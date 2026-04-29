ΝΑΤΟ

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να μη γίνονται Σύνοδοι Κορυφής κάθε χρόνο

Λόγω του «κλίματος έντασης» ανάμεσα στις ΗΠΑ και τα ευρωπαϊκά μέλη

Το ενδεχόμενο να τερματιστεί η πρακτική διεξαγωγής ετήσιων Συνόδων Κορυφής φέρεται να εξετάζει το, καθώς οι αντιθέσεις μέσα στον ευρωατλαντικό άξονα έχουν βγει στη φόρα, τα αντικρουόμενα συμφέροντα συμβιβάζονται όλο και πιο δύσκολα και βαθαίνουν τα ρήγματα σε μια σειρά ιμπεριαλιστικά μέτωπα, όπως στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή, στην Αρκτική κ.α.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters, που επικαλείται έξι πηγές, το ΝΑΤΟ εξετάζει να μην γίνεται κάθε χρόνο Σύνοδος Κορυφής για να αποτραπεί μια ενδεχόμενη τεταμένη συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντ. Τραμπ, η κυβέρνηση του οποίου έχει επανειλημμένα ασκήσει δριμεία και δημόσια κριτική σε πολλά από τα 31 υπόλοιπα μέλη, πιο πρόσφατα για «ανεπαρκή υποστήριξη» στις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Μετά την άρνηση των Ευρωπαίων ΝΑΤΟικών να συμμετάσχουν στους σχεδιασμούς των ΗΠΑ στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή, ο Τραμπ και άλλοι Αμερικανοί αξιωματούχοι αμφισβήτησαν ανοιχτά τη «χρησιμότητα» του ΝΑΤΟ για τις ΗΠΑ καθώς και του Αρθρου 5 της Συνθήκης, περί «αμοιβαίας άμυνας».

Η συχνότητα των συνόδων του ΝΑΤΟ έχει μια σχετική περιοδικότητα και επικεφαλής των χωρών - μελών του συναντώνται κάθε καλοκαίρι από το 2021, ενώ φέτος πρόκειται να συγκεντρωθούν στην Αγκυρα στις 7-8 Ιούλη. Ωστόσο, ορισμένα μέλη πιέζουν για επιβράδυνση του ρυθμού, δήλωσαν στο Reuters ένας ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος και πέντε διπλωμάτες από χώρες - μέλη του ΝΑΤΟ.

Ενας διπλωμάτης ανέφερε ότι η σύνοδος του 2027 στην Αλβανία πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί φθινόπωρο, ενώ το ΝΑΤΟ εξετάζει το ενδεχόμενο να μη γίνει καθόλου σύνοδος το 2028, έτος των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ.

Τουσκ: Η Ρωσία θα μπορούσε να επιτεθεί στην Ευρώπη «σε μήνες»

Ενδεικτικές για το κλίμα που επικρατεί μέσα στην ιμπεριαλιστική συμμαχία είναι οι πρόσφατες δηλώσεις του Πολωνού πρωθυπουργού, Ντ. Τουσκ, στους «Financial Times»: Το «μεγαλύτερο και πιο σημαντικό ερώτημα της Ευρώπης είναι, αν οι ΗΠΑ θα είναι τόσο πιστές όσο περιγράφονται στις συνθήκες μας [στο ΝΑΤΟ]».

«Για ολόκληρη την ανατολική πλευρά (...) το ερώτημα είναι αν το ΝΑΤΟ εξακολουθεί να είναι ένας οργανισμός έτοιμος, πολιτικά αλλά και υλικοτεχνικά, να αντιδράσει, για παράδειγμα εναντίον της Ρωσίας εάν επιχειρήσει να επιτεθεί».

«Αυτό είναι κάτι πραγματικά σοβαρό. Μιλάω για βραχυπρόθεσμη προοπτική, μάλλον για μήνες παρά για χρόνια», δήλωσε ο Τουσκ αναφερόμενος σε μια πιθανή ρωσική επίθεση σε κάποιο μέλος του ΝΑΤΟ.

