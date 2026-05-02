Υπό κράτηση θα παραμείνει ο δράστης της απόπειρας δολοφονίας του Τραμπ

Υπό κράτηση θα παραμείνει - ενώ συνεχίζεται η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσής του - ο άνδρας που κατηγορείται για την απόπειρα δολοφονίας του Προέδρου των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ το περασμένο Σάββατο, στο γκαλά των δημοσιογράφων που καλύπτουν το ρεπορτάζ του Λευκού Οίκου.

Ο 31χρονος Κόουλ Αλεν προς το παρόν δεν αμφισβητεί το επιχείρημα των εισαγγελικών αρχών ότι είναι επικίνδυνος για την κοινότητα και ότι θα πρέπει να παραμείνει στη φυλακή, είπε η δικηγόρος του.

Οι εισαγγελείς λένε ότι ο Αλεν σχεδίασε προσεκτικά την επίθεση εναντίον του Τραμπ και άλλων αξιωματούχων της αμερικανικής κυβέρνησης που δειπνούσαν μαζί με περίπου 2.600 δημοσιογράφους, πολιτικούς και άλλους στην αίθουσα χορού του ξενοδοχείου «Hilton» της Ουάσιγκτον.

Στα έγγραφα που κατέθεσαν στο δικαστήριο αναφέρουν ότι ο δράστης ταξίδεψε με τρένο από την Καλιφόρνια στην Ουάσιγκτον, οπλισμένος με τουφέκι, ένα πιστόλι 38 χιλιοστών, μαχαίρια και εγχειρίδια, και σκόπευε «να διαπράξει μαζική δολοφονία μέσα σε μια αίθουσα γεμάτη με τα πλέον υψηλόβαθμα στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης».

Ο Αλεν κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας, οπλοχρησία κατά τη διάρκεια διάπραξης βίαιου εγκλήματος και παράνομη μεταφορά όπλων και πυρομαχικών μεταξύ Πολιτειών.

Πάντως οι εισαγγελείς δεν ισχυρίστηκαν στο δικαστήριο ότι ο Αλεν πυροβόλησε τον πράκτορα που - σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις τους - σώθηκε χάρη στο αλεξίσφαιρο γιλέκο του. Στα έγγραφα αναφέρουν μόνο ότι ο πυροβόλησε προς τη σκάλα που οδηγούσε στην αίθουσα χορού.