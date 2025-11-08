ΗΠΑ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΣΙΑ

Συμφωνίες και σχέδια με επίκεντρο τα κρίσιμα ορυκτά

Την Πέμπτη ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ υποδέχτηκε για πρώτη φορά στην Ουάσιγκτον τους ηγέτες των πέντε κρατών της Κεντρικής Ασίας, καθώς οι ΗΠΑ και η ΕΕ επιδιώκουν να εδραιώσουν την παρουσία τους σε αυτήν την πλούσια σε πόρους περιοχή, όπου την παραδοσιακή ρωσική επιρροή ανταγωνίζεται η Κίνα.

Η γεωπολιτική σημασία των κρατών της Κεντρικής Ασίας - Καζακστάν, Κιργιστάν, Ουζμπεκιστάν, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν - έχει μεγαλώσει μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, καθώς αποτελούν εναλλακτικές διαδρομές Εμπορίου και Ενέργειας. Ενδεικτικά, τόσο το Πεκίνο όσο και οι Βρυξέλλες υποστηρίζουν την ανάπτυξη του διαδρόμου διαμέσου της Κασπίας ο οποίος θα φτάνει στην Ευρώπη μέσω Καυκάσου, παρακάμπτοντας τη Ρωσία.

«Ενισχύουμε την οικονομική μας εταιρική σχέση, βελτιώνουμε τη στρατιωτική μας συνεργασία», δήλωσε ο Τραμπ πριν από το δείπνο με τους Προέδρους των πέντε προσκεκλημένων χωρών (Καζακστάν, Κιργιστάν, Ουζμπεκιστάν, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν). Η πρώτη Σύνοδος Κορυφής ΗΠΑ - Κεντρικής Ασίας είχε διεξαχθεί το 2023.

«Ενα από τα πιο σημαντικά θέματα στο πρόγραμμά μας θα είναι τα στρατηγικά μέταλλα», πρόσθεσε ο Τραμπ, επισημαίνοντας ότι αυτές οι χώρες έχουν «τεράστια σημασία και απίστευτο δυναμικό».

Τα άφθονα και σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητα αποθέματα φυσικών πόρων των χωρών της Κεντρικής Ασίας προσελκύουν το ενδιαφέρον της ΕΕ και των ΗΠΑ, που επιδιώκουν να διαφοροποιήσουν τα αποθέματά τους σε σπάνιες γαίες και να μειώσουν την εξάρτησή τους από την Κίνα.

Πριν μερικούς μήνες το Καζακστάν ανακοίνωσε σημαντικά κοιτάσματα σπάνιων γαιών, ενώ επιπρόσθετα είναι ο πρώτος παραγωγός ουρανίου παγκοσμίως. Το δε Ουζμπεκιστάν διαθέτει άφθονο χρυσό, ενώ τα αποθέματα φυσικού αερίου του Τουρκμενιστάν είναι μεταξύ των σημαντικότερων στον κόσμο και Κιργιστάν - Τατζικιστάν εξερευνούν νέα κοιτάσματα ορυκτών.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε μια εμπορική συμφωνία με το Ουζμπεκιστάν. Η χώρα θα επενδύσει σχεδόν 35 δισ. δολάρια σε διάστημα τριών ετών και περισσότερα από 100 δισ. σε διάστημα 10 ετών «σε τομείς - κλειδιά» στις ΗΠΑ, διευκρίνισε ο Τραμπ, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στην Ενέργεια, τις τεχνολογίες και τα κρίσιμα ορυκτά.

Επίσης ανακοινώθηκε η ένταξη του Καζακστάν στις «Συμφωνίες του Αβραάμ», διαδικασία που ξεκίνησε ο Τραμπ κατά την πρώτη θητεία του για την εξομάλυνση των σχέσεων αραβικών και άλλων μουσουλμανικών χωρών με το Ισραήλ. Δεν διευκρινίστηκε τι ακριβώς σημαίνει η ένταξη για το Καζακστάν, που ήδη έχει διπλωματικές και εμπορικές σχέσεις με το Ισραήλ, αλλά σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς αποτελεί «μήνυμα», καθώς η Ουάσιγκτον διαβεβαιώνει ότι θα αυξηθεί ο αριθμός των χωρών που εντάσσονται στις εν λόγω Συμφωνίες.