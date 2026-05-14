ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στη μάχη των αρχαιρεσιών με πολύτιμο όπλο τις νέες δυνάμεις στους χώρους δουλειάς

Τη μάχη των αρχαιρεσιών (24 Μάη έως τις 14 Ιούνη) δίνει το κλαδικό Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών Αττικής, με στόχο να βγει ακόμα πιο δυνατό από αυτές, και ακόμα περισσότεροι εργαζόμενοι να κάνουν δική τους υπόθεση τη συλλογική δράση και λειτουργία του, να δυναμώσει η διεκδίκηση στους χώρους δουλειάς.

Ελπιδοφόρο στοιχείο για την επιτυχία αυτής της μάχης αποτέλεσε η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευσή του, που έγινε την περασμένη Κυριακή και ξεχώρισε για την παρουσία εργαζομένων που ήρθαν για πρώτη φορά, εργαζομένων νέων σε ηλικία, εργαζομένων από χώρους δουλειάς με νεοϊδρυμένα επιχειρησιακά σωματεία. Πρόκειται για στοιχεία που δείχνουν ότι ήδη η μάχη για την ανασύνταξη του εργατικού κινήματος μετρά αποτελέσματα και δίνουν ζωντάνια και δύναμη για τη συνέχεια.

Ο απερχόμενος πρόεδρος του Συνδικάτου, Γιάννης Σχοινάς, κάνοντας τον απολογισμό αναφέρθηκε στα οξυμένα προβλήματα των εργαζομένων, μιλώντας για τους χαμηλούς μισθούς και την ακρίβεια, την ανυπαρξία ΣΣΕ στον κλάδο, την εντατικοποίηση στους χώρους δουλειάς, την εργοδοτική τρομοκρατία. Ξεχώρισε τη βαθιά εμπλοκή της χώρας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, με την κυβέρνηση και τους ομίλους να φορτώνουν τα σπασμένα στον λαό για τη θωράκιση των κερδών.

Απέναντι στα παραπάνω αντιπαράθεσε τη δράση των συνδικάτων με ταξικό προσανατολισμό κόντρα μάλιστα στις δυνάμεις του εργοδοτικού - κυβερνητικού συνδικαλισμού. Μιλώντας για τα «κατορθώματα» των δυνάμεων αυτών, σχολίασε την πρόσφατη κλαδική ΣΣΕ που υπέγραψε η ηγεσία της ΓΣΕΕ για τους εργαζόμενους στις βιομηχανίες και βιοτεχνίες ζαχαρωδών με όρους που βολεύουν τους εργοδότες, με πραγματικά μεροκάματα και μισθούς χαμηλότερους από αυτά που έπαιρναν πριν 17 χρόνια.

Ως προς τη δράση του Συνδικάτου ανέδειξε τα κρίσιμα ζητήματα για τα οποία οργάνωσε την πάλη τα προηγούμενα χρόνια, που αφορούν κυρίως τους όρους δουλειάς και τη συλλογική οργάνωση των εργαζομένων, όπως η οργάνωση και η συμμετοχή σε απεργιακές κινητοποιήσεις για τη διεκδίκηση ΣΣΕ με ουσιαστικές αυξήσεις, για σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας κ.ά. Με αφορμή το εργοδοτικό έγκλημα στη «Βιολάντα» ανέδειξε τα ζητήματα της Υγείας και Ασφάλειας, ενώ η επιτυχημένη απεργία έφερε στην επιφάνεια δυνατότητες που υπάρχουν για οργάνωση στους χώρους δουλειάς για να εκφραστεί με διεκδίκηση και συσπείρωση στα σωματεία η μεγάλη δυσαρέσκεια και η ανησυχία των εργαζομένων. Παράλληλα, ο απολογισμός ανέδειξε τις παρεμβάσεις του συνδικάτου και την οργάνωση της συμμετοχής του κλάδου στις πανελλαδικές απεργίες, αλλά και στις κινητοποιήσεις ενάντια στην πολεμική εμπλοκή, ενώ ξεχώρισε και η οργάνωση της αλληλεγγύης στους αγώνες των αγροτών.

Στην περίοδο που έρχεται, το Συνδικάτο, σημείωσε, θέτει επίκεντρο της δράσης τη διεκδίκηση κλαδικής ΣΣΕ αλλά και επιχειρησιακών ΣΣΕ.

