ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Αμερικάνικα σχέδια για επανάληψη των επιθέσεων στο Ιράν

Οι ΗΠΑ εκτοξεύουν νέες απειλές κατά του Ιράν ενώ εκπνεεί η τυπική προθεσμία των 60 ημερών, που θεωρητικά έχει ογια να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου για τον πόλεμο στο Ιράν. Από την άλλη, το Ιράν προειδοποιεί ότι σε περίπτωση νέων επιθέσεων θα απαντήσει με «μακρά και επώδυνα πλήγματα».

Η σύγκρουση, ως μέρος μιας ευρύτερης αντιπαράθεσης των ΗΠΑ και της Κίνας για την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία, είναι ανεπίστρεπτη. Ετσι συνεχίζεται σε αυτή τη φάση ο πόλεμος στη Μ. Ανατολή, και σε κυρίαρχο στοιχείο σύγκρουσης έχει αναδειχθεί ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ και ο πολυήμερος ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ σε ιρανικά λιμάνια.

Δημοσιεύματα όπως του «Axios» εμφανίζουν τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντ. Τραμπ, να έχει ενημερωθεί από τον επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), ναύαρχο Μπραντ Κούπερ, για νέα σχέδια πιθανής στρατιωτικής δράσης, προκειμένου να πιεστεί το Ιράν να κάτσει στο «τραπέζι» των διαπραγματεύσεων. Τα σχέδια αυτά περιλαμβάνουν, σύμφωνα με την ίδια αναφορά, ακόμα και την κατάληψη μέρους των Στενών του Ορμούζ, για να ανοίξουν ξανά, με πιθανή εμπλοκή χερσαίων δυνάμεων. Στις «επιλογές» που εξετάζονται είναι επίσης η παράταση του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών για μήνες ή ακόμη και να κηρύξει ο Τραμπ «νίκη» στα χαρτιά, αναγνωρίζοντας επί της ουσίας ότι οι ΗΠΑ δεν κατάφεραν να πετύχουν τους στόχους τους με την αμερικανο-ισραηλινή επίθεση.

Ταυτόχρονα, αφήνονται ανοιχτές και οι πόρτες του διαλόγου με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, αλλά και της Ρωσίας όπως όλα δείχνουν.

Την Παρασκευή το μεσημέρι, το Ιράν ανακοίνωσε πως παρέδωσε μέσω των Πακιστανών μεσολαβητών μία «νέα πρόταση» προς τις ΗΠΑ αργά το βράδυ της 30ής Απρίλη, ενώ ταυτόχρονα την ίδια μέρα ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν διεμήνυε πως ο ναυτικός αποκλεισμός που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ στις 13 Απρίλη ισοδυναμεί με «παράταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων» της Ουάσιγκτον «και αυτές δεν γίνονται ανεκτές». Νωρίτερα, η ιρανική αεράμυνα είχε τεθεί σε πλήρη ισχύ πάνω από την Τεχεράνη, αναμένοντας επιθέσεις με drone ή μικρά αεροσκάφη και κάποιους Ιρανούς αξιωματούχους να δηλώνουν πως έχουν αυξηθεί οι προετοιμασίες για κάθε ενδεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης μίας επανέναρξης των συγκρούσεων.

Η νέα πρόταση του Ιράν

Η νέα πρόταση της Τεχεράνης, σύμφωνα με ό,τι πληροφορίες έχουν διαρρεύσει και επικαλείται το δίκτυο Al Jazeera, έχει διατυπωθεί ως εξής: Το Ιράν προτίθεται να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, υπό τον όρο ότι οι ΗΠΑ θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια και θα συμφωνήσουν να τερματίσουν τον πόλεμο. Ζητά επίσης οι όποιες συζητήσεις για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα να αναβληθούν για μετά το τέλος του πολέμου. Αυτό σύμφωνα με το δημοσίευμα σημαίνει ότι «το Ιράν πιστεύει ότι αυτό μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης για να αντισταθμίσει το ζήτημα του ελλείμματος εμπιστοσύνης».

Επίσης, την Πέμπτη, ο Ιρανός ανώτατος ηγέτης, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, είχε υποστηρίξει σε ανακοίνωσή του πως πλέον διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού ένα «νέο κεφάλαιο» για τους λαούς της περιοχής, εκτιμώντας πως θα μπορούσε να είχαν ένα «καλύτερο μέλλον» δίχως την παρουσία των ΗΠΑ.

Η πιθανή αντίδραση των ΗΠΑ

Ανώνυμος Αμερικανός αξιωματούχος έσπευσε να σχολιάσει την τελευταία ιρανική πρόταση, τονίζοντας πως ο Πρόεδρος Τραμπ είναι δυσαρεστημένος επειδή δεν περιλάμβανε διατάξεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Οπως ανέφερε ο αξιωματούχος στην Ουάσιγκτον, του Προέδρου Τραμπ «δεν του αρέσει η πρόταση».

Αλλοι αξιωματούχοι μιλώντας στο CNN ανέφεραν ότι ο Τραμπ ήταν απίθανο να αποδεχτεί την πρόταση, πολύ απλά επειδή η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού χωρίς επίλυση ζητημάτων για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα «θα μπορούσε να αφαιρέσει ένα βασικό κομμάτι της αμερικανικής μόχλευσης στις συνομιλίες».

