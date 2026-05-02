ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Το «ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ» κλιμακώνει την πολεμική προετοιμασία με το βλέμμα στη Ρωσία

Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις του ΝΑΤΟ κλιμακώνουν την πολεμική προετοιμασία, την πίεση απέναντι στη Ρωσία και την ενίσχυση της Ουκρανίας.

Χαρακτηριστικά, η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, προειδοποίησε την Ευρώπη να μην «ταπεινωθεί», παρακαλώντας τη Ρωσία να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Αυτό που έχουμε δει μέχρι στιγμής είναι ότι η Ρωσία δεν θέλει να συμμετάσχει σε κανενός είδους διάλογο», δήλωσε η Κάλας μετά από υπουργική συνάντηση Σκανδιναβικών - Βαλτικών Χωρών. «Δεν πρέπει να ταπεινωθούμε» παρακαλώντας τη Μόσχα να διαπραγματευτεί. Αντίθετα, τόνισε, ο στόχος πρέπει να είναι να ωθήσουμε τη Ρωσία «να διαπραγματευτεί πραγματικά».

Το μήνυμά της έρχεται καθώς η ΕΕ εντείνει την πίεση στη Μόσχα σε πολλαπλά μέτωπα και προσπαθεί να κρατήσει το Κίεβο στη μάχη. Οι ηγέτες αυτή την εβδομάδα τελικά απελευθέρωσαν ένα δάνειο 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία μετά από μήνες διαμάχης, ενώ παράλληλα ενέκριναν ένα 20ό πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας που στοχεύουν ρωσικές τράπεζες και χρηματοπιστωτικά δίκτυα.

Η Κάλας τόνισε επίσης ότι η Ρωσία «προετοιμάζει τον στρατό της για μια μακροπρόθεσμη αντιπαράθεση με τη Δύση» και ότι «η επίδειξη αδυναμίας ενθαρρύνει την επιθετικότητα».

Από την πλευρά του ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, σχολίασε πως η Ευρώπη βιώνει μια στρατιωτικοποίηση, την οποία συνέκρινε με την περίοδο που προηγήθηκε του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Βέβαια, την ίδια στιγμή υποστήριξε ότι 450.000 άτομα είχαν υπογράψει συμβόλαια για να ενταχθούν στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις το 2025, ενώ άλλα 127.000 έχουν υπογράψει μέχρι στιγμής φέτος, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Ρεκόρ επιθέσεων τον Απρίλη

Η Ρωσία στοχοθέτησε την Ουκρανία τον Απρίλη με αριθμό ρεκόρ drones μεγάλου βεληνεκούς, σύμφωνα με ανάλυση του AFP που βασίστηκε στα δεδομένα που έχουν δώσει στη δημοσιότητα οι ουκρανικές αρχές.

Η Μόσχα εκτόξευσε 6.583 drones μεγάλου βεληνεκούς τον Απρίλη, αύξηση 2% σε σχέση με τον Μάρτη, εντείνοντας κυρίως τα πλήγματα στη διάρκεια της ημέρας. Αλλά και ο αριθμός των πυραύλων που εκτόξευσε η Ρωσία τον Απρίλη αυξήθηκε κατά 2% για να φτάσει τους 141, πολύ λιγότερους πάντως από αυτούς που εκτόξευσε τον Φλεβάρη (288).

Στο μεταξύ, ρωσική επίθεση με drones στη διάρκεια της νύχτας προκάλεσε ζημιές σε υποδομές στο λιμάνι της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, όπως και σε λιμενικές εγκαταστάσεις στον ποταμό Δούναβη.

Από την πλευρά του το Κίεβο κλιμακώνει τις επιθέσεις του στη Ρωσία τις τελευταίες εβδομάδες, βάζοντας στο στόχαστρο κυρίως ενεργειακές υποδομές - διυλιστήρια, εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων, λιμάνια - ώστε να στερήσει από τη Μόσχα μια σημαντική πηγή εσόδων.

Νέα επιδρομή ουκρανικών drones εφόρμησης την Παρασκευή σε ρωσικό λιμάνι στρατηγικής σημασίας στη Μαύρη Θάλασσα, στην Τουάψε, η τέταρτη μέσα σε μια εβδομάδα, προκάλεσε πυρκαγιά σε τερματικό σταθμό, χωρίς πάντως να αναφερθούν τραυματισμοί.

Η πόλη υπέστη επανειλημμένες ουκρανικές επιδρομές, ειδικά οι πετρελαϊκές υποδομές του λιμανιού. Οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει μεγάλα προβλήματα στην καθημερινότητα των κατοίκων, με τις αρχές να δίνουν εντολή στους πολίτες να μην πίνουν νερό από τη βρύση, να κλείνουν τα σχολεία και να συνιστούν στον κόσμο να αποφεύγει τις εξόδους.

Στην περιοχή έχει επιβληθεί κατάσταση εκτάκτου ανάγκης από την Τρίτη, όταν προκλήθηκε τεράστια πυρκαγιά σε διυλιστήριο, διακόπτοντας την παραγωγή, ενώ μεγάλες πετρελαιοκηλίδες εντοπίστηκαν στα παράλια.

Επιδρομές της Ουκρανίας έπληξαν επίσης διυλιστήριο κοντά στην πόλη Περμ, στα Ουράλια, και στον νότο, στην Αρενμπούργκ. Οι δυο εγκαταστάσεις απέχουν κάπου 1.500 χλμ. από τα ουκρανορωσικά σύνορα.