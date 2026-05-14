ΔΑΣ ΑΔΕΔΥ

Η απεργία έδειξε τον δρόμο της σύγκρουσης με την πολιτική του κέρδους και των πολέμων

«Η σημερινή απεργία και οι μαζικές απεργιακές συγκεντρώσεις φανέρωσαν την οργή και την αγανάκτηση των χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων που συμμετείχαν σε όλη τη χώρα», τονίζει η ΔΑΣ στην ΑΔΕΔΥ.

Στην ανακοίνωσή της αναφέρει αναλυτικά ότι «οι κινητοποιήσεις έστειλαν ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση, ότι απέναντι στην πολιτική που καθηλώνει μισθούς, που κρατάει υποστελεχωμένες τις υπηρεσίες, που καταργεί δικαιώματα και υπονομεύει τη δουλειά με μόνιμες σχέσεις εργασίας, οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν αποφασιστικά τον αγώνα τους.

Συσπειρωμένοι στα Σωματεία και τις Ομοσπονδίες τους δεν δέχονται να υπάρξει σιωπητήριο στους χώρους δουλειάς, να βάλουν πλάτη στη μετατροπή της οικονομίας σε πολεμική και στην εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, δεν υποτάσσονται στη δημοσιονομική πειθαρχία για να αυξάνονται τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Οι εργαζόμενοι δεν πρόκειται να δεχτούν να πληρώσουν τα σπασμένα των πολέμων τους.

Και σε αυτήν την απεργία επιβεβαιώθηκε ο θλιβερός ρόλος του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού στην ηγεσία της ΑΔΕΔΥ, που στηρίζοντας τις στρατηγικές επιλογές του κεφαλαίου έλαμψε διά της απουσίας του τόσο στην οργάνωση της απεργίας όσο και στις απεργιακές συγκεντρώσεις. Εφτασε ο επικεφαλής της ΔΑΚΕ χωρίς ντροπή στην ομιλία του να κάνει μαθήματα στους απεργούς δημοσίους υπαλλήλους για το πώς οργανώνεται μια απεργία! Ο εκνευρισμός των συνδικαλιστών που την αποτελούν ήταν έκδηλος από το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι τους γύρισαν την πλάτη, συμμετέχοντας μαζικά στις απεργιακές συγκεντρώσεις.

Η σημερινή απεργία δείχνει τη μοναδική διέξοδο, τον δρόμο της οργανωμένης πάλης, της σύγκρουσης με την πολιτική που θυσιάζει τις ανάγκες μας για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Ολες οι Ομοσπονδίες, τα Σωματεία να μπουν σε νέα φάση διεκδίκησης. Να ζωντανέψουν ακόμα περισσότερο, με εργαζόμενους έτοιμους να προασπιστούν κάθε δικαίωμά τους. Να διεκδικήσουν ακόμα πιο μαχητικά αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά του 13ου και 14ου, μέτρα ενάντια στην ακρίβεια, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου. Να σταθούν αποφασιστικά ενάντια στην άρση της μονιμότητας, που οδηγεί σε απολύσεις».