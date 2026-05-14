Να σταματήσει εδώ και τώρα η αισχρή βιομηχανία διώξεων σε βάρος των αγωνιστών αγροτοκτηνοτρόφων

Την αθλιότητα της κυβέρνησης που στήνει βιομηχανία διώξεων σε βάρος βιοπαλαιστών αγροτοκτηνοτρόφων που συμμετείχαν στις πρόσφατες μεγαλειώδεις αγροτικές κινητοποιήσεις κατήγγειλε η βουλευτής του ΚΚΕ, Μαρία Κομνηνάκα, κατά τη διάρκεια συζήτησης στη Βουλή της Επίκαιρης Ερώτησης του Κόμματος, με την οποία απαιτεί «να σταματήσει άμεσα η ποινικοποίηση των αγροτικών αγώνων».

Σημείωσε πως εκατοντάδες αγρότες καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης για το αδίκημα της «παρακώλυσης συγκοινωνιών» κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων της περιόδου 2025-2026, ενώ, σύμφωνα με την αστυνομία, δέχονται κλήσεις μέχρι και ιδιοκτήτες ΙΧ, των οποίων οι πινακίδες απλώς καταγράφηκαν στο σημείο.

Στηλίτευσε, ακόμα, και τις παραγγελίες της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου προς τις κατά τόπους Εισαγγελίες «να ενεργήσουν άμεσα για να εξακριβώσουν στοιχεία, να προβούν ακόμα και σε αυτόφωρες διαδικασίες» σε βάρος των βιοπαλαιστών που έδωσαν όλο το προηγούμενο διάστημα «έναν περήφανο αγώνα», για να ζήσουν αξιοπρεπώς στον τόπο τους με τις οικογένειές τους και να μπορούν να καλλιεργούν τα χωράφια τους. Σημείωσε, μάλιστα, ότι όλα αυτά συμβαίνουν, όταν η κυβέρνηση επιχειρεί να συγκαλύψει με διάφορους τρόπους τα σκάνδαλά της, όπως στον ΟΠΕΚΕΠΕ, και όταν το αστικό κράτος παρουσιάζεται για ακόμα μια φορά επιλεκτικά ανίκανο να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις ζωονόσους και να στηρίξει ουσιαστικά τους κτηνοτρόφους που κινδυνεύουν να ξεκληριστούν.

Ανέδειξε, επίσης, ότι η κυβέρνηση επιχειρεί, αξιοποιώντας και το νομοθετικό οπλοστάσιο που έχουν διαμορφώσει κυβερνήσεις στο πλαίσιο της ΕΕ, να τρομοκρατήσει όσους διεκδικούν και την κάλεσε να λάβει μέτρα για να σταματήσει κάθε δίωξη για τις αγροτικές κινητοποιήσεις της περιόδου 2025-2026, να τεθεί στο αρχείο κάθε σχετική υπόθεση και να καταργηθεί το απαράδεκτο θεσμικό πλαίσιο που ποινικοποιεί τους εργατικούς - λαϊκούς αγώνες.

Απαντώντας στην Επίκαιρη Ερώτηση του ΚΚΕ, ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, Γ. Μπούγας, δήλωσε προκλητικά πως «ουδείς διώκεται επειδή διαμαρτύρεται ή διεκδικεί», αλλά «διώκονται όσοι πράττουν παράνομες πράξεις», επικαλούμενος εκείνους τους νόμους και εκείνη τη δικαιοσύνη του αστικού κράτους που ακριβώς επειδή στόχο έχουν τη θωράκιση της κερδοφορίας των ομίλων, εξαπολύουν την καταστολή ενάντια στον «εχθρό λαό», στους εργαζόμενους και τις αγωνιστικές διεκδικήσεις τους. Στη συνέχεια, ισχυρίστηκε ότι δεν μπορεί να πάψει κάθε «ποινική δίωξη εναντίον των ανθρώπων που έχουν σχηματιστεί δικογραφίες σε βάρος τους και καλούνται να δώσουν εξηγήσεις», λέγοντας ότι «οι λόγοι παύσης της ποινικής δίωξης είναι απολύτως συγκεκριμένοι, αναφέρονται περιοριστικά στον νόμο και τελούν υπό συγκεκριμένες επίσης προϋποθέσεις, που επίσης περιγράφονται στον νόμο». Δεν παρέλειψε, φυσικά, να επικαλεστεί τα γνωστά περί «ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης», την ίδια στιγμή που ακόμα και η ηγεσία της ορίζεται από την ίδια την κυβέρνηση, ενώ η «ανεξαρτησία» αποδεικνύεται στο 90% των απεργιών που βγαίνουν παράνομες κατά παραγγελία της εργοδοσίας.

