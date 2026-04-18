Βουλευτικές εκλογές στη Βουλγαρία

Με φόντο τις έντονες ενδοαστικές αντιθέσεις που «μαστίζουν» τη Βουλγαρία όλα τα τελευταία χρόνια, διεξάγονται την Κυριακή, 19 Απρίλη, οι νέες εκλογές για την ανάδειξη βουλής, για 8η συνεχόμενη φορά μόνο μέσα στην τελευταία πενταετία.

Δημοσκόπηση της «Alpha Research» (13-15/4/2026) που έγινε γνωστή την Παρασκευή, όχι απλά επιβεβαίωσε το σημαντικό προβάδισμα του νεοσύστατου κόμματος Προοδευτική Βουλγαρία (PB) του μέχρι τον Γενάρη Προέδρου της χώρας, Ρούμεν Ράντεφ, αλλά κατέγραφε και σημαντική αύξηση της διαφοράς που διατηρούσε από το δεύτερο στη σχετική κατάταξη (για πολλά χρόνια κυβερνητικό) κόμμα, το κεντροδεξιό GERB και το σύμμαχό του SDF, αφού οι δύο παρατάξεις συγκέντρωναν στην πρόθεση ψήφου αντίστοιχα 34,2% και 19,5%.

Στην τρίτη θέση ακολουθούσε η συμμαχία του μεταρρυθμιστικού φιλοευρωπαϊκού «Συνεχίζουμε την Αλλαγή» (PP) και της «Δημοκρατικής Βουλγαρίας» (DB), με 11,6%, που συγκυβέρνησαν τα τελευταία χρόνια ιεραρχώντας τη διατήρηση της χώρας στο ευρωατλαντικό στρατόπεδο.

Ακόμα, στη Βουλή - σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έρευνα - εκτιμάται ότι θα μπει και το Κίνημα για τα Δικαιώματα και τις Ελευθερίες DPS, με 9,4%, η φιλορωσική «Αναγέννηση», με 5,8% αλλά και οριακά το Βουλγάρικο Σοσιαλιστικό Κόμμα (BSP) συγκεντρώνοντας το όριο του 4%.

Εστιάζοντας στην ανάγκη «αντιμετώπισης της διαφθοράς» - που κυριάρχησε και στις διαδηλώσεις που γίνονταν για καιρό ενάντια (και) στην τελευταία κυβέρνηση με πρωταγωνιστή το GERB - όλα δείχνουν ότι το PB διεκδικεί καθοριστικό ρόλο αφενός στον εκσυγχρονισμό του αστικού κράτους, αφετέρου σε μια δύσκολη «εξισορρόπηση» στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, με στόχο την διατήρηση συνεργασίας με ΕΕ - ΝΑΤΟ αλλά και Ρωσία. Πάντως, αν και αυτό που διέκρινε τον Ράντεφ στην προεδρική του θητεία ήταν μια πολύ προσεκτική αποφυγή ευθείας κατηγορίας της Μόσχας, αναλυτές σημειώνουν ότι κατά την προεκλογική του εκστρατεία απέφυγε στοχευμένα θέσεις που ανοιχτά διατύπωνε τα τελευταία χρόνια, όπως ότι «η Κριμαία είναι ρωσική» ή ότι δεν συμφωνεί με τη στρατιωτική στήριξη στην Ουκρανία. Την ίδια στιγμή, ο Ράντεφ επενδύει σε ένα οικονομικό επιτελείο με έμπειρα στελέχη επιχειρήσεων, ενώ συνεργάτες του προέρχονται και από το BSP, όπως ο οικονομολόγος Κονσταντίν Προντάνοφ, που μέχρι το φθινόπωρο ηγείτο του κόμματος ΑBV, μιας μικρής διάσπασης του BSP.

Στο μεταξύ, την Παρασκευή, ο γγ του υπουργείου Εσωτερικών, Γκεόργκι Κάντεφ, ανακοίνωσε πως στη διάρκεια σχετικής επιχείρησης εντοπίστηκαν στη Βάρνα σχεδόν 200.000 ευρώ που είχαν χωριστεί σε φακέλους και προορίζονταν για εξαγορά ψήφων.