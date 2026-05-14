«Δυναμώνουμε την αγωνιστική φωνή, για σωματείο μαχητικό, δίπλα σε κάθε συνάδελφο»

Η ενίσχυση της αγωνιστικής φωνής διεκδίκησης στο Σωματείο Σχολικών Κυλικείων κρίνεται στις 24 Μάη, μέρα που οργανώνεται η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση (10.30 π.μ.), με τις αρχαιρεσίες να αναμένονται την ίδια μέρα, στην αίθουσα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Οι μικροί επαγγελματίες που μισθώνουν τις άδειες λειτουργίας των σχολικών κυλικείων, έρχονται αντιμέτωποι με ασφυκτικά μέτρα, καθώς ειδικά από την πανδημία και μετά, με τη φοροληστρική πολιτική και ειδικά με την εφαρμογή της τεκμαρτής φορολόγησης (ν.5073/2023), το «τσεκούρι» είναι βαρύ καθώς φορολογούνται κανονικά και επιβαρύνονται όλα τα λειτουργικά κόστη, ακόμα και όταν πρακτικά τα σχολεία είναι κλειστά. Πιο συγκεκριμένα, υπολογίζονται 189 ημέρες τον χρόνο ως «εργάσιμες», ενώ ο μέσος όρος πραγματικών ημερών εργασίας πανελλαδικά δεν ξεπερνά τις 135.

Αυτή η κατάσταση έχει ως αποτέλεσμα το κλείσιμο πολλών κυλικείων, ειδικά στα δημοτικά σχολεία, όπως εξηγεί στον «Ριζοσπάστη» η Μυρτώ Δεμίρη, μέλος του απερχόμενου ΔΣ του Σωματείου και του ΔΣ της Ομοσπονδίας Κυλικείων. «Είμαστε ένας κλάδος που τα τελευταία 5 χρόνια έχει συρρικνωθεί τουλάχιστον κατά 40%, μετά από αλλεπάλληλα οικονομικά χτυπήματα. Περίπου 600 σχολεία στην Αττική είναι χωρίς σχολικό κυλικείο. Αυτό σημαίνει πως 600 άνθρωποι - στην πλειοψηφία τους μητέρες και μονογονεϊκές οικογένειες - αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα μαγαζιά τους, επειδή τα οικονομικά βάρη έγιναν πλέον αβάσταχτα και τα χαράτσια δεν σταμάτησαν ποτέ να αυξάνονται και να πολλαπλασιάζονται», σημειώνει.

Η κατάσταση εντείνεται ειδικά από την περίοδο της πανδημίας, εξηγεί, τονίζοντας πως ό,τι άφησε όρθιο η διαχείριση του Covid, το αποτέλειωσε η μετέπειτα κυβερνητική πολιτική και όσοι την στηρίζουν με κάθε τρόπο.

Αυτά τα στηρίγματα υπάρχουν και μέσα στις γραμμές του συνδικαλιστικού κινήματος, με την Μ. Δεμίρη να ξεκαθαρίζει πως «"αιώνιοι" συνδικαλιστές αλληλοσυγχαίρονταν στους διαδρόμους επιμελητηρίων και της ΓΣΕΒΕΕ και φωτογραφίζονταν χαμογελαστοί δίπλα σε υπουργούς, την ώρα που ο κλάδος οδηγούνταν με βία και ανηθικότητα στον γκρεμό», επισημαίνοντας με αυτόν τον τρόπο τον ρόλο τους.

Στεκόμενη σε αυτό, τόνισε πως «τα ουσιαστικά αιτήματα του κλάδου σπάνια αναδεικνύονται από τα ΔΣ. Η εικόνα του αφανισμού μας δεν φαίνεται να ανησυχεί τα προεδρεία, μέχρι φυσικά το πρόβλημα να χτυπήσει και τη δική τους πόρτα», κάνοντας παράλληλα λόγο για παρατυπίες με εργαζόμενους ή συνταξιούχους να βρίσκονται στη ΓΣΕΒΕΕ και στα προεδρεία Σωματείων. Παράλληλα, καταγγέλλει την προσπάθεια διάλυσης και απομάκρυνσης των επαγγελματιών του κλάδου από τον αγώνα και από τη συσπείρωση στο Σωματείο, μέσα από μεθοδεύσεις με στόχο να χτυπηθεί η αγωνιστική κινητοποίηση και δράση.

«Την Κυριακή 24 Μαΐου, στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, πραγματοποιείται η Γενική Συνέλευση και οι εκλογές του Σωματείου. Καλούμε όλους τους συναδέλφους να δώσουν μια ηχηρή απάντηση μέσω της ψήφου τους, στηρίζοντας το αγωνιστικό ψηφοδέλτιό μας. Για ένα σωματείο δυνατό, μαχητικό και ουσιαστικά δίπλα σε κάθε συνάδελφο. Γιατί, συνάδελφοι, οι εργαζόμενοι του κλάδου δεν έχουμε άλλη επιλογή από τη συλλογική διεκδίκηση, τη συμμετοχή και την ανασυγκρότηση ενός σωματείου πραγματικά αγωνιστικού», σημειώνει στο κάλεσμά της.