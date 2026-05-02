Σάββατο 2 Μάη 2026 - Κυριακή 3 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 32
ΔΙΕΘΝΗ
ΝΟΤΙΑ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
Κινεζικές περιπολίες εναντίον «προκλητικών ενεργειών»

Σε ναυτικές και αεροπορικές περιπολίες «ετοιμότητας μάχης» προχώρησαν οι στρατιωτικές δυνάμεις της Κίνας, κοντά στον ύφαλο Σκάρμπορο Σοάλ σε περιοχή της Νότιας Κινεζικής Θάλασσας, για την οποία το Πεκίνο διαφιλονικεί με μια σειρά άλλες δυνάμεις της περιοχής, μεταξύ τους και τις Φιλιππίνες.

Οπως δήλωσε ο Κινέζος εκπρόσωπος, «οι περιπολίες αυτές λειτουργούν ως αποτελεσματικό αντίμετρο για την αντιμετώπιση κάθε είδους παραβίασης δικαιωμάτων και προκλητικών ενεργειών» και «σκοπό έχουν την αποφασιστική προστασία της εδαφικής κυριαρχίας της Κίνας, τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Νότια Κινεζική Θάλασσα».

Θυμίζουμε ότι από 20 Απρίλη διεξάγονται στην ευρύτερη περιοχή οι ετήσιες στρατιωτικές ασκήσεις που διεξάγουν οι Φιλιππίνες με τις ΗΠΑ, με τον κωδικό «Balikatan», που θα ολοκληρωθούν στις 8 Μάη. Σε αυτές συμμετέχουν ακόμα Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, έγινε γνωστό ότι ένας άλλος στενός σύμμαχος των ΗΠΑ στην περιφέρεια, η Νότια Κορέα, θα αναλάβει φέτος για πρώτη φορά χρέη διοικητή στις πολυεθνικές ναυτικές ασκήσεις «Rim of the Pacific Exercise» (RIMPAC), που γίνονται κάθε δύο χρόνια υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, γύρω από τη Χαβάη. Φέτος έχουν προγραμματιστεί να γίνουν από τις 24 Ιούνη έως τις 31 Ιούλη.

Συνολικά θα λάβουν μέρος πάνω από 25.000 άτομα προσωπικό, 40 πλοία, 5 υποβρύχια και 140 αεροσκάφη.

    

Για ενδέκατη συνεχόμενη χρονιά αυξήθηκαν παγκόσμια οι στρατιωτικές δαπάνες
Παραμάγαζα της πολεμικής βιομηχανίας με χρηματοδότες ΝΑΤΟ - ΕΕ
Βαθαίνει το ρήγμα λόγω αντικρουόμενων συμφερόντων
Αμερικάνικα σχέδια για επανάληψη των επιθέσεων στο Ιράν
Αβεβαιότητα, αντιφάσεις και «ασκήσεις ισορροπίας»
Το ...«Ελλάς - Γαλλία συμμαχία» στα χρόνια της Μικρασιατικής Εκστρατείας και Καταστροφής
 Το «ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ» κλιμακώνει την πολεμική προετοιμασία με το βλέμμα στη Ρωσία
 Τηλεφωνική συνομιλία για Ουκρανία και Ιράν
Εντείνονται οι ισραηλινές επιθέσεις
 Υπό κράτηση θα παραμείνει ο δράστης της απόπειρας δολοφονίας του Τραμπ
 Τρεις πυρκαγιές σε κέντρα στρατιωτικής εκπαίδευσης
 Αστυνομική εισβολή σε γραφεία του ΚΚ
Γηρατειά φθοράς και διαφθοράς
 Τουλάχιστον 14 νεκροί σε επιχείρηση του στρατού
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
