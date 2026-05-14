ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Μαζικό απεργιακό «όχι» στην πολιτική που τσακίζει ζωές και δικαιώματα

Απορρίπτουμε την πολιτική που πετσοκόβει τους μισθούς μας και τσακίζει τα δικαιώματά μας για να στηρίζει την κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και με τον ίδιο στόχο χρηματοδοτεί την ολοένα βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους»: Αυτό το καθαρό μήνυμα έστειλαν χτες οι εργαζόμενοι απεργοί στο Δημόσιο, οι εργαζόμενοι των 12 μισθών τον χρόνο και πολλοί από αυτούς των 830 ευρώ τον μήνα, που βλέπουν να στερούνται τα στοιχειώδη για να γίνονται οι πλούσιοι πλουσιότεροι.

Και αυτό το μήνυμα δεν μπορεί να το αγνοήσει ούτε η κυβέρνηση ούτε κανένα αστικό κόμμα, αφού στάλθηκε από χιλιάδες απεργούς.

Η μαζική συμμετοχή τους στην πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία και τις απεργιακές συγκεντρώσεις της Αθήνας και άλλων πόλεων προκάλεσε ανησυχία σε κυβερνητικά στελέχη και παπαγαλάκια τους, που από το πρωί σε κάτι πάνελ προεξοφλούσαν ότι «ο κόσμος δεν θα συμμετάσχει», αφού γνωρίζουν καλά ότι μπορεί να γίνει σταθμός κλιμάκωσης των αγώνων. Να μπει ακόμα πιο αποφασιστικά στο στόχαστρο η πολιτική κράτους και κυβερνήσεων, των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, που στερούν από το σύνολο των εργαζομένων το δικαίωμα στη ζωή και τη δουλειά με αξιοπρέπεια.

Χτες στην Αθήνα, λοιπόν, η πλατεία Κλαυθμώνος γέμισε με χιλιάδες απεργούς, εκπαιδευτικούς, εργαζόμενους στους δήμους και την Περιφέρεια, υγειονομικούς, υπαλλήλους ασφαλιστικών ταμείων κ.ά. Μια πολύ μαζική συμμετοχή, καρπός της μάχης που έδωσαν το προηγούμενο διάστημα οι δυνάμεις της ΔΑΣ στο Δημόσιο σε κάθε χώρο δουλειάς για την επιτυχία της απεργίας. Σε αντίθεση με τις ηγεσίες των ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ και του όλου ΣΥΡΙΖΑ, που αρκούνται στην απόφαση κήρυξης της απεργίας και μετά κάνουν ό,τι μπορούν για να την υπονομεύσουν.

Στο πλάι των απεργών βρέθηκε ο Χρήστος Κατσώτης, βουλευτής και μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ. Επίσης, ο Ηλίας Σταμέλος, δήμαρχος Καισαριανής.

Η συγκέντρωση, όπου συμμετείχαν και Σύλλογοι Συνταξιούχων, ξεκίνησε με την ομιλία από την Βέτα Πανουτσάκου, μέλος της ΕΕ της ΑΔΕΔΥ εκλεγμένη με το ψηφοδέλτιο της ΔΑΣ, που στο πρόσφατο συνέδριο αναδείχθηκε σε πρώτη δύναμη.

Μεταφέροντας εικόνα από τις περιοδείες που πραγματοποίησαν οι δυνάμεις της ΔΑΣ το προηγούμενο διάστημα, σημείωσε τη μεγάλη δυσαρέσκεια και την αγανάκτηση στους χώρους δουλειάς, με τους εργαζόμενους να λένε παντού ότι «κάτι πρέπει να γίνει», αναδεικνύοντας την ανάγκη αντίστασης και διεκδίκησης.