Για τις επικείμενες αρχαιρεσίες υπογραμμίστηκε πως δεν είναι μόνο μια μάχη για να βγει νέα διοίκηση, αλλά και για το «ποια γραμμή» θα έχει το Συνδικάτο τα επόμενα χρόνια: «Ψηφίζουμε να έχουμε συνδικάτο, ζωντανό, μαχητικό, παρόν σε κάθε χώρο δουλειάς, κόντρα στη λογική του φόβου, της αναμονής και του συμβιβασμού». Σημείωσε ότι το Συνδικάτο πρέπει να γίνει το αποκούμπι του κάθε εργαζόμενου, χωρίς καμιά εξαίρεση, και όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στη δράση του. Ιδιαίτερο βάρος πρέπει να δοθεί στην οργάνωση των γυναικών, που είναι το πιο πολυάριθμο κομμάτι του κλάδου και αυτό που βιώνει μεγαλύτερη εκμετάλλευση. Επίσης μάχη πρέπει να δοθεί για καλύτερη οργάνωση των μεταναστών εργατών, που είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εργατικής τάξης.

Ολοκλήρωσε καλώντας σε ενίσχυση των ταξικών δυνάμεων για να δυναμώσουν οι αγώνες για την υπεράσπιση και την κατάκτηση δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Νέοι εργαζόμενοι μεταφέρουν τον παλμό από τα εργοστάσια

Ακολούθησαν πολλές τοποθετήσεις εργαζομένων, κυρίως νέων σε ηλικία, από πολλά εργοστάσια, ΔΕΛΤΑ, PEPSICO, ΝΙΚΑΣ, ΠΑΥΛΙΔΗΣ, ΕΒΓΑ, ΦΑΓΕ, CRETA FARM, ΜΥΛΟΥΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ κ.ά., γεγονός που επιβεβαιώνει τα θετικά βήματα που έγιναν την προηγούμενη περίοδο στη μάχη για την οργάνωση των εργαζομένων στον κλάδο. Σχεδόν σε όλες τις ομιλίες υπογραμμίστηκε ότι η μάχη των αρχαιρεσιών πρέπει να γίνει υπόθεση όλων των εργαζομένων, σε κάθε χώρο δουλειάς, για να βγει το κλαδικό Συνδικάτο ακόμα πιο δυνατό.

Για παράδειγμα, εργαζόμενος από την PEPSICO μίλησε για τη μάχη που δίνουν για την υπογραφή επιχειρησιακής ΣΣΕ και καλύτερες συνθήκες εργασίας, έχοντας την πολύτιμη στήριξη του Συνδικάτου, και σημείωσε ότι θα δώσουν συνέχεια στον αγώνα αυτόν με νέες κινητοποιήσεις. Ακόμα μίλησε για τη μάχη που στέφθηκε με επιτυχία για τη συμμετοχή στην απεργία του κλάδου μετά το πολύνεκρο εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», πραγματοποιώντας περιοδείες και συζητήσεις σε κάθε βάρδια.

Αλλος εργαζόμενος από τη ΦΑΓΕ ανέφερε ότι η βιομηχανία γιαουρτιού παράγει στο 100% και ωστόσο δεν μπορεί να καλύψει τη ζήτηση, γεγονός που δείχνει ότι «οι δουλειές πάνε καλά». Το 2024 σημείωσε τζίρο 753 εκατομμυρίων ευρώ, 20% πάνω από το 2023, και κέρδη 112 εκατομμύρια ευρώ, όμως στους εργαζόμενους πετάνε ψίχουλα για αυξήσεις. Την ίδια ώρα η εντατικοποίηση «χτυπάει κόκκινο». Η πίεση είναι τόσο μεγάλη, που έχουν παραιτηθεί 10 εργαζόμενοι, σημείωσε, επειδή δεν άντεξαν. Ακόμα κατήγγειλε τη στάση του προέδρου του επιχειρησιακού σωματείου της ΦΑΓΕ που κρατά στάση συμβιβασμού και αναμονής, ενώ πληθαίνουν οι φωνές αγανάκτησης.

Εργαζόμενος μιλώντας για τη μάχη που δίνεται για πολλά χρόνια για την οργάνωση των μεταναστών εργατών γης και βιομηχανικών, με συγκίνηση ανέφερε ότι όταν πήγαν να τους μιλήσουν για τις αρχαιρεσίες του Συνδικάτου έδειξαν την εμπιστοσύνη τους σε αυτό, η οποία έχει χτιστεί και κερδηθεί μέσα από τους αγώνες που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα.

