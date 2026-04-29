ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑ

Ενίσχυση και των στρατιωτικών δεσμών με τη Ρωσία

Ενίσχυση των στρατιωτικών δεσμών με τη Μόσχα ζήτησε ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, τονίζοντας παράλληλα ότι η χώρα του θα συνεχίσει να στηρίζει τις πολιτικές της Ρωσίας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο KCNA.

Την Κυριακή ρωσική αντιπροσωπεία στην οποία συμμετείχε και ο υπουργός Αμυνας Αντρέι Μπελαούσοφ παρευρέθηκε σε τελετή ολοκλήρωσης μνημείου προς τιμήν Βορειοκορεατών στρατιωτών που σκοτώθηκαν πολεμώντας στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας, όπου ουκρανικές δυνάμεις είχαν εισβάλει το 2024.

Η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα υπέγραψαν «Συνθήκη Συνολικής Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης» το 2024, κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Ρώσου Προέδρου Βλ. Πούτιν στην Πιονγιάνγκ.

Ο Μπελαούσοφ συμφώνησε με Βορειοκορεάτες αξιωματούχους να θέσουν τη στρατιωτική συνεργασία σε σταθερή, μακροπρόθεσμη βάση και να υπογράψουν αργότερα μέσα στο έτος σχέδιο συνεργασίας για την περίοδο 2027 - 2031, μετέδωσαν ρωσικά ΜΜΕ.

Το πενταετές αυτό σχέδιο υποδηλώνει προετοιμασίες για την περίοδο μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, δηλαδή αυξάνεται η πιθανότητα η ευρεία πολιτική, στρατιωτική και οικονομική τους σύμπλευση να συνεχιστεί ακόμα κι αν τελειώσει ο πόλεμος, και να λάβει τη μορφή πιο «θεσμοθετημένης συμμαχίας».

Σε ομιλία του για την ολοκλήρωση του μνημείου ο Κιμ δήλωσε ότι τα βορειοκορεατικά στρατεύματα που πολεμούν στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων «εξουδετέρωσαν τους επιτιθέμενους», κάτι που απέτρεψε «τις ηγεμονικές φιλοδοξίες και τον στρατιωτικό τυχοδιωκτισμό των ΗΠΑ και της Δύσης».

«Η κυβέρνηση της Βόρειας Κορέας θα συνεχίσει να στηρίζει πλήρως τις πολιτικές της Ρωσίας για την υπεράσπιση της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και των συμφερόντων ασφαλείας της», πρόσθεσε ο Κιμ.