Στιγματίζοντας την πολιτική των κυβερνήσεων τόνισε ότι «δεν δεχόμαστε να βλέπουμε τα εκατομμύρια να περνούν δίπλα μας και η κυβέρνηση της ΝΔ να λέει "δεν έχω για εσάς" ή "και να είχα δεν θα σας έδινα τον 13ο και 14ο μισθό", όπως μας είπε ο υπουργός Οικονομικών Πιερρακάκης», και από την άλλη να «τα δίνουν στους λίγους, γιατί επιλέγουν να στηρίζουν τα κέρδη τους και τους ανταγωνισμούς τους, που κονταροχτυπιούνται για να αρπάξουν πιο πολλά, για να μπορούν να εκμεταλλεύονται πιο αποτελεσματικά εργαζόμενους, πλουτοπαραγωγικές πηγές, δρόμους μεταφοράς, σπάνιες γαίες κ.λπ.».

«Είμαστε εδώ σήμερα», ανέφερε πιο κάτω, «, κόντρα σε όσους βάζουν πλάτες στην κυβερνητική πολιτική, στη λογική των "θυσιών" για την πολεμική οικονομία, στη δημοσιονομική πειθαρχία και στην εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, αλλά και κόντρα στις φωνές της μοιρολατρίας και της απογοήτευσης, σε όσους δεν βλέπουν ή κάνουν πως δεν βλέπουν τα βήματα που γίνονται στην κατεύθυνση ενίσχυσης του ταξικού ρεύματος στο συνδικαλιστικό κίνημα».

Μάλιστα, με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση να αποτελούν «αιτία πολέμου», η Βέτα Πανουτσάκου ξεκαθάρισε ότι ο αγώνας θα κλιμακωθεί, τονίζοντας: «Ξέρουμε ότι βρισκόμαστε στις συμπληγάδες των πολεμικών συγκρούσεων και πρέπει κάθε εργαζόμενος, το κίνημα συνολικά να πάρει θέση (...). Οι εξελίξεις που προοιωνίζονται μάλιστα και τη γενίκευσή τους, δεν επιτρέπουν σε κανέναν να προβάλλει το έωλο και ανιστόρητο επιχείρημα ότι ο λαός, το κίνημα δεν έχει λόγο γι' αυτά, ότι η εξωτερική πολιτική ανήκει αποκλειστικά στην εκάστοτε κυβέρνηση».

Ποιος μπορεί, αναρωτήθηκε, «να κάνει πως δεν καταλαβαίνει» ότι τα ποσά που πληρώνει από την τσέπη του ο λαός για την εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο «λείπουν από τους μισθούς, τις συντάξεις, τις δαπάνες για Υγεία, Παιδεία, υποδομές; Μπορεί κάποιος αν δεν είναι υποταγμένος στην πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ και των συνεργών της, αν δεν συμπλέει με αυτήν, να κάνει πως δεν καταλαβαίνει τι γίνεται και να αναπαράγει αυτήν την προπαγάνδα; Σίγουρα όχι».

Είμαστε, είπε, με το 74% αυτών που δηλώνουν σε δημοσκοπήσεις πως διαφωνούν με την επίθεση των ΗΠΑ - Ισραήλ στο Ιράν, με το 81% που απαντά ότι ο πόλεμος γίνεται «για να ελεγχθούν τα συμφέροντα της περιοχής», μεαυξήσεις στους μισθούς, πλήρη στελέχωση των υπηρεσιών, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, σύγχρονη και δωρεάν - δημόσια Υγεία και Παιδεία κ.ά.

«Συνεχίζουμε», κατέληξε, «τον αγώνα και τη διεκδίκηση, χωρίς αυταπάτες για σωτήρες, διαφόρων αποχρώσεων. Δίνουμε συνέχεια στους χώρους δουλειάς και στον δρόμο, στην οργάνωση του αγώνα για ζωή και δουλειά με δικαιώματα».

Ακολούθησαν οι ομιλίες από εκπροσώπους της ΠΑΣΚΕ και της ΔΑΚΕ, που επιβεβαίωσαν ότι είναι από αυτούς που ...«κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν». Μάλιστα, από το βήμα της απεργιακής συγκέντρωσης ο εκπρόσωπος της ΔΑΚΕ, Β. Πολυμερόπουλος, φαίνεται πως νόμιζε ότι μιλούσε σε κάνα συνέδριο της παράταξής του, σαν το πρόσφατο στα γραφεία της ΝΔ. Ετσι ο συγκεκριμένος επιτέθηκε στους ίδιους τους εργαζόμενους, κατηγορώντας τους ότι δεν κατεβαίνουν μαζικά στην απεργία, ενώ είναι η παράταξή τους μαζί με όλες τις άλλες παρατάξεις του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού που κάνουν ό,τι μπορούν για να υπονομεύσουν τις αγωνιστικές διαθέσεις των εργαζομένων και να εμποδίσουν τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις.