Εργαζόμενη, νέα και αυτή σε ηλικία, από το εργοστάσιο «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ» τόνισε πως ο απολογισμός του Συνδικάτου δεν είναι μια τυπική διαδικασία, αλλά ένας απολογισμός μάχης. Στη συγκεκριμένη επιχείρηση δεν υπάρχει σωματείο, όμως το Συνδικάτο είναι παρόν και είναι αυτό που ως οργανωμένη δύναμη παρενέβη σε συνθήκες καύσωνα και ανάγκασε την εργοδοσία να πάρει μέτρα.

Μιλώντας για τις εξοντωτικές συνθήκες εργασίας αναφέρθηκε στα εξαντλητικά ωράρια και τις μονότονα χιλιάδες φορές επαναλαμβανόμενες κινήσεις. «Μοιραζόμαστε», είπε, «παυσίπονα και έχουμε μυοσκελετικά προβλήματα. Ομως για αυτά, μας είπαν από την εργοδοσία, δεν φταίνε οι συνθήκες εργασίας, αλλά ότι γυρνάμε σπίτι και κρατάμε το παιδί αγκαλιά!».

Στη Συνέλευση χαιρετισμό απηύθυνε ο Βασίλης Σταμούλης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας του κλάδου, ο οποίος χαιρέτισε την πλούσια πείρα που μεταφέρθηκε από τους εργάτες, «χωρίς να κρύβουμε αδυναμίες, και αυτό σημαίνει ότι το Συνδικάτο πατάει γερά». Εχουν γίνει βήματα, είπε, όχι μόνο σε ό,τι αφορά την καλύτερη παρέμβαση τους χώρους δουλειάς, αλλά και στην ανάδειξη νέων εργαζομένων στη συνδικαλιστική δράση, που βγαίνουν μπροστά και δείχνουν τις δυνατότητες του ζωντανού εργατικού κινήματος, σε αντιπαράθεση με τις δυνάμεις του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού, που έκφρασή τους είναι και ο ισόβιος 72χρονος πρόεδρος της ΓΣΕΕ και ελεγχόμενος εκατομμυριούχος.

Το δυνάμωμα της οργάνωσης είναι αυτό που κρίνεται και στη μάχη των αρχαιρεσιών του Συνδικάτου, τόνισε, και αυτό αφορά συνολικά τον κλάδο αλλά και το εργατικό κίνημα.

Μιλώντας για τις ιμπεριαλιστικές αντιθέσεις επισήμανε πως πέρα από τους ανταγωνισμούς μεταξύ των επιχειρηματικών ομίλων διαφορετικών κλάδων, όλοι συμφωνούν στην πιο βαθιά εμπλοκή της χώρας, γιατί από αυτό προέρχονται τα κέρδη τους. Παράλληλα, βιομήχανοι, εφοπλιστές, ενεργειακοί και κατασκευαστικοί όμιλοι επιδιώκουν να συνεχίζεται απρόσκοπτα η αντιλαϊκή πολιτική. «Αυτό εννοούν από την πλευρά τους, όταν λένε για "σταθερότητα". Δηλαδή μπορεί να αλλάξουν πρόσωπα, κόμματα, αλλά η αντεργατική, η αντιλαϊκή πολιτική να συνεχίζεται».

Και σε άλλο σημείο τόνισε πως «δεν έχουμε άλλο δρόμο από το να δυναμώσουμε την οργάνωση στους χώρους δουλειάς, να δυναμώσουμε την πάλη, τη διεκδίκηση και τις κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τα μέτρα υγείας και ασφάλειας». Για αυτό πρέπει να ενισχυθεί το Συνδικάτο, που αποτελεί ένα μεγάλο στήριγμα και για την Ομοσπονδία. «Αυτό φοβούνται οι εργοδότες. Το Συνδικάτο έχει τις δυνατότητες να κάνει βήματα μπροστά, για να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να πάρουν μια ανάσα αλλά και να διεκδικήσουν αυτό που τους ανήκει, τον πλούτο που παράγουν», κατέληξε.

Το πρόγραμμα αρχαιρεσιών

Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν από 24 Μάη έως 14 Ιούνη στα γραφεία του Συνδικάτου (Αθήνα, Βηλαρά 2, 6ος όροφος) αλλά και καθημερινά σε χώρους δουλειάς. Συγκεκριμένα, στα γραφεία του Συνδικάτου θα γίνονται 10 π.μ. - 6 μ.μ. τις εξής ημερομηνίες: Κυριακή 24/5, Σάββατο 30/5, Κυριακή 31/5, Σάββατο 6/6, Κυριακή 7/6, Σάββατο 13/6, Κυριακή 14/6.