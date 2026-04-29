Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου έκλεισαν Ινδία - Νέα Ζηλανδία

Διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν το 2010, σταμάτησαν το 2015 και ξανάρχισαν τον περσινό Μάρτη ολοκλήρωσαν Ινδία και Νέα Ζηλανδία, που προχτές ανακοίνωσαν την οριστικοποίηση Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου (Free Trade Agreement - FTA) μεταξύ τους.

Με βάση τη Συμφωνία οι ινδικές εξαγωγές διασφαλίζουν μηδενικούς δασμούς για μεγάλο μέρος τους, όπως κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, δέρμα και προϊόντα μηχανικής. Από τη μεριά της η Νέα Ζηλανδία επίσης διασφαλίζει εξάλειψη ή μείωση κατά 95% σε δασμούς που αφορούν εξαγωγές αρνίσιου κρέατος, μαλλιού και άνθρακα, αλλά και σημαντική διευκόλυνση εξαγωγών φρούτων όπως ακτινίδια, κεράσια, αβοκάντο, λωτοί και μύρτιλλα.

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, η αμερικανική «Google» άρχισε να κατασκευάζει επίσημα στην Ινδία το μεγαλύτερο κέντρο της για την Τεχνητή Νοημοσύνη εκτός ΗΠΑ. Πρόκειται για επένδυση συνολικής αξίας 15 δισ. δολαρίων (12,81 δισ. ευρώ), που αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 5 χρόνια και αφορά την περιοχή Βισαχαπάτναμ στο νοτιοανατολικό κρατίδιο Αντρα Πραντές. Στο πλαίσιο του έργου αυτού η Βισαχαπάτναμ θα συνδεθεί μέσω υποβρύχιων καλωδίων με τη Σιγκαπούρη, τη Νότια Αφρική και την Αυστραλία.