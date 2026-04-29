ΙΣΡΑΗΛ

Συνέχεια του δολοφονικού έργου με εκκενώσεις λιβανέζικων χωριών

Συνεπής στην παραβίαση της τελευταίας εύθραυστης εκεχειρίας, η δολοφονική στρατιωτική μηχανή του Ισραήλ εξέδωσε χτες εντολή εκκένωσης 16 μεθοριακών χωριών του νότιου Λιβάνου, απαιτώντας από τους κατοίκους τους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να πάνε «προς τα βόρεια».

«Οποιοσδήποτε κοντά σε στοιχεία της Χεζμπολάχ, τις εγκαταστάσεις ή τα όπλα της διακυβεύει τη ζωή του», ανέφερε η ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, ενώ δεν είναι καν όλα τα χωριά στην αυθαίρετη «κίτρινη ζώνη» που χάραξε πριν λίγες βδομάδες, με στόχο την κατάληψη λιβανέζικου εδάφους με πρόσχημα τη δημιουργία «ζώνης ασφαλείας».

Νωρίτερα, αργά το βράδυ της Δευτέρας, ο Ισραηλινός επιτελάρχης, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, αναφέρθηκε στα πλιάτσικα σπιτιών και στις λεηλασίες σε χριστιανικούς ναούς ή τεμένη που κάνουν σαν κοινοί κλέφτες Ισραηλινοί στρατιώτες σε χωριά και πόλεις του νότιου Λιβάνου, κάνοντας λόγο για ανάγκη τήρησης ενός υποτιθέμενου «κώδικα ηθικής».

Ωστόσο οι Ισραηλινοί στρατιώτες στον νότιο Λίβανο που καταγράφηκαν σε βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης να κλέβουν χαλιά, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, χρήματα ή τιμαλφή από τα σπίτια Λιβανέζων αμάχων, δεν έκαναν τίποτε λιγότερο από όσα κάνουν από το 2023 μέχρι σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας...

Το ίδιο 24ωρο, το ισραηλινό «Κανάλι 12» μετέδωσε ότι οι ΗΠΑ προτρέπουν το Ισραήλ να κάνει «περιορισμένης κλίμακας επιχειρήσεις» στον νότιο Λίβανο. Δηλαδή σκοτώστε, καταστρέψτε, αλλά ...με μέτρο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στο τελευταίο υπουργικό συμβούλιο ο Νετανιάχου είπε στους υπουργούς του ότι δεν πρέπει να κάνουν τίποτα περισσότερο από όσα ήδη κάνουν στον Λίβανο επειδή «αυτό θέλει η Ουάσιγκτον».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές, ο Νετανιάχου είπε ότι υφίσταται πιέσεις από τον Τραμπ, αν και του εξήγησε πως «αν δεν απαντήσει στις επιθέσεις της Χεζμπολάχ», ενθαρρύνει την οργάνωση να κλιμακώσει τα αντίποινα, «διακυβεύοντας την εκεχειρία» (την οποία το Ισραήλ ούτως ή άλλως παραβιάζει...). Ο Τραμπ φέρεται ωστόσο να επέμεινε ότι «οποιαδήποτε ισραηλινή απάντηση θα πρέπει να είναι υπολογισμένη και περιορισμένη».

Δυσκολίες με τον οπλισμό της Χεζμπολάχ

Στο πεδίο της μάχης ο ισραηλινός στρατός τα βρίσκει σκούρα με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα drones - καμικάζι που χρησιμοποιεί η Χεζμπολάχ. Βασικός λόγος φαίνεται πως είναι - σύμφωνα με χτεσινό ρεπορτάζ της αγγλόφωνης έκδοσης της αραβικής εφημερίδας «The New Arab» - το γεγονός ότι τα drones διαθέτουν οπτικές ίνες, και γι' αυτό ούτε μπορούν να εξουδετερωθούν με συστήματα ηλεκτρονικών παρεμβολών, ούτε μπορούν να ανιχνευτούν και να εντοπιστούν εύκολα. Από την άλλη, παρότι δεν μπορούν να μεταφέρουν σημαντικά φορτία εκρηκτικών, είναι σε θέση να προκαλέσουν σημαντικές ζημιές, θέτοντας σοβαρή απειλή για τον ισραηλινό στρατό εισβολής στον Λίβανο, που προς το παρόν το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να βομβαρδίζει περιοχές όπου θεωρεί ότι υπάρχουν υποδομές της Χεζμπολάχ, σκοτώνοντας πολλούς αμάχους.

Στο ίδιο ρεπορτάζ επισημαίνεται ότι σε επίθεση τέτοιου drone την Κυριακή σκοτώθηκε ο 17ος (από την έναρξη της νέας φάσης πολέμου στις 2 Μάρτη) Ισραηλινός στρατιώτης και τραυματίστηκαν άλλοι 6, εκ των οποίων οι 3 σοβαρά, ενώ συνολικά οι τραυματίες ξεπερνούν τους 400. Το drone χτύπησε ένα ισραηλινό άρμα μάχης της ταξιαρχίας όταν παρουσίασε βλάβη στο μεθοριακό χωριό Ταϊμπέχ του νότιου Λιβάνου, σε απόσταση μόλις 4 χιλιομέτρων από τα σύνορα του βόρειου Ισραήλ. Βίντεο από τη συγκεκριμένη επίθεση που κυκλοφόρησαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο Ισραήλ προκάλεσαν σοβαρές αντιδράσεις, καθώς ειδικοί αναλυτές προειδοποίησαν ότι μπορούν να προκαλέσουν «πολύ μεγαλύτερες καταστροφές».

Νωρίς χτες το πρωί ένα ακόμα drone χτύπησε ομάδα Ισραηλινών στρατιωτών στον νότιο Λίβανο, τραυματίζοντας 2 απ' αυτούς, εκ των οποίων ο ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. «Το περιστατικό αποτελεί παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας από τη Χεζμπολάχ», ανέφερε με περισσό θράσος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Ο ισραηλινός στρατός, που παραβιάζει συστηματικά τόσο την προηγούμενη συμφωνία εκεχειρίας, της 27ης Νοέμβρη 2024, όσο και την τελευταία, που εκπνέει στα μέσα Μάη, έχει προκαλέσει μόνο από τις 2 Μάρτη μέχρι σήμερα τον θάνατο πάνω από 2.520 Λιβανέζων (μεταξύ τους διασωστών σε ασθενοφόρα και δημοσιογράφων) και έχει τραυματίσει τουλάχιστον άλλους 7.800. Αποκαλεί δε τα θύματα, με τον γνωστό του κυνισμό, «αποτελέσματα εκκαθαριστικών επιχειρήσεων» στον νότιο Λίβανο.

Τη Δευτέρα από ισραηλινές επιθέσεις στον νότιο Λίβανο σκοτώθηκαν 4 άμαχοι, ανάμεσά τους μια μητέρα, και τραυματίστηκαν 51, ανάμεσά τους τουλάχιστον 3 παιδιά.