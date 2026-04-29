ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ

Πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα

Τουλάχιστον(σχεδόν όλα εργαζόμενες γυναίκες) σκοτώθηκαν και άλλα 88 μεταφέρθηκαν ως τραυματίες σε κοντινά νοσοκομεία μετά από σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε στηνστον σταθμό Μπεκασι Τιμουρ της (νήσου) Δυτικής Ιάβας, κοντά στην πρωτεύουσα Τζακάρτα, το βράδυ της Δευτέρας.

Σύμφωνα με το BBC, προαστιακό τρένο που είχε αναγκαστεί να σταματήσει στον σταθμό (λόγω προηγούμενης σύγκρουσης άλλου συρμού, επίσης προαστιακού, με ταξί που ήταν σταματημένο σε σιδηροδρομική διάβαση) συγκρούστηκε με τρένο μεγάλων αποστάσεων. Μια σειρά ερωτήματα προκύπτουν τουλάχιστον για τα συστήματα ρύθμισης της κυκλοφορίας στον σταθμό, με δεδομένο ότι το δεύτερο τρένο βρισκόταν «εγκλωβισμένο» στον σταθμό για (!) μία ώρα, αλλά δεν ειδοποιήθηκε ώστε να αποφευχθεί η σύγκρουση, ενώ μάλιστα βρίσκονταν στις ίδιες ράγες...

Σωστικά συνεργεία έδιναν μάχη για τον απεγκλωβισμό επιζώντων που μέχρι και χτες βρίσκονταν στα συντρίμμια των συρμών.

Το βαγόνι του τρένου που έπεσε πάνω στον συρμό μεγάλων αποστάσεων ήταν γεμάτο γυναίκες, που σύμφωνα με επιζούσα επέστρεφαν στην πλειοψηφία τους από τη δουλειά.

«Λίγο αφού ακούσαμε δύο ανακοινώσεις, ήμασταν όλοι έτοιμοι να κατέβουμε και ξαφνικά ακούστηκε ο ήχος της ατμομηχανής, πολύ δυνατός (...) Δεν υπήρχε χρόνος να βγούμε έξω και όλοι καταλήξαμε στοιβαγμένοι, μέσα στο τρένο, "κολλημένοι" ο ένας πάνω στον άλλο. Δεν ξέρω τι απέγινε ο άνθρωπος που βρισκόταν κάτω από μένα...».

Ολα τα θύματα ήταν επιβάτες στον συρμό του προαστιακού, ενώ στο τρένο μεγάλων αποστάσεων υπήρχαν 240 επιβάτες, που επέζησαν.