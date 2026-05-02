Σάββατο 2 Μάη 2026 - Κυριακή 3 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 32
ΔΙΕΘΝΗ
ΚΑΜΕΡΟΥΝ
Τουλάχιστον 14 νεκροί σε επιχείρηση του στρατού

Νέες αιματηρές συγκρούσεις αγγλόφωνων αυτονομιστών και στρατού φέρεται ότι ξέσπασαν στην αρχή της βδομάδας στο Καμερούν, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 14 ατόμων. Αυτό τουλάχιστον ισχυρίστηκε την Παρασκευή εκπρόσωπος του υπουργείου Αμυνας στην πρωτεύουσα της χώρας, Γιαουντέ.

Στην ανακοίνωση που δημοσιοποίησε το υπουργείο Αμυνας έκανε λόγο για 14 νεκρούς - 11 άνδρες και 3 γυναίκες - σε επέμβαση των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στην κοινότητα Ντζερέμ Νιάμ, στο βορειοδυτικό Καμερούν. Επρόκειτο για «προσήκουσα και επαγγελματική ανταπόδοση» πυρών που άνοιξαν «βαριά οπλισμένοι τρομοκράτες», όπως ειπώθηκε. Ανακοινώθηκε επίσης ότι κατασχέθηκαν «πολλά πολεμικά όπλα» και «αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί».

Εντελώς διαφορετική εκδοχή για τις συγκρούσεις έδωσε η Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Conscience Africaine», που κατήγγειλε τον στρατό για τους «βάρβαρους θανάτους 14 ανθρώπων, στην πλειονότητά τους άοπλων πολιτών» σε επιδρομή κατά τη διάρκεια πολιτιστικής εκδήλωσης. Η ΜΚΟ κάλεσε την κυβέρνηση του Καμερούν να διενεργήσει «ανεξάρτητη και αμερόληπτη» έρευνα για τα γεγονότα.

    

ΚΟΣΜΟΣ