Εφτασε, μάλιστα, στο σημείο να κατηγορήσει χωρίς καμία ντροπή το ΚΚΕ για «νομικό λαϊκισμό», επειδή το Κόμμα υπερασπίζεται το δικαίωμα του λαού στην οργανωμένη, συλλογική και αγωνιστική διεκδίκηση των σύγχρονων αναγκών του.

Στη δευτερολογία του, μάλιστα, προσπάθησε να αποκρύψει τις τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης για τις απαράδεκτες διώξεις, λέγοντας πως «δεν διώκει η κυβέρνηση» και προσθέτοντας ότι οι κλήσεις στους αγωνιστές αφορούν την «παραβίαση συγκοινωνιών» και την «παράλυση κρίσιμων υποδομών». Βέβαια, ο λαός ουδέποτε ένιωσε να «απειλείται» ή να εμποδίζεται η ασφαλής μετακίνησή του από τους αγροτικούς αγώνες, αντίθετα με το τι συμβαίνει καθημερινά στις πανάκριβες Εθνικές οδούς με ευθύνη εργολάβων και κατασκευαστικών ομίλων, αλλά και στις υποδομές - ρημαδιό όπως στα τρένα, στις αστικές συγκοινωνίες κ.λπ.

Η Μαρία Κομνηνάκα, στη δευτερολογία της, επισήμανε την προκλητική στάση του υφυπουργού, υπενθυμίζοντας ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός ήταν που στη συνάντησή του με τους βιοπαλαιστές «διαβεβαίωνε ότι κανένας δεν θα διωχθεί γιατί βγήκε στον δρόμο». Εκανε, ακόμα, ειδική αναφορά και στην τροπολογία που είχε καταθέσει σύσσωμη η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ για την εξάλειψη του αξιόποινου συγκεκριμένων πράξεων, η οποία απορρίφθηκε ασυζητητί από την κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα που έχουν καταπιεί τη γλώσσα τους.

Φέρνοντας ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα άδικων διώξεων, σχολίασε πως «σε λίγο θα καλείτε και τους χιλιάδες λαού που εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους σε αυτόν τον δίκαιο περήφανο αγώνα των αγροτών», ενώ θύμισε και την απαράδεκτη δίωξη τόσο σε βάρος αγροτών στη Θεσσαλία που δέχθηκαν απρόκλητη άγρια επίθεση από ΜΑΤ, όσο και του βουλευτή του ΚΚΕ Β. Μεταξά, του οποίου άρθηκε η ασυλία, επειδή τους υπερασπίστηκε.

«Αυτοί είναι οι "εγκληματίες" που κυνηγάτε», ανέφερε χαρακτηριστικά και υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση προχωρά στην ποινικοποίηση των αγροτικών κινητοποιήσεων για να κάμψει το ηθικό των βιοπαλαιστών αγροτοκτηνοτρόφων που θα συνεχίσουν να διεκδικούν, αλλά και για να τρομοκρατήσει συνολικά το εργατικό - λαϊκό κίνημα, το οποίο και φοβάται. Κάλεσε, δε, την κυβέρνηση εκ νέου να σταματήσει την αισχρή βιομηχανία διώξεων που έχει στήσει.