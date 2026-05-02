ΙΣΡΑΗΛ

Αστυνομική εισβολή σε γραφεία του ΚΚ

Σε νέα επιχείρηση τρομοκράτησης όσων αντιστέκονται στο μακέλεμα του παλαιστινιακού λαού προχώρησε η ισραηλινή αστυνομία, αποδεικνύοντας ακόμα μια φορά τί είδους «δημοκρατία» είναι αυτή που επικρατεί στο εσωτερικό του «στενού συμμάχου» και της κυβέρνησης της Ελλάδας, της σημερινής και όχι μόνο.

Κατοχικές δυνάμεις εισέβαλαν χτες στα γραφεία του ΚΚ Ισραήλ στην πόλη Ουμ αλ-Φαμ, στα κατεχόμενα από το 1948 εδάφη, κοντά στη Χάιφα. Αιτία; Οι παλαιστινιακές σημαίες που υπήρχαν στο χώρο και κατά τη κρίση του κράτους δολοφόνου έπρεπε πάραυτα να εξαφανιστούν. Ετσι οι «δυνάμεις της τάξης» εισέβαλαν κι αφού τις «κατέβασαν» τις πέταξαν έξω. Τέτοια είναι η πίεση που προκαλούν στο κράτος - δολοφόνο όσοι τολμούν και υπερασπίζονται την αλήθεια και το δίκιο, παρά την ωμή καταστολή που εκδηλώνεται κάθε ώρα και με κάθε τρόπο...