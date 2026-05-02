Σάββατο 2 Μάη 2026 - Κυριακή 3 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 32
ΔΙΕΘΝΗ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
Τρεις πυρκαγιές σε κέντρα στρατιωτικής εκπαίδευσης

Οι ολλανδικές αρχές εκκένωσαν την Πέμπτη το αεροδρόμιο Κέμπεν, ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια της χώρας, μετά από μεγάλη πυρκαγιά κοντά σε κέντρο εκπαίδευσης του στρατού, ανέφεραν αξιωματούχοι.

Πρόκειται για την τελευταία από μια σειρά πυρκαγιές που εκδηλώνονται εν μέσω συνθηκών ξηρασίας στη χώρα, με τα ακριβή αίτια να διερευνώνται. Η φωτιά ξέσπασε κοντά σε στρατιωτικό κέντρο εκπαίδευσης στο βόρειο τμήμα της επαρχίας Λίμπουργκ.

Περίπου 40 χλμ. προς τα ανατολικά, κοντά στα γερμανο-ολλανδικά σύνορα, εκδηλώθηκε άλλη μια πυρκαγιά κοντά σε στρατιωτικό κέντρο εκπαίδευσης. Την Τετάρτη είχε αναφερθεί και μία ακόμα πυρκαγιά κοντά σε στρατιωτικό χώρο εκπαίδευσης, στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Εκπρόσωπος της εθνικής χωροφυλακής Marchesaussee δήλωσε ότι διερευνά την αιτία των πυρκαγιών, προσθέτοντας πως είναι πολύ νωρίς για να γίνει σύνδεση μεταξύ των τριών πυρκαγιών και των στρατιωτικών δραστηριοτήτων που λάμβαναν χώρα.

    

ΚΟΣΜΟΣ
