ΗΠΑ - ΕΥΡΩΠΗ

Βαθαίνει το ρήγμα λόγω αντικρουόμενων συμφερόντων

Ο Τραμπ απείλησε να μειώσει ή να αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα που σταθμεύουν σε Γερμανία, Ιταλία και Ισπανία

Βαθαίνει το ρήγμα μέσα στον ευρωατλαντικό άξονα, με τον Πρόεδρο των ΗΠΑνα απειλεί να αποσύρει ή να μειώσει τα αμερικανικά στρατεύματα που σταθμεύουν στη Γερμανία, στην Ιταλία και στην Ισπανία.

Οι αντιθέσεις και τα αντικρουόμενα συμφέροντα καθρεφτίζονται στις αλλεπάλληλες δηλώσεις, τις τελευταίες μέρες, του Γερμανού καγκελάριου Φρ. Μερτς και του Τραμπ.

Την περασμένη Δευτέρα ο Μερτς έκανε λόγο για «ταπείνωση των ΗΠΑ από το Ιράν», λέγοντας ότι η Ουάσιγκτον «δεν έχει προφανώς καμία απολύτως στρατηγική εξόδου».

Οπως είπε, το πρόβλημα με αντίστοιχες στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν είναι το πώς κανείς εισέρχεται σε αυτές, αλλά πώς εξέρχεται: «Το είδαμε πολύ οδυνηρά στο Αφγανιστάν επί μια εικοσαετία. Το είδαμε και στο Ιράν».

«Ο καγκελάριος δεν έχει ιδέα για τι μιλάει» και «δεν είναι τυχαίο που η Γερμανία τα πηγαίνει τόσο άσχημα στην οικονομία και αλλού», απάντησε ο Τραμπ, ενώ στη συνέχεια ο Μερτς τόνισε πως οι σχέσεις Γερμανίας και ΗΠΑ παραμένουν καλές, όμως «στη Γερμανία και στην Ευρώπη υποφέρουμε από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ. Ο πόλεμος είχε ανυπολόγιστες επιπτώσεις στον ενεργειακό μας εφοδιασμό και στην οικονομική μας ανθεκτικότητα. Επομένως, ζητώ να διευθετηθεί αυτή η σύγκρουση».

Την Πέμπτη ο Τραμπ επιτέθηκε εκ νέου στον «αναποτελεσματικό καγκελάριο», μιλώντας για «μια διαλυμένη χώρα», ειδικά στους τομείς της Ενέργειας και της μετανάστευσης.

Οπως δήλωσε, το Βερολίνο θα έπρεπε να επικεντρωθεί στο Ουκρανικό, όπου - κατά τον ίδιο - δεν έχει επιτύχει ουσιαστικά αποτελέσματα, και όχι στον πόλεμο με το Ιράν.

Πιθανή μείωση των Αμερικανών στρατιωτών

Λίγο νωρίτερα ο Τραμπ είχε απειλήσει με μερική απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία, λέγοντας ότι αναμένεται σχετική απόφαση σύντομα. Οι ΗΠΑ διατηρούν περίπου 39.000 στρατιώτες στη Γερμανία, σχεδόν τους μισούς από όσους σταθμεύουν συνολικά στην Ευρώπη, ενώ μία από τις σημαντικότερες στρατιωτικές βάσεις τους παγκοσμίως βρίσκεται στο Ράμσταϊν, που παίζει κρίσιμο ρόλο και στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Μερτς απάντησε εμφανιζόμενος με στρατιωτική περιβολή σε βάση στο Μίνστερ, παρουσία Αμερικανών αξιωματούχων. Οπως δήλωσε, η συνεργασία των δύο χωρών είναι «προς αμοιβαίο όφελος, στο πλαίσιο μιας βαθιάς διατλαντικής συνεργασίας».

Την ίδια ώρα, ο Γερμανός ΥΠΕΞ Γ. Βάντεφουλ παραδέχτηκε ότι η Γερμανία προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο μείωσης της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη χώρα. Οπως ανέφερε, το Βερολίνο βρίσκεται σε στενή διαβούλευση με τους ΝΑΤΟικούς «συμμάχους» και αναμένει τις τελικές αποφάσεις από την πλευρά των ΗΠΑ.

Την Παρασκευή ο Τραμπ απείλησε να αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα από την Ιταλία και την Ισπανία. Ερωτηθείς σχετικά, απάντησε στους δημοσιογράφους: «Πιθανώς... Γιατί να μην το κάνω; Η Ιταλία δεν μας έχει βοηθήσει καθόλου και η Ισπανία ήταν απαίσια, απολύτως απαίσια».

Ο Ιταλός υπουργός Αμυνας Γκ. Κροσέτο δήλωσε ότι «δεν καταλαβαίνει» τα κίνητρα του Τραμπ για την απειλή απόσυρσης των αμερικανικών στρατευμάτων και απέρριψε τις κατηγορίες ότι η Ρώμη δεν βοήθησε, ειδικά σε σχέση με την «ασφάλεια στη θάλασσα».

«Εχουμε επίσης δηλώσει διατεθειμένοι για μια αποστολή προστασίας της ναυτιλίας. Αυτό εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από τον αμερικανικό στρατό», πρόσθεσε.

Περίπου 13.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί βρίσκονται σε 7 ναυτικές βάσεις στην Ιταλία.