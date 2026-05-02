Σάββατο 2 Μάη 2026 - Κυριακή 3 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 6
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΙΣΡΑΗΛ
Αστυνομική εισβολή σε γραφεία του ΚΚ

Σε νέα επιχείρηση τρομοκράτησης όσων αντιστέκονται στο μακέλεμα του παλαιστινιακού λαού προχώρησε η ισραηλινή αστυνομία, αποδεικνύοντας ακόμα μια φορά τί είδους «δημοκρατία» είναι αυτή που επικρατεί στο εσωτερικό του «στενού συμμάχου» και της κυβέρνησης της Ελλάδας, της σημερινής και όχι μόνο.

Κατοχικές δυνάμεις εισέβαλαν χτες στα γραφεία του ΚΚ Ισραήλ στην πόλη Ουμ αλ-Φαμ, στα κατεχόμενα από το 1948 εδάφη, κοντά στη Χάιφα. Αιτία; Οι παλαιστινιακές σημαίες που υπήρχαν στο χώρο και κατά τη κρίση του κράτους δολοφόνου έπρεπε πάραυτα να εξαφανιστούν. Ετσι οι «δυνάμεις της τάξης» εισέβαλαν κι αφού τις «κατέβασαν» τις πέταξαν έξω. Τέτοια είναι η πίεση που προκαλούν στο κράτος - δολοφόνο όσοι τολμούν και υπερασπίζονται την αλήθεια και το δίκιο, παρά την ωμή καταστολή που εκδηλώνεται κάθε ώρα και με κάθε τρόπο...

    

ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Για ενδέκατη συνεχόμενη χρονιά αυξήθηκαν παγκόσμια οι στρατιωτικές δαπάνες
Παραμάγαζα της πολεμικής βιομηχανίας με χρηματοδότες ΝΑΤΟ - ΕΕ
Βαθαίνει το ρήγμα λόγω αντικρουόμενων συμφερόντων
Αμερικάνικα σχέδια για επανάληψη των επιθέσεων στο Ιράν
Αβεβαιότητα, αντιφάσεις και «ασκήσεις ισορροπίας»
Το ...«Ελλάς - Γαλλία συμμαχία» στα χρόνια της Μικρασιατικής Εκστρατείας και Καταστροφής
 Το «ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ» κλιμακώνει την πολεμική προετοιμασία με το βλέμμα στη Ρωσία
 Τηλεφωνική συνομιλία για Ουκρανία και Ιράν
Εντείνονται οι ισραηλινές επιθέσεις
Κινεζικές περιπολίες εναντίον «προκλητικών ενεργειών»
 Υπό κράτηση θα παραμείνει ο δράστης της απόπειρας δολοφονίας του Τραμπ
 Τρεις πυρκαγιές σε κέντρα στρατιωτικής εκπαίδευσης
Γηρατειά φθοράς και διαφθοράς
 Τουλάχιστον 14 νεκροί σε επιχείρηση του στρατού
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
