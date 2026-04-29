ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΑΥΣΤΡΑΛΕΖΑΣ ΥΠΕΞ ΣΕ ΑΣΙΑ - ΕΙΡΗΝΙΚΟ

Στο επίκεντρο ο αντίκτυπος από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

Επίσημες επαφές στο Τόκιο ξεκίνησε η ΥΠΕΞ της Αυστραλίας,που αναχωρώντας από την Καμπέρα για πολυήμερη περιοδεία στην περιοχή εστίασε στο πώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ «συνεχίζουν να διαταράσσουν τις παγκόσμιες αγορές Ενέργειας, με τα ασιατικά διυλιστήρια και την περιοχή Ινδο-Ειρηνικού να επηρεάζονται δυσανάλογα».

Κατά τη συνάντηση που είχε στο Τόκιο με τον Ιάπωνα ομόλογό της Τοσιμίτσου Μοτέγκι, ενόψει και της επίσημης επίσκεψης που θα ξεκινήσει 1η Μάη στην Αυστραλία η Γιαπωνέζα πρωθυπουργός Σαναέ Τακαΐτσι, η Γουόνγκ χαιρέτισε τις «στενά συνδεδεμένες» αλυσίδες εφοδιασμού των δύο χωρών (η Αυστραλία εισάγει σημαντικές ποσότητες καυσίμων από την Ιαπωνία). Μεταξύ άλλων χαρακτήρισε την Ιαπωνία «δύναμη σταθερότητας, ειρήνης και ευημερίας στον Ινδο-Ειρηνικό εδώ και πολλές δεκαετίες», προσθέτοντας μεταξύ άλλων: «Η οικονομική μας σχέση ήταν το θεμέλιο της σχέσης μας. Είναι εξαιρετικά συμπληρωματικό. Είναι όλο και πιο σημαντικό, καθώς πλοηγούμαστε σε "παγκόσμια αναστάτωση". Οι αλυσίδες εφοδιασμού μας είναι στενά συνδεδεμένες. Οι εισαγωγές καυσίμων από εταίρους όπως η Ιαπωνία επιτρέπουν στην Αυστραλία να συνεχίσει να είναι αξιόπιστος εξαγωγέας Ενέργειας και τροφίμων στον κόσμο».

Το ιαπωνικό ΥΠΕΞ ανακοίνωσε πως οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι η επίσκεψη Τακαΐτσι αποτελεί «σημαντική ευκαιρία» ώστε «να ενισχύσουν περαιτέρω τη διμερή συνεργασία σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας, της οικονομικής ασφάλειας και την οικονομία, και να συνεργαστούν για να πραγματοποιήσουν και να εξελίξουν έναν "ελεύθερο και ανοιχτό Ινδο-Ειρηνικό"», με το βλέμμα ασφαλώς εμμέσως πλην σαφώς στραμμένο προς την Κίνα.

Η διαταραχή δεν είναι προσωρινή

Σύμφωνα με ανάλυση στο East Asia Forum, σήμερα «η Αυστραλία προμηθεύει λίγο λιγότερο από το ένα τρίτο των ενεργειακών αναγκών της Ιαπωνίας, πάνω από τα δύο τρίτα των στρατηγικών πρώτων υλών της και σημαντικό μερίδιο των εισαγόμενων τροφίμων της», προσθέτοντας μεταξύ άλλων: «Το (βασικό) σημείο εκκίνησης είναι να αναγνωριστεί ότι η διαταραχή που αναδιαμορφώνει τώρα την παγκόσμια τάξη δεν είναι προσωρινή. Ο συνδυασμός ενός πολέμου ΗΠΑ - Ισραήλ εναντίον του Ιράν, η αναθεωρητική χαλάρωση των πολυμερών οικονομικών κανόνων και η άνοδος της Κίνας ισοδυναμούν σωρευτικά με μια μεγάλη αλλαγή συνθηκών πάνω στις οποίες στηρίχθηκε η ευημερία της Αυστραλίας και της Ιαπωνίας για τρία τέταρτα του αιώνα...».

Μετά την πρόσφατη συμφωνία τους για την προμήθεια της Αυστραλίας με φρεγάτες τελευταίας τεχνολογίας που κατασκευάζει ο ιαπωνικός όμιλος Mitsubishi, αναλυτές παρατηρούν ότι η συγκεκριμένη συμφωνία συνιστά «στροφή» γιατί περιλαμβάνει και σχέδια από κοινού παραγωγής. «Η συμφωνία, αξίας περίπου 10 δισεκατομμυρίων αυστραλέζικων δολαρίων (6,5-7 δισ. αμερικανικών δολαρίων), δεσμεύει την Αυστραλία να αποκτήσει έντεκα φρεγάτες πολλαπλών ρόλων επόμενης γενιάς που βασίζονται στον αναβαθμισμένο σχεδιασμό Mogami (New FFM) της Ιαπωνίας. Τρεις θα κατασκευαστούν στην Ιαπωνία από τη Mitsubishi Heavy Industries, με την παράδοση να ξεκινά το 2029, ενώ τα υπόλοιπα οκτώ θα κατασκευαστούν στη Δυτική Αυστραλία, σηματοδοτώντας μια σταδιακή μεταφορά της (ιαπωνικής, πολεμικής) βιομηχανικής ικανότητας. Αυτό το υβριδικό μοντέλο παραγωγής είναι το στρατηγικό σημείο εστίασης της συμφωνίας και δεν είναι τυχαίο. Σηματοδοτεί μια μετάβαση από τη δυναμική αγοραστή - πωλητή στη συμπαραγωγή και τα κοινά βιομηχανικά οικοσυστήματα», σημείωνε το Observer Research Foundation (ORF).

Σημειωτέον ότι η Γουόνγκ θα επισκεφτεί στη συνέχεια την Κίνα και τη Νότια Κορέα, «ως μέρος του έργου της κυβέρνησης Αλμπανέζι για την ενίσχυση των σχέσεων της Αυστραλίας και της κοινής μας ενεργειακής ασφάλειας», σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.