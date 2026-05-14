Πέμπτη 14 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 19
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
Οι υδραυλικοί ψηφίζουν από τις 24 Μάη

Ζωντανή έκφραση διεκδίκησης για τον κλάδο ο ΣΕΥΑ

Στις εκλογές του προχωρά και ο Σύνδεσμος Εγκαταστατών Υδραυλικών Αθήνας (ΣΕΥΑ), με την εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση να πραγματοποιείται την Κυριακή 24 Μάη 9 π.μ. - 12 μ. στα γραφεία του Συνδέσμου (Πανδώρου 22, Αθήνα). Οι εκλογές αναμένεται να διεξαχθούν από την Κυριακή 24 Μάη έως την Τρίτη 26 Μάη και ώρες 12 μ. - 7 μ.μ. στα γραφεία του Συνδέσμου.

«Δεν είναι μια τυπική διαδικασία οι εκλογές» τονίζει στον «Ριζοσπάστη» ο Νίκος Γρίβας, γραμματέας του Συνδέσμου. Και πράγματι, ο ΣΕΥΑ είναι ένα Σωματείο από το 1968, που έχει ιδρυθεί μέχρι σήμερα, αποτελεί τη ζωντανή οργανωτική έκφραση των αγωνιών, των αναγκών και των διεκδικήσεων των υδραυλικών της Αττικής. Στη μακρόχρονη πορεία του, έχει σταθεί δίπλα στους μικρούς επαγγελματίες του κλάδου, οργανώνοντας τις διεκδικήσεις τους, με στόχο να δίνει φωνή στους αυτοαπασχολούμενους και να υπερασπίζεται το επάγγελμα απέναντι στις πιέσεις της «αγοράς».

Συνεχίζοντας ο Ν. Γρίβας σημειώνει πως «είναι μια κρίσιμη στιγμή ευθύνης για όλους μας. Σε μια περίοδο όπου η ακρίβεια πιέζει καθημερινά το εισόδημά μας, η φορολογία αυξάνεται δυσανάλογα, και η οικονομική ασφυξία γίνεται κανόνας, η στάση μας δεν μπορεί να είναι η αποχή ή η αδιαφορία».

Αναδεικνύοντας τις επιπτώσεις του ιμπεριαλιστικού πολέμου και της εμπλοκής της χώρας, τονίζει πως «ζούμε σε ένα περιβάλλον βαθιάς αβεβαιότητας. Οι διεθνείς γεωπολιτικές συγκρούσεις και οι πόλεμοι επηρεάζουν άμεσα την αγορά και τελικά την ίδια την επιβίωση των μικρών επαγγελματιών. Την ίδια στιγμή, οι πολιτικές που εφαρμόζονται ενισχύουν τους ισχυρούς και αφήνουν τους πολλούς να παλεύουν μόνοι τους».

Για αυτό και, όπως είπε, «μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ο ΣΕΥΑ είναι εργαλείο διεκδίκησης, συλλογικής έκφρασης και αντίστασης. Ομως, η δύναμή του εξαρτάται αποκλειστικά από τη συμμετοχή των συναδέλφων. Χωρίς ενεργή παρουσία, καμία εκπροσώπηση δεν μπορεί να είναι ουσιαστική. Η συμμετοχή στις εκλογές είναι πράξη ευθύνης. Είναι επιλογή να μην αφήσουμε άλλους να αποφασίζουν για εμάς. Είναι η βάση για να διαμορφώσουμε έναν σύλλογο που θα παρεμβαίνει καλύτερα, θα διεκδικεί και δεν θα συμβιβάζεται».

    
