Οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες οδηγοί ταξί έχουν πλέον το δικό τους Σωματείο

Οι μικροί επαγγελματίες οδηγοί που έχουν την ταμειακή στο όνομά τους έχουν πλέον τη δική τους φωνή, καθώς πρόσφατα προχώρησαν στην ίδρυση του Σωματείου τους. Το Σωματείο Αυτοαπασχολούμενων Οδηγών Ταξί Αττικής (ΣΑΕΟΤΑ) απευθύνεται στους χιλιάδες επαγγελματίες του κλάδου που μέχρι τώρα δεν είχαν καμία συνδικαλιστική έκφραση και συμμετοχή, καθώς δεν γίνονταν δεκτοί ούτε στο ΣΑΤΑ (Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί) ούτε στο ΣΟΤΑ (Συνδικάτο Οδηγών Ταξί Αττικής), με ευθύνη των πλειοψηφιών στα ΔΣ των συγκεκριμένων σωματείων.

Πλέον, μέσα από τη δημιουργία του δικού τους Σωματείου παίρνει μορφή ο αγώνας τους ενάντια στα οξυμένα προβλήματα που διαχρονικά τους έχουν φορτώσει όλες οι κυβερνήσεις, εφαρμόζοντας την πολιτική στήριξης των ομίλων.

Σύμμαχο αυτής της πολιτικής, όπως τονίζουν στην ανακοίνωσή τους, αποτελεί και μερίδα συνδικαλιστών «που είτε λόγω συμφερόντων, είτε λόγω συμβιβασμών, είτε λόγω προσωπικών επιδιώξεων, με τη στάση τους βάζουν τρικλοποδιές στον αγώνα που γίνεται, εγκλωβίζοντας συναδέλφους. Απέναντί μας έχουμε μια συγκεκριμένη πολιτική στήριξης του μεγάλου κεφαλαίου, ανεξαρτήτως προσώπων».

Αλλωστε η αναγκαιότητα οργανωμένης απάντησης φάνηκε από τις πρόσφατες μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις ενάντια στον νόμο που ψήφισε η κυβέρνηση για το χατίρι των «πράσινων» ενεργειακών ομίλων, που επιβάλλει την υποχρεωτική αντικατάσταση των οχημάτων τους από ηλεκτρικά, και διατρανώνουν οργανωμένα τις διεκδικήσεις τους. Παράλληλα, από καλύτερη θέση θα οργανώσουν την πάλη τους ενάντια στις προσπάθειες ποινικοποίησης των αγώνων τους, καθώς με τον νέο νόμο καταργείται το ποινικό μητρώο και αντικαθίσταται από μητρώο δικαστικής χρήσης, με κίνδυνο να χαθεί η ειδική άδεια, άρα και οι δουλειές τους.

Επίσης καταγγέλλουν τη στάση των μαντράδων, που απαιτούν μίσθωμα από τον οδηγό - ελεύθερο επαγγελματία σε περίοδο απεργίας, όπου μάλιστα συμμετέχουν και οι ίδιοι.

Οι διεκδικήσεις τους περιλαμβάνουν να μπει πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και του ρεύματος, ξεκινώντας από τις τιμές χονδρικής και τα διυλιστήρια, να καταργηθούν ΕΦΚ και ΦΠΑ, κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης και της τεκμαρτής φορολόγησης. Λένε όχι στην υποχρεωτική αντικατάσταση οχημάτων με ηλεκτρικά. Απαιτούν κρατικές επιδοτήσεις για αυτοαπασχολούμενους ταξιτζήδες για την αντικατάσταση οχήματος, όπως και για εγκατάσταση ταξιμέτρων, POS κ.λπ., άμεση απόσυρση της ΚΥΑ 134328/20-8-2025.

Ο Γιώργος Μπάικας, από τους αυτοαπασχολούμενους οδηγούς ταξί Αττικής, μιλώντας στον «Ριζοσπάστη» αναδεικνύει σε ποιους απευθύνεται το Σωματείο: «Είμαστε ένα νεοϊδρυθέν σωματείο που καλύπτει τους αυτοαπασχολούμενους οδηγούς ταξί που έχουν την ταμειακή στο όνομά τους».

Η ίδρυση του Σωματείου αποτέλεσε αναγκαιότητα, καθώς «μέσα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε γενικά και ειδικά, και ύστερα από τους απεργιακούς αγώνες που δώσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, δημιουργήθηκε η ανάγκη σύστασης σωματείου. Το σωματείο αυτό ήρθε να καλύψει το κενό που υπήρχε, υποστηρίζοντας τα δικαιώματα του οδηγού, όπως είναι το μίσθωμα της άδειας απέναντι στους μαντράδες, αλλά και τα προβλήματα της επιβίωσης που φέρνει η ΚΥΑ, με την υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση, την απαγόρευση έμφορτων οχημάτων στις λεωφορειολωρίδες και την αλλαγή του ποινικού σε δικαστική χρήση από γενική χρήση».

Σχετικά με τι τελικά έρχεται να φέρει η νέα ΚΥΑ, σημειώνει: «Η κυβέρνηση προσπαθεί να περιορίσει τον αριθμό των οδηγών ταξί και να περάσει το έργο στις μεγάλες εταιρείες, δίνοντάς τους ακόμα μεγαλύτερες διευκολύνσεις. Ειδικά την περίοδο που διανύουμε, με την άνοδο της τιμής του πετρελαίου, που συμπαρασύρει και όλα τα υπόλοιπα, κάνει την εργασία μας ακόμα πιο δύσκολη. Με τη συμμετοχή και τη συσπείρωση στο Σωματείο μας, μπορούμε να σταματήσουμε τη διαρκή επίθεση και εξαθλίωση που βιώνουμε».