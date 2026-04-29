ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Τα εγκλήματα των Ισραηλινών δεν έχουν τέλος

Τα καθημερινά εγκλήματα του ισραηλινού στρατού στα παλαιστινιακά εδάφη, στη διαλυμένη Γάζα και στη Δυτική Οχθη, περιλαμβάνουν και τη στέρηση νερού ως όπλο «συλλογικής τιμωρίας» των Παλαιστινίων.

Σε πρόσφατη έκθεση της ΜΚΟ «Γιατροί Χωρίς Σύνορα», με τίτλο «Το Νερό ως Οπλο», σημειώνεται χαρακτηριστικά ότι ο ισραηλινός στρατός δεν αρκείται στην άμεση εξολόθρευση των Παλαιστινίων με τη συνέχιση των επιθέσεων, αλλά παράλληλα μηχανεύεται διάφορους τρόπους για να τους εξοντώσει ή να τους εξουθενώσει, στερώντας τους συστηματικά το νερό, ώστε να δημιουργήσει απάνθρωπες συνθήκες ζωής στη Γάζα. Ο κατοχικός στρατός καταγγέλλεται ότι καταστρέφει τις υποδομές ύδρευσης ή παρεμποδίζει τη μεταφορά υδροφόρων, έχοντας καταστρέψει το 90% των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης, αλλά και των εργοστασίων αφαλάτωσης νερού, από την έναρξη του πολέμου το 2023 μέχρι σήμερα. Σημειώνεται δε ότι πολλοί Παλαιστίνιοι έχουν τραυματιστεί ή σκοτωθεί μόνο και μόνο κατά την προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν λίγο νερό.

Οι «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» αναφέρουν ότι τον Μάρτη παρείχαν 5,3 εκατ. λίτρα νερού τη μέρα, ποσότητα που μετά βίας ικανοποιεί τις ανάγκες του 1/5 του πληθυσμού των περίπου 2 εκατομμυρίων Παλαιστινίων της Γάζας. Επίσης ότι ο ισραηλινός στρατός έχει απορρίψει πάνω από το ένα τρίτο των αιτημάτων για εξασφάλιση κρίσιμων αποθεμάτων νερού στον πληθυσμό, ή για αποκατάσταση της λειτουργίας των σταθμών αφαλάτωσης και αποχέτευσης.

Από τις 10/10/2025 που ισχύει η τελευταία εύθραυστη εκεχειρία ο ισραηλινός στρατός έχει σκοτώσει τουλάχιστον 818 Παλαιστίνιους και έχει τραυματίσει άλλους 2.300. Συνολικά από τον Οκτώβρη του 2023 έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές επιθέσεις τουλάχιστον 72.594 Παλαιστίνιοι και έχουν τραυματιστεί άλλοι 172.404.

Στον μακρύ κατάλογο των θυμάτων των ισραηλινών φονιάδων, προστέθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης στη Γάζα, στη νότια πόλη Χαν Γιούνις, ένα εννιάχρονο παιδί.

Στο μεταξύ, έκθεση του αναπτυξιακού οργανισμού UNDP του ΟΗΕ εκτίμησε ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον επτά χρόνια για να απομακρυνθούν εκατομμύρια τόνοι μπάζων από την ισοπεδωμένη Λωρίδα της Γάζας. Από τον Οκτώβρη μέχρι σήμερα έχουν απομακρυνθεί περίπου 287.000 τόνοι μπάζων, ποσότητα που φαντάζει σταγόνα στον ωκεανό.

Νέα έκτροπα από εποίκους στη Δυτική Οχθη

Σε νέες βάρβαρες επιθέσεις επιδόθηκαν χτες ορδές Εβραίων εποίκων, με τις πλάτες του κατοχικού στρατού, στο χωριό Ντέιρ Τζαρίρ, ανατολικά της Ραμάλα στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη. Μια ομάδα εποίκων με τη βοήθεια του ισραηλινού στρατού κατέλαβε το σπίτι ενός Παλαιστίνιου χωρικού, και μετά ύψωσε την ισραηλινή σημαία. Παράλληλα, άλλη ομάδα εποίκων έβαλε φωτιά στο σπίτι άλλου Παλαιστίνιου χωρικού, αφού δεν μπόρεσε να το καταλάβει.

Στο μεταξύ ο κατοχικός στρατός αύξησε τις εφόδους σε σπίτια χωρικών και με δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου - λάμψης διέλυσε συγκέντρωση δεκάδων χωρικών που προσπάθησαν να προστατέψουν το σπίτι του συγχωριανού τους, που κατελήφθη από έποικους. Οι επιθέσεις των κατοχικών αρχών και των εποίκων στο συγκεκριμένο χωριό συνεχίζονται εδώ και 10 μέρες, με σαφείς ενδείξεις κλιμάκωσης.

Ο επικεφαλής του «Συμβουλίου Ειρήνης» στο Κάιρο

Στο φόντο αυτού του μακελειού ο Νικολάι Μλαντένοφ, επικεφαλής του λεγόμενου «Συμβουλίου Ειρήνης» του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, ξεκίνησε διαδοχικές επισκέψεις σε Αίγυπτο και Ισραήλ με στόχο την «εκεχειρία» στη Λωρίδα της Γάζας. Στο Κάιρο είχε προγραμματίσει αργότερα χτες το βράδυ να συναντηθεί με αντιπροσωπεία στελεχών της Χαμάς, καθώς και με άλλους εκπροσώπους παλαιστινιακών κομμάτων και κινημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αραβικής εφημερίδας «Asharq al Awsat», μετά την ολοκλήρωση των επαφών του στο Κάιρο ο Μλαντένοφ θα μεταβεί στο Ισραήλ για να συζητήσει με Ισραηλινούς αξιωματούχους τα αποτελέσματα των επαφών στην Αίγυπτο. Οι Ισραηλινοί αναμένεται με τη σειρά τους να του παραδώσουν τις θέσεις τους πάνω σε νέες προτάσεις που αφορούν τη «συμφωνία εκεχειρίας», που συντάχτηκαν με τη βοήθεια (κυρίως Αιγυπτίων) μεσολαβητών. Ηγετικό στέλεχος της Χαμάς μιλώντας στην «Asharq al Awsat» τόνισε ότι η οργάνωση είναι «ανοιχτή στη θετική αντιμετώπιση όλων των προτάσεων», εφόσον είναι συμβατές με την υποχρέωση του Ισραήλ να εφαρμόσει όλα όσα απαιτούνται από αυτό στην πρώτη φάση, ιδιαίτερα ό,τι αφορά την παύση των συνεχιζόμενων παραβιάσεων της εκεχειρίας με τις σχεδόν καθημερινές επιθέσεις σε Παλαιστίνιους της Γάζας, την εξασφάλιση εισόδου περισσότερης ανθρωπιστικής βοήθειας και την ανοικοδόμηση νοσοκομείων, σχολείων και άλλων βασικών υποδομών.