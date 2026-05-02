ΝΟΤΙΑ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Κινεζικές περιπολίες εναντίον «προκλητικών ενεργειών»

Σε ναυτικές και αεροπορικές περιπολίες «ετοιμότητας μάχης» προχώρησαν οι στρατιωτικές δυνάμεις τηςκοντά στον ύφαλο Σκάρμπορο Σοάλ σε περιοχή τηςγια την οποία το Πεκίνο διαφιλονικεί με μια σειρά άλλες δυνάμεις της περιοχής, μεταξύ τους και τις Φιλιππίνες.

Οπως δήλωσε ο Κινέζος εκπρόσωπος, «οι περιπολίες αυτές λειτουργούν ως αποτελεσματικό αντίμετρο για την αντιμετώπιση κάθε είδους παραβίασης δικαιωμάτων και προκλητικών ενεργειών» και «σκοπό έχουν την αποφασιστική προστασία της εδαφικής κυριαρχίας της Κίνας, τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Νότια Κινεζική Θάλασσα».

Θυμίζουμε ότι από 20 Απρίλη διεξάγονται στην ευρύτερη περιοχή οι ετήσιες στρατιωτικές ασκήσεις που διεξάγουν οι Φιλιππίνες με τις ΗΠΑ, με τον κωδικό «Balikatan», που θα ολοκληρωθούν στις 8 Μάη. Σε αυτές συμμετέχουν ακόμα Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, έγινε γνωστό ότι ένας άλλος στενός σύμμαχος των ΗΠΑ στην περιφέρεια, η Νότια Κορέα, θα αναλάβει φέτος για πρώτη φορά χρέη διοικητή στις πολυεθνικές ναυτικές ασκήσεις «Rim of the Pacific Exercise» (RIMPAC), που γίνονται κάθε δύο χρόνια υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, γύρω από τη Χαβάη. Φέτος έχουν προγραμματιστεί να γίνουν από τις 24 Ιούνη έως τις 31 Ιούλη.

Συνολικά θα λάβουν μέρος πάνω από 25.000 άτομα προσωπικό, 40 πλοία, 5 υποβρύχια και 140 αεροσκάφη.