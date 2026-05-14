ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

«Αγώνας - Οργάνωση - Αλληλεγγύη» το σύνθημα του νεοσύστατου σωματείου

Για την πρώτη Γενική Συνέλευση στις 26/5 και τις εκλογές μιλά στον «Ριζοσπάστη» ο πρόεδρος Χρ. Κρεμαστάς

Τη δική τους Ενωση απέκτησαν οι μικροί επαγγελματίες στην Εστίαση στην Αθήνα, η οποία προχωρά και στην πρώτη της Γενική Συνέλευση για την οργάνωση των εκλογών, την Τρίτη 26 Μάη στις 5 μ.μ.

Με σύνθημα «Οργάνωση - Αγώνας - Αλληλεγγύη» η νεοσύστατη Ενωση απευθύνεται στους μικρούς επαγγελματίες σε όλη την Αττική, των μικρών καφέ, των ψητοπωλείων, των ταβερνών, των μπαρ, των μεζεδοπωλείων και των οικογενειακών μαγαζιών της γειτονιάς, ώστε να μαζικοποιήσουν τις γραμμές της και να συμμετάσχουν στις πρώτες εκλογές.

Αλλωστε, είναι οι ίδιοι που έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με τις αυξήσεις στο ρεύμα και στο αέριο, στα ενοίκια που εκτοξεύονται, στον ΦΠΑ, στις ασφαλιστικές εισφορές, με τα χρέη στην εφορία και στις τράπεζες, στις πλατφόρμες που αποσπούν μεγάλο ποσοστό από κάθε παραγγελία και δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα, που απειλεί την ίδια την επιβίωση των μικρών επαγγελματιών του κλάδου.

Οπως τονίζουν στο κάλεσμά τους, όλα τα παραπάνω «δεν είναι αποτέλεσμα "κακής διαχείρισης" από τον καθέναν μας χωριστά. Είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που στηρίζει τη συγκέντρωση της αγοράς στα χέρια λίγων ομίλων και σπρώχνει εκτός χιλιάδες μικρούς επαγγελματίες».

Γι' αυτό και χρειάζεται να δυναμώσει ο αγώνας των αυτοαπασχολούμενων του κλάδου στην Αθήνα, απέναντι σε αυτήν την πολιτική που στραγγαλίζει όλο και περισσότερο τις μικρές επιχειρήσεις εστίασης, να παραμεριστούν οι δυνάμεις εκείνες της υπάρχουσας συνδικαλιστικής εκπροσώπησης - και στην Αθήνα και πανελλαδικά (ΠΟΕΣΕ) - και δεν εκφράζουν τα συμφέροντα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Εστίασης, υπονομεύουν τη συλλογική διεκδίκηση, λειτουργούν ως «χρήσιμος συνομιλητής» των κυβερνήσεων και χειροκροτητής των πολιτικών τους.

Στο πλαίσιο αυτό, καλούν σε πλατιά συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση και στις εκλογές για ένα σωματείο που θα βάζει μπροστά τον αγώνα και τη διεκδίκηση των επαγγελματιών του κλάδου, σε κοινή γραμμή με τους εργαζόμενους, τους μισθωτούς, τους διανομείς, τους νέους εργαζόμενους, τους ανέργους, ώστε μέσα από κοινές δράσεις και συντονισμό να μπει στο στόχαστρο ο κοινός αντίπαλος: Τα κέρδη των μονοπωλιακών ομίλων.

Μιλώντας στον «Ριζοσπάστη» ο Χρήστος Κρεμαστάς, πρόεδρος της Προσωρινής Διοίκησης της Ενωσης Επαγγελματιών Εστίασης Αθήνας, επισημαίνει: «Η ίδρυση του δικού μας σωματείου, της Ενωσης Επαγγελματιών Εστίασης Αθήνας, είναι γεγονός. Η οργάνωσή μας σε έναν κοινό αγωνιστικό φορέα ήταν εδώ και χρόνια το μεγάλο ζητούμενο για εμάς τους αυτοαπασχολούμενους και μικρούς επαγγελματίες του κλάδου της Εστίασης, που βρισκόμασταν μέχρι πρόσφατα μόνος του ο καθένας απέναντι στις βάρβαρες επιθέσεις της κάθε κυβέρνησης, των τραπεζών, των δήμων, των εταιρειών αφαίμαξής μας μέσω των πνευματικών δικαιωμάτων, των αστυνομικών αρχών και των κάθε λογής φοροεισπρακτικών μηχανισμών».

Απευθύνοντας πλατύ κάλεσμα στους συναδέλφους του σημειώνει: «Σε καλούμε να γραφτείς στο σωματείο σου! Να δώσεις δύναμη στη δικιά σου φωνή! Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο, δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια αναμονής, δεν υπάρχει καμία ελπίδα όσο ο καθένας είναι μόνος του».

Μιλώντας για το τι σωματείο χρειάζονται οι επαγγελματίες του κλάδου, τονίζει: «Θέλουμε και μπορούμε πλέον να έχουμε σωματείο διεκδικητικό, ανεξάρτητο από επιχειρηματικά συμφέροντα και κυβερνητικές αλλαγές, που δεν θα παζαρεύει πίσω από κλειστές πόρτες. Τώρα - και όχι αύριο - πρέπει να παρθούν μέτρα δίκαια, αναγκαία και ρεαλιστικά, όπως άμεση μείωση του ΦΠΑ, πλαφόν στις τιμές με ταυτόχρονη κατάργηση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ στην Ενέργεια, μείωση των δημοτικών τελών και αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ.

Οργανώσου τώρα, έλα και συνάντησε το σωματείο σου, ψήφισε στις εκλογές μας, πάρε μέρος στις συνελεύσεις μας! Η λύση βρίσκεται στο "μαζί"! Η λύση βρίσκεται στον αγώνα».