Ακολούθησε πορεία, όπου στα περισσότερα μπλοκ κυριάρχησαν συνθήματα όπως «Δώστε λεφτά για Παιδεία και Υγεία και όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία», «Προνόμια στους λίγους, φόροι στον λαό - Δεν βγαίνουνε τα έξοδα με 800 ευρώ», «Η ανάπτυξή τους τσακίζει τη ζωή μας - Οργάνωση και αγώνας, η απάντησή μας».

Η πορεία κατέληξε στη Βασιλίσσης Αμαλίας μπροστά από τη Βουλή, με τον Σπύρο Μαρίνη, μέλος της ΕΕ της ΑΔΕΔΥ, εκλεγμένο με τη ΔΑΣ και πρόεδρο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, να χαιρετίζει τη μαζική απεργιακή συγκέντρωση και το αγωνιστικό μήνυμα που έστειλε, τονίζοντας την ανάγκη ο αγώνας να συνεχιστεί καθημερινά στους χώρους δουλειάς και δίνοντας ραντεβού στους αγώνες που έρχονται.

Στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, εκπαιδευτικοί, υγειονομικοί, εργαζόμενοι στους δήμους, μόνιμοι και συμβασιούχοι, εργαζόμενοι από κάθε υπηρεσία συγκεντρώθηκαν στο Αγαλμα Βενιζέλου, οργανώνοντας μαζική και μαχητική απεργιακή κινητοποίηση.

Μιλώντας μεταξύ άλλων στη συγκέντρωση η Χαρά Λαμπαδά, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΔΟΘ και του ΔΣ της Ενωσης Νοσοκομειακών Ιατρών (ΕΝΙΘ), αναφέρθηκε αναλυτικά στην κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία: «Οι νοσοκομειακοί γιατροί απεργούμε γιατί αρνούμαστε να κάνουμε πλιάτσικο στις τσέπες των ασθενών μας και των οικογενειών τους, που πληρώνουν 2 και 3 φορές για υπηρεσίες Υγείας και να συμμετέχουμε στην απογευματινή εμπορευματική λειτουργία του δημόσιου νοσοκομείου - επιχείρηση, ή να ασκούμε παράλληλα και ιδιωτικό έργο, μετατρέποντας σε πάρεργο τη δουλειά μας στο νοσοκομείο, όπως μας προτρέπει η κυβέρνηση, για να ενισχύσουμε το εισόδημά μας». Και τόνισε: «Αρνούμαστε να σκύψουμε το κεφάλι για να μη χτυπήσει στο ταβάνι των δημοσιονομικών αντοχών της οικονομίας που επικαλείται η κυβέρνηση, για να μην αυξήσει τους μισθούς μας και να μην προσλάβει όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό, την ίδια στιγμή που δίνει πακτωλό χρημάτων για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομίλων και εκατοντάδες εκατ. σε αποστολές εκτός συνόρων και πολεμικά μέσα για το ΝΑΤΟ».

Ο Γιάννης Κουρμούλης, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ, στάθηκε μεταξύ άλλων στη συνταγματική αναθεώρηση και στην προτεινόμενη «άρση της μονιμότητας», τονίζοντας ότι «πρόκειται για αιτία πολέμου». «Θέλουν να θωρακίσουν συνταγματικά τις διώξεις και τις απολύσεις, χτυπώντας το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά», ανέφερε.

Κάλεσμα σε συμμετοχή στην αντιιμπεριαλιστική πορεία που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Μάη, στις 11 π.μ., από το Γ' Σώμα Στρατού όπου εδρεύει το ΝΑΤΟικό στρατηγείο, απηύθυνε ο Νίκος Ζώκας, πρόεδρος της ΕΔΥΕΘ.

