ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

Αποχωρούν την 1η Μάη από τον OPEC και τον OPEC+

Η ηγεσία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε την απόφασή της την 1η Μάη η χώρα να αποχωρήσει και από τον OPEC και από τον OPEC+, μετά από τουλάχιστον πέντε δεκαετίες.

Η εξέλιξη αντανακλά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα ΗΑΕ από τον πόλεμο που εξαπέλυσαν ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, αλλά και από τα σθεναρά ιρανικά αντίποινα τόσο στο έδαφός τους όσο και σε άλλες χώρες του Περσικού Κόλπου.

Σύμφωνα με το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο των ΗΑΕ, WAM, η απόφαση «έρχεται μετά από συνολική αναθεώρηση της πολιτικής παραγωγής των ΗΑΕ και της σημερινής και μελλοντικής δυνατότητας, και βασίζεται στο εθνικό μας συμφέρον και στη δέσμευσή μας να συμβάλουμε αποτελεσματικά στις πιεστικές ανάγκες της αγοράς». «Ενώ η βραχυπρόθεσμη αστάθεια, συμπεριλαμβανομένων των διαταραχών στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ, συνεχίζει να επηρεάζει τη δυναμική της προσφοράς, οι υποκείμενες τάσεις δείχνουν διαρκή αύξηση της παγκόσμιας ενεργειακής ζήτησης μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα», αναφέρεται χαρακτηριστικά, ενώ στη συνέχεια επισημαίνεται ότι η απόφαση «αντικατοπτρίζει μια εξέλιξη που καθοδηγείται από την πολιτική προσέγγιση των ΗΑΕ με στόχο την ενίσχυση της ευελιξίας, ώστε να ανταποκρίνεται στη δυναμική της αγοράς με λελογισμένο και υπεύθυνο τρόπο».

Δεν διευκρινίζεται πάντως αν η απόφαση αυτή είναι προσωρινή - και για πόσο διάστημα - ή μόνιμη.

Από τα ιδρυτικά στελέχη του OPEC τα ΗΑΕ

Σύμφωνα με την εμιρατινή εφημερίδα «The National», τα κρατικά έσοδα από τομείς που δεν σχετίζονται με το πετρέλαιο αντιστοιχούν περίπου στο 75% των εσόδων του ΑΕΠ. Τα ΗΑΕ ωστόσο είχαν θέσει στόχο (τουλάχιστον πριν την έναρξη του πολέμου στο Ιράν) την αύξηση της παραγωγής πετρελαίου από 3,4 εκατ. βαρέλια τη μέρα σε 5 εκατ. μέχρι το 2027.

Ο πόλεμος στο Ιράν εξαφάνισε από την ημερήσια παραγωγή τον Μάρτη πάνω από 7,88 εκατ. βαρέλια τη μέρα στις χώρες του OPEC, προκαλώντας τη μεγαλύτερη κατάρρευση παραγωγής του οργανισμού εδώ και δεκαετίες. Ειδικότερα, η παραγωγή πετρελαίου τον Μάρτη έπεσε κατά 27% και περιορίστηκε στα 20,7 εκατ. βαρέλια τη μέρα.

Το σοκ στην πετρελαϊκή παραγωγή ξεπέρασε και εκείνο που προκλήθηκε τον Μάη του 2020, την περίοδο της πανδημίας COVID-19, αλλά και τη μείωση της παραγωγής κατά την πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του 1970 και εκείνη που σημειώθηκε στον Πόλεμο των ΗΠΑ κατά του Ιράκ το 1991, γνωστό ως Πόλεμο του Κόλπου.

Για την Ιστορία, τα ΗΑΕ ήταν από τα ιδρυτικά μέλη του OPEC, ενώ μαζί με τη Σαουδική Αραβία και το Κουβέιτ ήταν από τους βασικούς παράγοντες στην παραγωγή πετρελαίου στη Μέση Ανατολή, που ισοδυναμεί με το 30% της παγκόσμιας παραγωγής «μαύρου χρυσού».

Τον Γενάρη του 2019 αποχώρησε από τον OPEC το Κατάρ, κρίνοντας τότε ότι επειδή είναι σχετικά μικρός παραγωγός πετρελαίου (περίπου το 2% της παραγωγής του OPEC) είχε περιορισμένη επιρροή στις αποφάσεις του Oργανισμού, οπότε έκρινε ότι η συμμετοχή του σε αυτόν δεν εξυπηρετούσε πλέον τα οικονομικά του συμφέροντα.

Σύμφωνα με ορισμένους, η απόφαση αποχώρησης των ΗΑΕ από τον OPEC και τον OPEC+ συνιστά «δικαίωση» του Προέδρου των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ, που είχε εκφραστεί με δυσαρέσκεια κατά του οργανισμού πετρελαιοπαραγωγών χωρών, κατηγορώντας τον ότι «εκμεταλλεύεται» τη διεθνή αγορά και ότι χειραγωγεί τις τιμές πετρελαίου.

Φανερώνει επίσης τη δυσαρέσκεια της κυβέρνησης των ΗΑΕ, με τον Ανουάρ Γκαργκάς, διπλωματικό σύμβουλο του ηγέτη της χώρας, σεΐχη Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχγιάν, να δυσανασχετεί δημόσια για την «ανεπαρκή πολιτική και στρατιωτική στήριξη» από τα κράτη του Κόλπου κατά τη διάρκεια των ιρανικών επιθέσεων. Οπως δήλωσε, η στάση του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου ήταν «ιστορικά αδύναμη», ενώ εξέφρασε έκπληξη για την περιορισμένη αντίδραση των συμμάχων.

Για τον Εμπτισάμ Αλ Κίτμπι, πρόεδρο του Κέντρου Πολιτικής των Εμιράτων, η αποχώρηση των ΗΑΕ από τον OPEC σηματοδοτεί τη μετάβαση «από δεσμεύσεις σε συλλογικές ποσοστώσεις - στόχους σε μια ανεξάρτητη ευελιξία στη διαχείριση της παραγωγής, που καθιστά γρηγορότερη την κατάλληλη στάση σε διαταράξεις που αφορούν τις αγορές Ενέργειας, όπως συμβαίνει σήμερα με τα Στενά του Ορμούζ».

Υπενθυμίζεται ότι τα ΗΑΕ είναι η μοναδική αραβική χώρα του Κόλπου που διαθέτει πυρηνικό σταθμό παραγωγής Ενέργειας (τον σταθμό Barakah), που καλύπτει το 25% των εσωτερικών ενεργειακών αναγκών σε ηλεκτρικό ρεύμα.

Σύνοδος του GCC στην Τζέντα

Στη σκιά αυτών των εξελίξεων κλήθηκε χτες εκτάκτως να συνεδριάσει το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου, GCC, στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας.

Το Συμβούλιο συνεδρίασε υπό την προεδρία του Σαουδάραβα πρωθυπουργού και πρίγκιπα - διαδόχου στον θρόνο, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, επιχειρώντας «την αντιμετώπιση περιφερειακών και διεθνών εξελίξεων και την εξεύρεση τρόπων συντονισμού».