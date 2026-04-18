Σάββατο 18 Απρίλη 2026 - Κυριακή 19 Απρίλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 31
ΔΙΕΘΝΗ
Βουλευτικές εκλογές στη Βουλγαρία

Με φόντο τις έντονες ενδοαστικές αντιθέσεις που «μαστίζουν» τη Βουλγαρία όλα τα τελευταία χρόνια, διεξάγονται την Κυριακή, 19 Απρίλη, οι νέες εκλογές για την ανάδειξη βουλής, για 8η συνεχόμενη φορά μόνο μέσα στην τελευταία πενταετία.

Δημοσκόπηση της «Alpha Research» (13-15/4/2026) που έγινε γνωστή την Παρασκευή, όχι απλά επιβεβαίωσε το σημαντικό προβάδισμα του νεοσύστατου κόμματος Προοδευτική Βουλγαρία (PB) του μέχρι τον Γενάρη Προέδρου της χώρας, Ρούμεν Ράντεφ, αλλά κατέγραφε και σημαντική αύξηση της διαφοράς που διατηρούσε από το δεύτερο στη σχετική κατάταξη (για πολλά χρόνια κυβερνητικό) κόμμα, το κεντροδεξιό GERB και το σύμμαχό του SDF, αφού οι δύο παρατάξεις συγκέντρωναν στην πρόθεση ψήφου αντίστοιχα 34,2% και 19,5%.

Στην τρίτη θέση ακολουθούσε η συμμαχία του μεταρρυθμιστικού φιλοευρωπαϊκού «Συνεχίζουμε την Αλλαγή» (PP) και της «Δημοκρατικής Βουλγαρίας» (DB), με 11,6%, που συγκυβέρνησαν τα τελευταία χρόνια ιεραρχώντας τη διατήρηση της χώρας στο ευρωατλαντικό στρατόπεδο.

Ακόμα, στη Βουλή - σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έρευνα - εκτιμάται ότι θα μπει και το Κίνημα για τα Δικαιώματα και τις Ελευθερίες DPS, με 9,4%, η φιλορωσική «Αναγέννηση», με 5,8% αλλά και οριακά το Βουλγάρικο Σοσιαλιστικό Κόμμα (BSP) συγκεντρώνοντας το όριο του 4%.

Εστιάζοντας στην ανάγκη «αντιμετώπισης της διαφθοράς» - που κυριάρχησε και στις διαδηλώσεις που γίνονταν για καιρό ενάντια (και) στην τελευταία κυβέρνηση με πρωταγωνιστή το GERB - όλα δείχνουν ότι το PB διεκδικεί καθοριστικό ρόλο αφενός στον εκσυγχρονισμό του αστικού κράτους, αφετέρου σε μια δύσκολη «εξισορρόπηση» στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, με στόχο την διατήρηση συνεργασίας με ΕΕ - ΝΑΤΟ αλλά και Ρωσία. Πάντως, αν και αυτό που διέκρινε τον Ράντεφ στην προεδρική του θητεία ήταν μια πολύ προσεκτική αποφυγή ευθείας κατηγορίας της Μόσχας, αναλυτές σημειώνουν ότι κατά την προεκλογική του εκστρατεία απέφυγε στοχευμένα θέσεις που ανοιχτά διατύπωνε τα τελευταία χρόνια, όπως ότι «η Κριμαία είναι ρωσική» ή ότι δεν συμφωνεί με τη στρατιωτική στήριξη στην Ουκρανία. Την ίδια στιγμή, ο Ράντεφ επενδύει σε ένα οικονομικό επιτελείο με έμπειρα στελέχη επιχειρήσεων, ενώ συνεργάτες του προέρχονται και από το BSP, όπως ο οικονομολόγος Κονσταντίν Προντάνοφ, που μέχρι το φθινόπωρο ηγείτο του κόμματος ΑBV, μιας μικρής διάσπασης του BSP.

Στο μεταξύ, την Παρασκευή, ο γγ του υπουργείου Εσωτερικών, Γκεόργκι Κάντεφ, ανακοίνωσε πως στη διάρκεια σχετικής επιχείρησης εντοπίστηκαν στη Βάρνα σχεδόν 200.000 ευρώ που είχαν χωριστεί σε φακέλους και προορίζονταν για εξαγορά ψήφων.

    
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Νέα παζάρια για τη διαχείριση ενός «πολύπλοκου περιβάλλοντος» (2025-12-13 00:00:00.0)
Ορκίστηκε κυβέρνηση «μεγάλου συνασπισμού» (2025-01-18 00:00:00.0)
Ξανά πρόωρες εκλογές στη Βουλγαρία (2024-08-06 00:00:00.0)
Ρωσική «ανησυχία» για την κλιμάκωση στο Κόσοβο και την παρέμβαση των ΗΠΑ - ΕΕ (2023-01-05 00:00:00.0)
Η Μόσχα απειλεί ακόμα και με κλείσιμο πρεσβείας στη Σόφια (2022-07-01 00:00:00.0)
Επανεκλογή Ράντεφ με επίκληση σε «ρεαλισμό στην εξωτερική πολιτική» (2021-11-23 00:00:00.0)

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Γράφουν τα επόμενα επεισόδια εμπλοκής στον πόλεμο
Στην «επιχειρησιακή ραχοκοκαλιά» του ιμπεριαλιστικού πολέμου
Κεφάλαιο - κυβερνήσεις προετοιμάζονται για «δύσκολους καιρούς». Οι λαοί να προετοιμάσουν την αντεπίθεσή τους!
«Βιώσιμες επενδύσεις» στον θάνατο και την καταστροφή
Στα όριά του το οπλοστάσιο των «άτρωτων» στρατών
 Η εύθραυστη εκεχειρία και ο έλεγχος του Ορμούζ στοιχεία της κλιμάκωσης της σύγκρουσης
Οι ιμπεριαλιστικές συγκρούσεις «στραγγαλίζουν» την πρόσβαση στο φάρμακο
Περιοδεία Ζελένσκι στην Ευρώπη για συμπαραγωγή drones
Επιταχύνει τα σχέδια για ένα «ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ» ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή
 Κυνική προώθηση των γεωπολιτικών προτεραιοτήτων στην περιοχή
Προετοιμασία «παζαριού» με το Ισραήλ
 Τη Λέσβο θα επισκεφτεί ο Δ. Κουτσούμπας
 Εκδήλωση για την αντιπυρική προστασία
 Συναντήσεις με ΑΚΕΛ και ΕΔΕΚ - Σοσιαλιστικό Κόμμα
 Η Ελλάδα ...«πυλώνας σταθερότητας»
Ρεπορτάζ από έναν άλλο Απρίλη
 Απεργία ενάντια στην αντεργατική μεταρρύθμιση
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