήνα, το Σάββατο 23 Μάη, στις 10.30 π.μ., στο Σύνταγμα, οι απολυμένοι εργάτες της ΛΑΡΚΟ και οι ρετσινάδες - δασεργάτες της καμένης και πολύπαθης βόρειας Εύβοιας δίνουν νέα ώθηση στον αγώνα τους για διασφάλιση της εργασίας, για να ζήσουν στον τόπο τους με αξιοπρέπεια.

Αποφασιστικά, στις σημερινές κρίσιμες στιγμές βάζουν μπροστά τις διεκδικήσεις τους για σταθερή δουλειά, αυξήσεις στους μισθούς και δικαιώματα, για να μην πληρώσουν οι εργαζόμενοι και ο λαός τις συνέπειες του πολέμου. Διεκδικούν καλύτερες συνθήκες ζωής και εργασίας, αλλά και απαντήσεις σε ερωτήματα όπως το τι θα γίνει με τη ΛΑΡΚΟ και την επαναλειτουργία της, ή το πώς θα εφαρμοστεί σχέδιο ειδικής διαχείρισης, πρόληψης και προστασίας της βόρειας Εύβοιας χωρίς εργαζόμενους στο δάσος, χωρίς επιστημονική και διοικητική στήριξη.

Μεταξύ άλλων διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς που λαμβάνουν από την εργασία τους μέσα από τα προγράμματα της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), τα οποία και κατέκτησαν με τον αγώνα τους. Μάλιστα - όπως βέβαια και οι απολυμένοι της ΛΑΡΚΟ - και παρά την εκτίναξη της ακρίβειας από τότε, δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ αύξηση από το 2021 που ξεκίνησε το πρόγραμμα, με τις καθαρές απολαβές τους να είναι λίγο πάνω από τα 800 ευρώ.

Διεκδικούν επίσης χρονική επέκταση των προγραμμάτων, καθώς μάλιστα για τους απολυμένους της ΛΑΡΚΟ, ηλικίας κάτω των 55 ετών, αρχίζουν να λήγουν από τον Αύγουστο, ενώ οι ρετσινάδες και οι δασεργάτες ολοκληρώνουν τον πέμπτο χρόνο από το 7ετές πρόγραμμα εργασίας για την αποκατάσταση του καμένου δάσους.

Επίσης οι ρετσινάδες και οι δασεργάτες, εκτός από σταθερή δουλειά μέχρι τη συνταξιοδότηση και ουσιαστική αύξηση στους μισθούς, διεκδικούν την ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά, την αναγνώριση και καταβολή επιδόματος επικινδυνότητας, αύξηση της επιδότησης της ρητίνης στα 0,90 ευρώ το κιλό για τους συναδέλφους τους που συνεχίζουν να συλλέγουν ρητίνη, καθώς και μέτρα για την αντιπυρική προστασία της περιοχής.

Στο πλευρό των απολυμένων της ΛΑΡΚΟ, των ρετσινάδων - δασεργατών και των σωματείων τους στέκονται και σε αυτή τη φάση των αγώνων τους τα Εργατικά Κέντρα Στερεάς και Εύβοιας, δίνοντας μαζί τους τη μάχη για το συλλαλητήριο στην Αθήνα και την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Μπροστά στο συλλαλητήριο που προγραμματίζουν στην Αθήνα, αντιπροσωπείες του Σωματείου Ρητινοκαλλιεργητών Δασεργατών Εύβοιας και του Σωματείου Εργαζομένων ΛΑΡΚΟ Λάρυμνας, με επικεφαλής τους δύο προέδρους Μπάμπη Τσιβίκα και Παναγιώτη Πολίτη, πραγματοποίησαν χτες το πρωί περιοδεία στα συνεργεία των δασεργατών στην περιοχή της βόρειας Εύβοιας, καλώντας σε συσπείρωση στο σωματείο και μαζική συμμετοχή στην κινητοποίηση.

Αντίστοιχη περιοδεία των δύο σωματείων προγραμματίζεται και για αύριο στις υπηρεσίες που εργάζονται απολυμένοι της ΛΑΡΚΟ στην περιοχή της Λοκρίδας, ενώ για την προετοιμασία της κινητοποίησης έχουν προγραμματιστεί συσκέψεις, όπου έχουν κληθεί σωματεία, σύλλογοι και φορείς των δύο περιοχών.

Συγκεκριμένα συσκέψεις έχουν προγραμματιστεί αύριο Παρασκευή, στις 8 μ.μ., στο Δημαρχείο Ιστιαίας και τη Δευτέρα 18 Μάη, στις 8 μ.μ., στο δημαρχείο Μαντουδίου.