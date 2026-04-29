Η Ουκρανία απειλεί το Ισραήλ με κυρώσεις

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Β. Ζελένσκι κατηγόρησε το Ισραήλ ότι επιτρέπει στα λιμάνια του την είσοδο «κλεμμένων» ουκρανικών σιτηρών, δηλαδή σιτηρών από περιοχές που έχει καταλάβει η Ρωσία, προειδοποιώντας ότι το Κίεβο προετοιμάζει κυρώσεις εναντίον όσων εμπλέκονται.

Σε ανάρτησή του ο Ζελένσκι ανέφερε ότι άλλο ένα πλοίο που μετέφερε τέτοιου είδους σιτηρά «έφτασε σε λιμάνι του Ισραήλ και ετοιμάζεται να εκφορτώσει». «Δεν είναι - και δεν μπορεί να είναι - νόμιμη επιχείρηση», τόνισε, προσθέτοντας ότι οι ισραηλινές αρχές «δεν γίνεται να αγνοούν ποια πλοία φτάνουν στα λιμάνια της χώρας και τι φορτίο μεταφέρουν».

Προχθές ο Ουκρανός ΥΠΕΞ, Αντρίι Σιμπίχα, κάλεσε τον πρέσβη του Ισραήλ για διαμαρτυρία και ζήτησε λήψη μέτρων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Haaretz», το πλοίο «Panormitis» - που φέρεται να μετέφερε σιτηρά από κατεχόμενες περιοχές - περίμενε άδεια για να δέσει στη Χάιφα, ενώ άλλα 4 αντίστοιχα φορτία έχουν ήδη παραδοθεί στο Ισραήλ φέτος.

Το Ισραήλ απέρριψε τους ουκρανικούς ισχυρισμούς περί κλεμμένων σιτηρών, με τον ΥΠΕΞ του, Γκίντεον Σάαρ, να δηλώνει πως η Ουκρανία δεν έχει προσκομίσει κανένα στοιχείο ότι τα σιτηρά είχαν κλαπεί.

Το Κίεβο προετοιμάζει ένα πακέτο κυρώσεων που βάζει στο στόχαστρο «όσους μεταφέρουν απευθείας αυτό το σιτάρι, καθώς και άτομα και νομικές οντότητες που προσπαθούν να επωφεληθούν από αυτό το εγκληματικό σχέδιο», συνέχισε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι η Ουκρανία θα συντονιστεί με τους Ευρωπαίους εταίρους για την επέκταση των κυρώσεων.

Η ΕΕ προειδοποίησε ότι ενδέχεται να επιβάλει κυρώσεις σε άτομα που συνδέονται με ρωσικά πλοία σιτηρών τα οποία ελλιμενίζονται στο Ισραήλ.