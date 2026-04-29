Τετάρτη 29 Απρίλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 29
ΔΙΕΘΝΗ
ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ - ΠΑΚΙΣΤΑΝ
Καταγγελίες για νέα θύματα στη μεθόριο

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 70 τραυματίστηκαν χτες σε περιοχές του ανατολικού Αφγανιστάν, όταν πακιστανικοί πύραυλοι έπληξαν την πόλη Ασανταμπάντ και κοντινές ζώνες, σύμφωνα με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο της αφγανικής κυβέρνησης των Ταλιμπάν, Χαμντουλάχ Φιτράτ. Στελέχη των τοπικών αρχών δήλωσαν ότι η επίθεση έγινε σε στόχους στην πανεπιστημιούπολη της επαρχίας (Κουνάρ) και στη γύρω συνοικία. Από τη μεριά του το Πακιστάν διέψευσε την εμπλοκή του στην επίθεση και αντέτεινε ότι δικές του περιοχές δέχτηκαν πυρά από την πλευρά του Αφγανιστάν, στην περιοχή του Νότιου Ουαζιριστάν, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 3 τραυματισμούς.

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, σύμφωνα με τη UNICEF οι συνθήκες που έχουν επιβάλει οι Ταλιμπάν ως διαχειριστές της εξουσίας στο Αφγανιστάν απειλούν να αυξήσουν δραματικά τους - ούτως ή άλλως λιγότερους από τις ανάγκες - εργαζόμενους στην Υγεία και στην Εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι λόγω των περιορισμών που μπαίνουν στην πρόσβαση των γυναικών στο σχολείο (επιτρέπεται η φοίτησή τους μέχρι τα 12, ενώ έχει περιοριστεί περαιτέρω η απασχόλησή τους στο Δημόσιο) η χώρα κινδυνεύει να χάσει πάνω από 25.000 γυναίκες υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς μέχρι το 2030.

    

ΚΟΣΜΟΣ
