ΤΡΑΜΠ - ΠΟΥΤΙΝ

Τηλεφωνική συνομιλία για Ουκρανία και Ιράν

Οι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, τα δύο μεγάλα μέτωπα της παγκόσμιας αντιπαράθεσης, η σύνδεση των οποίων γίνεται όλο και πιο εμφανής, βρέθηκαν στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν την Τετάρτη οι Πρόεδροι των ΗΠΑ, Ντ. Τραμπ, και της Ρωσίας, Βλ. Πούτιν, διάρκειας περίπου μιάμισης ώρας.

Σύμφωνα με τον σύμβουλο του Κρεμλίνου Γ. Ουσακόφ, ο Τραμπ τόνισε την ανάγκη τερματισμού των εχθροπραξιών στην Ουκρανία και εξέφρασε την πεποίθηση ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου είναι «ήδη κοντά». Διαβεβαίωσε δε ότι θα συνεχιστούν οι επαφές τόσο με τη Μόσχα όσο και με το Κίεβο.

Από την πλευρά του, ο Πούτιν ισχυρίστηκε ότι οι ρωσικές δυνάμεις διατηρούν «στρατηγική πρωτοβουλία» στο πεδίο της μάχης και ωθούν τις ουκρανικές γραμμές προς τα πίσω. Επιπλέον, ανέφερε ότι από τις αρχές του 2026 η Ρωσία έχει παραδώσει στην Ουκρανία πάνω από 20.000 σορούς πεσόντων στρατιωτών, ενώ η Ουκρανία έχει επιστρέψει μόλις λίγο πάνω από 500.

Ο Πούτιν εξέφρασε επίσης την ετοιμότητά του να κηρύξει εκεχειρία κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Ημέρας της Νίκης στην 9 Μάη - η ημέρα της Αντιφασιστικής Νίκης των Λαών ενάντια στη ναζιστική Γερμανία, την οποία καπηλεύεται η ηγεσία της καπιταλιστικής Ρωσίας.

Σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο Πούτιν χαρακτήρισε «σωστή κίνηση» την απόφαση του Τραμπ να παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν, δίνοντας έτσι χρόνο στις διαπραγματεύσεις. Προειδοποίησε ωστόσο ότι μια ενδεχόμενη επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ θα είχε «εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες» για ολόκληρο τον κόσμο. Ιδιαίτερα απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο χερσαίας επιχείρησης στο έδαφος του Ιράν, χαρακτηρίζοντάς την «εντελώς απαράδεκτη».

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο Πούτιν κατέθεσε επίσης συγκεκριμένες προτάσεις για την «επίλυση» των διαφορών γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

«Οι δύο Πρόεδροι συζήτησαν τις μεγάλες προοπτικές για αμοιβαία επωφελή έργα στους τομείς της οικονομίας και της ενέργειας, και συμφώνησαν να διατηρήσουν επαφές τόσο προσωπικά όσο και σε επίπεδο βοηθών», μετέδωσε το TASS.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε «πολύ καλή» τη συνομιλία με τον Ρώσο ομόλογό του. Μεταξύ άλλων είπε ότι πρότεινε στον Πούτιν «μια μικρή κατάπαυση του πυρός» στην Ουκρανία και δήλωσε πως «πιστεύω ότι μπορεί να το κάνει».

Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο Πούτιν προσφέρθηκε να «βοηθήσει» στο ζήτημα του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν - η Μόσχα έχει μεταξύ άλλων να «φιλοξενήσει» η ίδια τις ποσότητες υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν - αλλά «του είπα ότι θα προτιμούσα να εμπλακείς περισσότερο στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία».