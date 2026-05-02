ΛΙΒΑΝΟΣ - ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Εντείνονται οι ισραηλινές επιθέσεις

Παρά την παράταση της λεγόμενης «εκεχειρίας» μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, οι επιθέσεις του ισραηλινού στρατού δεν σταματάνε ενώ συναντάνε την σθεναρή αντίσταση των ενόπλων της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, που οι Ισραηλινοί θέλουν να μετατρέψουν σε Γάζα. Ο ισραηλινός στρατός συναντά σημαντικές δυσκολίες και προκλήσεις από τα νέα προηγμένα drone οπτικών ινών της Χεζμπολάχ τα οποία αδυνατεί ως τώρα να σαμποτάρει ή να εξουδετερώσει με ηλεκτρονικές παρεμβολές. Επιπλέον η Χεζμπολάχ έχει υιοθετήσει τελευταία μία νέα τακτική στέλνοντας μαχητές της οργάνωσης πολύ κοντά σε επιχειρήσεις (που ελάχιστα απέχουν από αποστολές-αυτοκτονίας) βάλλοντας θέσεις αυξημένου αριθμού Ισραηλινών στρατιωτών πίσω από τη λεγόμενη «κίτρινη γραμμή» που όρισε ο στρατός αυθαίρετα σε βάρος του λιβανικού εδάφους, ώστε να πολλαπλασιάσει τις πιθανότητες πληγμάτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο την περασμένη Πέμπτη σκοτώθηκε ένας 19χρονος Ισραηλινός λοχίας και τραυματίστηκαν άλλοι 12 στρατιώτες (αρκετοί εκ των οποίων σοβαρά). Αλλοι τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες τραυματίστηκαν την Παρασκευή.

Μπροστά στα πλήγματα αυτά, ο στρατός εισβολής κλιμακώνει τις φονικές αεροπορικές επιδρομές ξεκληρίζοντας ολόκληρες οικογένειες (όπως άλλωστε έκανε και στην περίπτωση της Γάζας από το 2023 και έπειτα). Από 29 Απρίλη ως 1η Μάη υπολογίζεται πως σκοτώθηκαν πάνω από 30 άμαχοι Λιβανέζοι πολίτες από ισραηλινά πυρά...

Στο φόντο κλιμάκωσης των ισραηλινών επιθέσεων που προκαλούν αντιδράσεις, οι ΗΠΑ εμφανίζονται να ...προτρέπουν την κυβέρνηση του Ισραήλ και του Λιβάνου για συνάντηση των ηγετών αμφοτέρων χωρών ανάμεσα δηλαδή στον Λιβανέζο Πρόεδρο Ζοζέφ Αούν και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου προκειμένου η κυβέρνηση Τραμπ να «κουκουλώσει» τη σύγκρουση και να παρουσίασε μία νέα «συμφωνία» υποτιθέμενης «ειρήνης». Το "δέλεαρ" που παρουσιάζουν οι ΗΠΑ προς την κυβέρνηση του Λιβάνου είναι πως μία συνάντηση τέτοιου μεγέθους θα "βοηθούσε" στην αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από το Νότο (την ώρα που αυξάνουν ασφυκτικά κάθε πίεση για "αφοπλισμό της Χεζμπολάχ" πολλαπλασιάζοντας τις πιθανότητες ανάφλεξης εμφυλίου μπροστά στην άρνηση της οργάνωσης για κάτι τέτοιο).

Επιθέσεις και διαβουλεύσεις σε Γάζα - Δυτική Οχθη

Το ίδιο διάστημα η Παλαιστινιακή Αρχή που δέχεται εδώ και περίπου 1,5 χρόνο σθεναρές πιέσεις για «μεταρρυθμίσεις» διοργάνωσε το περασμένο Σάββατο περιορισμένης κλίμακας δημοτικές εκλογές σε μία περιοχή της Γάζας και σε μερικές δεκάδες δήμους της Δυτικής Οχθης ενώ οι ισραηλινές εισβολές του στρατού κατοχής και των εποίκων εντείνονται.

Στη Γάζα, οι στερήσεις βασικών αγαθών, όπως τα βασικά τρόφιμα και το καθαρό νερό, παραμένουν τεράστιες. Η ανθρωπιστική βοήθεια ή η άφιξη βαριών μηχανημάτων για την απομάκρυνση μπαζών εμποδίζεται συστηματικά από το Ισραήλ με τον επικεφαλής του λεγόμενου «Συμβουλίου Ειρήνης» του προέδρου Τραμπ, Νικολάι Μλαντένοφ να πραγματοποιεί αυτές τις μέρες επαφές σε Κάιρο και Τελ Αβίβ με στόχο το λεγόμενο «Σχέδιο Τραμπ» για την ανοικοδόμηση της Γάζας, αυτού που σχεδιάζεται ως αμερικανοισραηλινό προτεκτοράτο.

Στη Δυτική Οχθη επίσης οι κατοχικές αρχές εντείνουν την τρομοκράτηση των Παλαιστινίων με καθημερινές επιθέσεις, συλλήψεις, ταπεινωτικές ανακρίσεις, δήμευση και αρπαγή περιουσιών, εφαρμόζοντας στην πράξη τη ντε φάκτο προσάρτηση των παλαιστινιακών εδαφών. Από το σκηνικό της σκληρής κατοχής δεν λείπουν οι δολοφονίες Παλαιστινίων εφήβων και οι βάρβαρες επιθέσεις των εποίκων με την στήριξη του στρατού.