Μάλιστα, ορισμένοι «σύμμαχοι» «προσποιήθηκαν ότι δεν συνέβη τίποτα» όταν περίπου 20 ρωσικά drones παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας πέρυσι.

Τέτοια περιστατικά, όπως και περιστατικά με αναχαιτίσεις μαχητικών, ή υβριδικού πολέμου, μπορούν να αξιοποιηθούν ανάλογα τη συγκυρία και να αποτελέσουν αφορμή για επέκταση της ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης με τη Ρωσία.

Ολα αυτά, ενώ πριν λίγες μέρες στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στην Κύπρο οι ηγέτες συζήτησαν την επαναφορά της ρήτρας «αμοιβαίας άμυνας», το άρθρο 42.7 της συνθήκης ΕΕ, σε απάντηση στις απειλές της Ουάσιγκτον.

Πάντως, χτες σε συνάντησή τους στο Ελσίνκι ο Πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλ. Στουμπ, και ο Εσθονός ομόλογός του Αλαρ Κάρις, φάνηκαν να υποβαθμίζουν τις «εκτιμήσεις» του Πολωνού πρωθυπουργού περί ρωσικής επίθεσης εντός μηνών.

«Δεν βλέπω κίνητρο για τη Ρωσία να δοκιμάσει το Αρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Θα υπάρχουν πάντα υβριδικές δοκιμές, δεν το αρνούμαι αυτό», είπε ο Στουμπ.

Από την πλευρά του, ο Ρώσος υπουργός Αμυνας Αντρέι Μπελαούσοφ διεμήνυε ότι η προμήθεια drones από την Ευρώπη στο Κίεβο για επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος θα μπορούσε να οδηγήσει σε απρόβλεπτες συνέπειες.

ΝΑΤΟ: «Υπερβολική εξάρτηση από την Κίνα» για κρίσιμα ορυκτά

Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη πρέπει να κινηθούν γρήγορα για να διαφοροποιήσουν τις στρατιωτικές αλυσίδες εφοδιασμού, μειώνοντας την υπερβολική εξάρτηση από την Κίνα για κρίσιμα ορυκτά, σύμφωνα με ανώτερους αξιωματούχους χώρας - μέλους του ΝΑΤΟ, που επικαλείται το Bloomberg.

Διαφορετικά, τα σχέδια για αύξηση των στρατιωτικών δαπανών και της παραγωγής όπλων «απειλούνται», καθώς το Πεκίνο θα διατηρούσε το στρατηγικό πλεονέκτημα και τη δυνατότητα να περιορίσει την παροχή βασικών υλικών.

Την περασμένη Παρασκευή η ΕΕ και η Ουάσιγκτον κατέληξαν σε συμφωνία για συντονισμό στην εξασφάλιση κρίσιμων ορυκτών και στην ενίσχυση των εφοδιαστικών αλυσίδων, σε μια προσπάθεια μείωσης της εξάρτησης από την Κίνα. Το σχέδιο περιλαμβάνει συνεργασία στον καθορισμό κατώτατων τιμών, σε επιδοτήσεις και άλλα εμπορικά μέτρα ώστε να ενισχυθεί η αγορά κρίσιμων ορυκτών μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών, σύμφωνα με έγγραφο των ΗΠΑ.

Η Κίνα επεξεργάζεται πάνω από το 80% των παγκόσμιων σπάνιων γαιών, οι οποίες χρησιμοποιούνται από κινητήρες drones και μαχητικά αεροσκάφη μέχρι πυραύλους και ραντάρ. Η απόφαση του Πεκίνου πέρυσι να επιβάλει ελέγχους εξαγωγών σε ορισμένες σπάνιες γαίες και μόνιμους μαγνήτες ως αντίμετρα στους αμερικανικούς δασμούς, έδειξε την ισχυρή πίεση που μπορεί να ασκεί η Κίνα.