Τρίτη 21 Απρίλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 12
ΕΡΓΑΤΙΚΑ

Δύο κόσμοι, αποτέλεσμα των δύο γραμμών στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, συγκρούστηκαν για τρεις μέρες στο 39ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ. Αυτό άλλωστε αποτυπώθηκε και στις τοποθετήσεις των εκλεγμένων αντιπροσώπων.

Από τη μια η μαχητική και ζωντανή πείρα που μετέφεραν οι αντιπρόσωποι της ΔΑΣ από μεγάλους αγώνες, από συγκρούσεις στους χώρους δουλειάς με την εργοδοσία και το κράτος της. Από την προσπάθεια να οργανωθεί η πάλη, να δυναμώσουν τα συνδικάτα και να συγκροτηθούν και νέα, κόντρα σε θεούς και δαίμονες, να δυναμώσει τελικά η αναμέτρηση με το σύστημα του κέρδους και των πολέμων που εγκληματεί καθημερινά σε βάρος του λαού. Από τη μία ο κόσμος των υπαρκτών και ζωντανών δυνάμεων στα συνδικάτα, όπως στα λιμάνια, στα εργοστάσια, στα ξενοδοχεία και στις τράπεζες, σε χώρους που έγιναν εμβληματικοί αγώνες, όπως από τη ΛΑΡΚΟ κ.α. Που φώτισαν τον ρόλο που πραγματικά μπορούν να παίξουν τα Εργατικά Κέντρα, όταν αλλάζει ο συσχετισμός, όπως στον Πειραιά, στην Πάτρα, στα Γιάννενα, στη Λάρισα, στην Εύβοια και αλλού.

Από την άλλη, η συναίνεση και η υποταγή που για μια ακόμα φορά κήρυξαν από το βήμα οι συνδικαλιστές - παράγοντες της ηγετικής ομάδας στο ΔΣ της ΓΣΕΕ. Εκεί που όλοι συνέκλιναν πως τα Συνδικάτα πρέπει να αποκτήσουν ρόλο ισχυρού «κοινωνικού εταίρου», γιατί έτσι μόνο μπορεί να διασφαλιστεί η κοινωνική συνοχή και η απαραίτητη σταθερότητα, ιδιαίτερα σε συνθήκες εμπλοκής στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και οξυμένης επίθεσης. Δηλαδή να έχουν τη συναίνεση των εργατών για να συνεχίσουν να προωθούν τα σχέδια των κυβερνήσεων και των εργοδοτών μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα.

Σε αυτή τη βάση, παίρνοντας τη σκυτάλη από τη συμφωνία τους στη διοίκηση της ΓΣΕΕ υπέρ της «κοινωνικής συμφωνίας» Κεραμέως - Παναγόπουλου, συνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ (ΠΑΣΚΕ/ «Ενωμένοι Εργαζόμενοι»), της ΝΔ (ΔΑΚΕ/ΕΝΟΤΗΤΑ - ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ) και του ΣΥΡΙΖΑ/ΝΕΑΡ (ΕΑΚ -ΕΜΕΙΣ - ΑΡΚΙ), είχαν ομοβροντία στήριξης του δόγματος «βολευτείτε με το μικρότερο κακό», κάνοντας λόγο για «υπεύθυνη στάση» και «ενότητα» στο χαμήλωμα των απαιτήσεων.

    

Η πραγματική ανατροπή θα έρθει από τους εργάτες που οργανώνονται, διεκδικούν, συγκρούονται
Mεγάλη η άνοδος της ΔΑΣ, επιβεβαιώνει τα σημαντικά βήματα ανασύνταξης
Με τον «κοινωνικό εταιρισμό», το κέρδος και τη ...φιλολαϊκή εκμετάλλευση
Βαδίζουμε στον δρόμο της ανατροπής ενάντια στον πόλεμο και την εκμετάλλευση!
«Ημίμετρα» ξανά και ...κατόπιν εορτής από την κυβέρνηση
Σε αγωνιστικό αναβρασμό απαιτούν ουσιαστικά μέτρα για την επιβίωσή τους
Να μπει τέλος στο αίσχος των εργολαβιών στις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ
 Η υπεροχή των εκλεγμένων της ΔΑΣ έλαμψε στις εργασίες
 Υπερασπίζονται την ενσωμάτωση και την υποταγή, λασπολογούν για τους ταξικούς αγώνες
Την Κυριακή 3 Μάη ο εργατικός - λαϊκός αγώνας δρόμου Χαϊδάρι - Καισαριανή
 Η ΚΑΠ της ΕΕ προσαρμόζει τους κανόνες ανάλογα με τις ανάγκες των μονοπωλίων
 Κατοχύρωση της «ασυλίας» της εργοδοσίας με νέες αλλαγές στην Επιθεώρηση Εργασίας
 Εκδηλώσεις Οργανώσεων του ΚΚΕ
 Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα
 Στους δρόμους στις 27 Απρίλη για άμεσα μέτρα στήριξης του εισοδήματος
 Η παλλαϊκή αλληλεγγύη «στρίμωξε» την κυβέρνηση
Συναυλία αλληλεγγύης την Πέμπτη
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