Στην Πάτρα και άλλες πόλεις

Στην Πάτρα, με συνθήματα μεταξύ άλλων όπως «κάτω τα χέρια από τη μόνιμη - σταθερή δουλειά, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων τώρα», υπάλληλοι των δήμων, υγειονομικοί, αλλά και εργαζόμενοι από άλλες υπηρεσίες, συγκεντρώθηκαν στο Εργατικό Κέντρο, ενώ στο πλευρό τους βρέθηκε αντιπροσωπεία του με επικεφαλής τον πρόεδρό του Δημήτρη Μαρμούτα. Επίσης, το «παρών» έδωσε και η δημοτική αρχή, με επικεφαλής τον δήμαρχο Κώστα Πελετίδη.

Στην απαίτηση λεφτά για μισθούς, Υγεία και Παιδεία και όχι για τα πολεμικά σφαγεία αναφέρθηκε στην παρέμβασή του ο πρόεδρος της ΕΙΝΑ, Χρήστος Δάβουλος. Παρέμβαση πραγματοποιήθηκε και από τον Δημήτρη Αθανασιάδη, πρόεδρο του Σωματείου Υπαλλήλων του Δήμου Πατρέων, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο Ηλίας Σκεπετάρης, πρόεδρος του ΝΤ Αχαΐας της ΑΔΕΔΥ, και ακολούθησε πορεία στους δρόμους της πόλης.

Στη Λάρισα, δυναμικό «παρών» στην απεργιακή συγκέντρωση έδωσαν οι εργαζόμενοι συμβασιούχοι του ΕΣΠΑ σε κοινωνικές δομές του δήμου, με την Στεργιανή Σιούλα να καταγγέλλει εκ μέρους τους τη διαρκή ομηρία. Στο πλευρό των εργαζομένων του Δημοσίου βρέθηκε αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου Λάρισας με επικεφαλής τον πρόεδρό του Γιάννη Σκόκα.

Ανάλογες δυναμικές απεργιακές συγκεντρώσεις έγιναν και στον Βόλο, στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα.

Στη Χαλκίδα, δυναμική απεργιακή συγκέντρωση έγινε μπροστά από το Διοικητήριο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Στην απεργιακή συγκέντρωση στη Χαλκίδα βρέθηκε ο Γιώργος Μαρίνος, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και βουλευτής Εύβοιας, εκφράζοντας τη στήριξη του Κόμματος στις διεκδικήσεις.

Την έμπρακτη στήριξή τους εξέφρασαν επίσης αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας, με επικεφαλής τον πρόεδρο Αντώνη Κούκουρα, καθώς επίσης εκπρόσωποι σωματείων συνταξιούχων.

Απεργιακή συγκέντρωση πραγματοποίησε επίσης ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου Λιβαδειάς, στην είσοδο του ΤΕΠ, αναδεικνύοντας την απαράδεκτες εργασιακές συνθήκες των υγειονομικών, αλλά και τα σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο. Στην κινητοποίηση βρέθηκαν εργαζόμενοι από υπηρεσίες του Δημοσίου, καθώς επίσης εκπρόσωποι του Εργατικού Κέντρου Λιβαδειάς και συνταξιουχικών σωματείων.

Σε απεργιακή κινητοποίηση προχώρησαν επίσης οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα στην πόλη της Λαμίας, με συγκέντρωση στο κέντρο της πόλης, έξω από το κτίριο που στεγάζει την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, όπου μεταξύ άλλων πολλοί εργαζόμενοι σε δομές μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ που κινδυνεύουν να απολυθούν.

Στο Ηράκλειο, μαχητική απεργιακή συγκέντρωση με τη συμμετοχή των συμβασιούχων μέσω ΕΣΠΑ να ξεχωρίζει πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Ελευθερίας, με εκπροσώπους σωματείων όπως από το ΠΑΓΝΗ και το Βενιζέλειο να καλούν και στην παγκρήτια κινητοποίηση στη βάση της Σούδας την Κυριακή 17 Μάη, ενώ ακολούθησε πορεία στους δρόμους της πόλης.

Συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν και στα Χανιά, όπως και στο Ρέθυμνο και στον Αγιο Νικόλαο.