Το βράδυ της 30ής Απρίλη, ο Πρόεδρος Τραμπ μιλώντας στο Newsmax επανέλαβε τα περί «ήττας» του Ιράν, λέγοντας πως ο ιρανικός στρατός έχει δεχθεί «βαριά πλήγματα» και πως μόνο μία εγγύηση κατά της ανάπτυξης πυρηνικού όπλου θα εξασφαλίσει μία «διαρκή ειρήνη». Ο ίδιος πρότεινε «ισχυρότερη διεθνή δράση» για το θέμα, επαναλαμβάνοντας τους ισχυρισμούς πως εάν το Ιράν είχε ήδη αποκτήσει πυρηνικό όπλο «δεν θα δίσταζε» να το χρησιμοποιήσει. Απέρριψε δε ακόμη και το ενδεχόμενο να διατηρηθεί το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα για ειρηνικούς σκοπούς λέγοντας: «Δεν θα το ενέκρινα. Δεν τους δίνω τίποτε! `Η θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, είτε όχι. Και εάν το αποκτήσουν, θα μπουν σε μεγάλους μπελάδες».

Οσο για το «ποιος νίκησε» στον πόλεμο, ο Τραμπ απάντησε αδίστακτα πως νίκησαν οι ΗΠΑ επειδή «κατέστρεψαν τα πάντα», «αλλά θέλουμε μία ακόμη μεγαλύτερη νίκη». Υποστήριξε επίσης πως οι αμερικανικές πιέσεις επιφέρουν «κατάρρευση της ιρανικής οικονομίας», λέγοντας πως συμβαίνει και λόγω του ναυτικού αποκλεισμού, θεωρώντας ότι «είναι αποτελεσματικός 100%». Πρόσθεσε πως το ριάλ έχει στην ουσία «γονατίσει» και πως η ισοτιμία με το δολάριο (που μεσοβδόμαδα ξεπέρασε το ένα δολάριο έναντι 1,8 εκατομμυρίων ριάλ) το έχει «σβήσει».

Οι εξελίξεις αυτές διαδραματίζονται ενώ εντείνεται και η ενδοαστική κόντρα στις ΗΠΑ με καθαρή την αντανάκλασή της στο κογκρέσο. Την 1η Μάη εξέπνεε η προθεσμία των 60 ημερών που προβλέπει ο αμερικανικός νόμος του 1973 για διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων δίχως έγκριση του κογκρέσου, μετά την παρέλευση της οποίας ο εκάστοτε Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος ή να ζητήσει έγκριση, ή να περιορίσει τη στρατιωτική δράση. Η «πατέντα» που επινόησε σε αυτό το θέμα η κυβέρνηση Τραμπ ήταν σχετικά απλή: Υποστήριξε πως ο «χρόνος» έχει «παγώσει» από τις 8 Απρίλη, οπότε ξεκίνησε η εύθραυστη εκεχειρία με το Ιράν και πως άρα δεν έχουν περάσει έως την 1η Μάη 60 μέρες... Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές εμφανίζονται ανοιχτοί σε αυτή τη γραμμή. Οι Δημοκρατικοί αντιδρούν θεωρώντας ότι ακόμη και η συνέχιση του ναυτικού αποκλεισμού σημαίνει συνέχιση των εχθροπραξιών έναντι του Ιράν.

Στο πλευρό των ΗΠΑ παραμένει βεβαίως και το Ισραήλ, με τον υπουργό Αμυνας του οποίου, Ισραελ Κατς, να επαναλαμβάνει Πέμπτη και Παρασκευή πως «ίσως θα πρέπει να ξαναρχίσει η δράση» κατά του Ιράν, για να εξασφαλιστεί πως δεν θα αποτελεί απειλή για το Ισραήλ.

Ασταμάτητα τα κύματα ακρίβειας στο πετρέλαιο

Η ρευστότητα των εξελίξεων σε συνδυασμό με την πρόσφατη απόφαση των ΗΑΕ για αποχώρηση από OPEC και OPEC+ από 1η Μάη για να έχουν μία μεγαλύτερη ευελιξία αποφάσεων και κινήσεων στην ενεργειακή σκακιέρα συνεχίζει να προκαλεί διαδοχικά κύματα ακρίβειας στις τιμές «μαύρου χρυσού». Η αποχώρηση των ΗΑΕ ερμηνεύτηκε ως «επιβεβαίωση» της πίεσης του Τραμπ κατά του OPEC+, παρότι παράγοντες ισχυρών χωρών του οργανισμού όπως σε Σαουδική Αραβία και Ρωσία διατήρησαν την «ψυχραιμία» προβλέποντας αύξηση της πετρελαϊκής παραγωγής μεσοπρόθεσμα...

Πάντως, την Παρασκευή το πετρέλαιο Μπρεντ αυξήθηκε κατά 7% (μέσα στις τελευταίες μέρες) με την τιμή να φτάνει ακόμα και τα 126 δολάρια για να πέσει στην συνέχεια σε 111 δολάρια, τιμή που είναι πολύ αυξημένη από ότι ήταν πριν ξεκινήσει ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος.

Η αύξηση τιμής πολλαπλασιάζει τα κέρδη των πετρελαϊκών μονοπωλίων αλλά προκαλεί κύματα ακρίβειας που πλήττουν τα λαϊκά στρώματα στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ασία. Δημοσκόπηση που επικαλέστηκε την 1η Μάη η Washington Post καταγράφει την λαϊκή δυσαρέκεια αφού φέρεται το 61% των Αμερικανών να θεωρεί «λάθος» την επίθεση στο Ιράν και μόνο 2 στους 10 θεωρούν «επιτυχείς» τις επιθέσεις κατά της Τεχεράνης.

Τα ποσοστά αυτά δεν αποκλείεται να ανέβουν και άλλο και σε βάρος της δημοτικότητας του Προέδρου Τραμπ καθώς ο τελευταίος εμφανίστηκε μεσοβδόμαδα έτοιμος να επιβάλλει «πολύμηνο» ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν, κάτι που θα σπρώξει σε ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια στα καύσιμα και σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης.

Δ.ΟΡΦ.