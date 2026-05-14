ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

Στη μάχη της οργάνωσης και της διεκδίκησης, της σύγκρουσης με την πολιτική που τους τσακίζει

Ο «Ριζοσπάστης» παρουσιάζει την προσπάθεια που γίνεται σε μια σειρά χώρους με νέα σωματεία, αρχαιρεσίες και συνελεύσεις

Επόμενος «σταθμός» του αγώνα που δίνουν οι μικροί επαγγελματίες αποτελούν οι εκλογές σε μια σειρά Σωματεία, που οργανώνονται το επόμενο διάστημα.

Οι μικροί επαγγελματίες στην Εστίαση, στα φωτογραφεία, οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες οδηγοί ταξί, οι υδραυλικοί, οι μισθωτές σχολικών κυλικείων καλούν σε ενίσχυση των αγωνιστικών δυνάμεων, σε μαζικοποίηση των Σωματείων τους, ώστε να ενισχυθεί η πάλη και ο αγώνας των αυτοαπασχολούμενων ενάντια στους μονοπωλιακούς ομίλους και τους πολέμους τους, που τους συνθλίβουν.

Μέσα από τα καλέσματά τους μπαίνει στο στόχαστρο η πολιτική της κυβέρνησης αλλά και όλων όσοι πίνουν νερό στο όνομα της κερδοφορίας των ομίλων και σέρνουν τη χώρα στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, με τον λαό να πληρώνει το μάρμαρο της ακρίβειας και να μετατρέπεται σε στόχο αντιποίνων.

Αλλωστε, είναι οι ίδιοι που τις συνέπειες αυτής της εμπλοκής στον πόλεμο τις πληρώνουν ήδη πολύ ακριβά με τις αυξήσεις στα καύσιμα και την Ενέργεια, τις πρώτες ύλες που έχουν εκτοξεύσει το κόστος παραγωγής και την ακρίβεια που κατατρώει συνολικά το λαϊκό εισόδημα.

Παράλληλα, αναδεικνύουν πως ο επιχειρηματικός κόσμος δεν είναι ενιαίος, καθώς υπάρχουν δυνάμεις μέσα στο κίνημα των ΕΒΕ που προωθούν τα σχέδια στήριξης των στόχων των ομίλων και τη γραμμή της ανταγωνιστικότητας, καλούν δηλαδή τους μικρούς να στοιχηθούν με τους ομίλους που μετρούν τζίρους εκατομμυρίων και προσβλέπουν σε ακόμα περισσότερα κέρδη από τη στροφή στην πολεμική οικονομία και εμπλοκή, κάτι που προϋποθέτει τον στραγγαλισμό της «μαρίδας».

Αλλωστε, οι μικροί αυτοαπασχολούμενοι, οι φορείς τους που παλεύουν σε αντιμονοπωλιακή κατεύθυνση, σταθερά έχουν «διαλέξει» τους συμμάχους τους, που δεν είναι άλλοι από εργατικά σωματεία που από κοινού τα τελευταία χρόνια συναντηθήκαν στους μεγάλους αγώνες του λαού. Είναι οι αγρότες που οι ενώσεις των ΕΒΕ βρέθηκαν στο πλάι τους, στον μεγαλειώδη αγώνα που έδωσαν μέσα από τα μπλόκα για την επιβίωσή τους, οι σύλλογοι γυναικών, που από κοινού πάλεψαν να μην απελευθερωθεί το ωράριο στο εμπόριο, για την υπεράσπιση της κυριακάτικης αργίας, αλλά και για να παρθούν μέτρα προστασίας της αυτοαπασχολούμενης νέας μητέρας.

«Μαζικό και ισχυρό κίνημα στους επαγγελματίες - Μαζικά ισχυρά Σωματεία», καλούν λοιπόν οι αυτοαπασχολούμενοι μπροστά στις εκλογές τους, ώστε να δυναμώσει η πάλη για τις διεκδικήσεις τους, όπως κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, όπως και της τεκμαρτής φορολόγησης. Αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ, με προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος. Απαιτούν να μπει πλαφόν στις τιμές των καυσίμων και του ρεύματος, να απαγορευτούν οι πλειστηριασμοί της πρώτης κατοικίας και της επαγγελματικής στέγης, δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη χωρίς όρους και προϋποθέσεις, επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης.