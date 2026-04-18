ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Περιοδεία Ζελένσκι στην Ευρώπη για συμπαραγωγή drones

Προειδοποιήσεις της Ρωσίας για στοχοποίηση ευρωπαϊκών εργοστασίων που θα συνεργάζονται με την Ουκρανία

Στην κοινή παραγωγή drones με την Ουκρανία και την ανάπτυξη συστημάτων αεράμυνας κατά των drones εστιάζουν οι Ευρωπαίοι, καθώς εξελίσσεται η ιμπεριαλιστική σύγκρουση ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσίας, ενώ παράλληλα εντείνονται οι πολεμικές προετοιμασίες για ενδεχόμενη γενικευμένη σύγκρουση.

Την εβδομάδα που πέρασε, ο Ουκρανός Πρόεδρος, Β. Ζελένσκι, περιόδευσε σε Βερολίνο, Ρώμη και Αμστερνταμ, προωθώντας συμφωνίες συμπαραγωγής drones αλλά και προμήθειας όπλων για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρ. Μερτς, έκανε λόγο για μια «νέα στρατηγική εταιρική σχέση» μεταξύ των δύο χωρών και «επένδυση στο κοινό μας μέλλον», ανακοινώνοντας συμφωνία συνεργασίας στην παραγωγή drones, αλλά και σε θέματα αεράμυνας, όπλων μεγάλου βεληνεκούς και πυρομαχικών πυροβολικού.

Οπως έγινε γνωστό, ήδη ιδρύεται στην Ουκρανία μια κοινή ομάδα συμπαραγωγής μη επανδρωμένων αεροσκαφών υπό τη γερμανική πολεμική βιομηχανία «Rheinmetall».

Η Γερμανία θα χρηματοδοτήσει επίσης σύμβαση μεταξύ της Ουκρανίας και της «αμυντικής» εταιρείας «Raytheon» για την παράδοση εκατοντάδων αμερικανικών πυραύλων Patriot, ενώ έχει επιτευχθεί συμφωνία με τη γερμανική εταιρεία «Diehl Defence» για την παράδοση πρόσθετων εκτοξευτών για συστήματα αεράμυνας Iris-T.

Το Βερολίνο έχει εξελιχθεί τον τελευταίο χρόνο στον μεγαλύτερο προμηθευτή όπλων της Ουκρανίας και διεκδικεί κυρίαρχο γεωπολιτικό ρόλο στην Ανατολική Ευρώπη. Ετσι, η Ευρώπη θα πρέπει «να εμπλακεί άμεσα» σε μια «ειρηνευτική διαδικασία» με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία για την Ουκρανία, είπε ο Μερτς, προσθέτοντας ότι η Γερμανία έχει λόγο, διότι είναι η σημαντικότερη χώρα που υποστηρίζει την Ουκρανία.

Μεταξύ των συμφωνιών που υπεγράφησαν περιλαμβάνεται και η συνεργασία για την ανταλλαγή ψηφιακών δεδομένων μάχης στην ανάπτυξη νέων οπλικών συστημάτων.

Αντίστοιχα και η Ιταλία επιθυμεί να αναπτύξει κοινή παραγωγή drones με το Κίεβο, «τομέας στον οποίο η Ουκρανία έχει εξασφαλίσει κύριας σημασίας ρόλο», είπε η πρωθυπουργός Τζ. Μελόνι, ενώ η Ολλανδία θα δαπανήσει 248 εκατ. ευρώ για κατασκευή drones που θα ενισχύσουν τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Στο μεταξύ, την Τετάρτη είχε συνεδριάσει η λεγόμενη ομάδα «Ραμστάιν» για τον συντονισμό της στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο. Η Βρετανία ανακοίνωσε ότι θα αποστείλει 120.000 drones στην Ουκρανία μέσα στο έτος, τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα παράδοση τέτοιων συστημάτων.

Λίστα με ευρωπαϊκές χώρες - στόχους δημοσίευσε η Ρωσία

Ευθείες απειλές κατά ευρωπαϊκών στόχων εξαπέλυσε ο αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμ. Μεντβέντεφ, προειδοποιώντας ότι εργοστάσια παραγωγής drones για την Ουκρανία ενδέχεται να αποτελέσουν στόχο ρωσικών πληγμάτων.

Ο Μεντβέντεφ «ευχήθηκε» καλό ύπνο στους «Ευρωπαίους εταίρους», μετά τη δημοσίευση από το ρωσικό υπουργείο Αμυνας λίστας με διευθύνσεις εγκαταστάσεων παραγωγής drones για την Ουκρανία στην Ευρώπη.

Το ρωσικό υπουργείο Αμυνας ανέφερε ότι η απόφαση των ευρωπαϊκών χωρών να αυξήσουν την παραγωγή drones για την Ουκρανία αποτελεί «σκόπιμο βήμα που οδηγεί σε απότομη κλιμάκωση της στρατιωτικοπολιτικής κατάστασης σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο και σε σταδιακή μετατροπή αυτών των χωρών σε στρατηγικό μετόπισθεν της Ουκρανίας».

Το υπουργείο προειδοποίησε ότι επιθέσεις κατά της Ρωσίας με drones που κατασκευάζονται στην Ευρώπη για την Ουκρανία ενέχουν «απρόβλεπτες συνέπειες». «Αντί να ενισχύουν την ασφάλεια των ευρωπαϊκών κρατών, οι ενέργειες των Ευρωπαίων ηγετών τα εμπλέκουν ολοένα και περισσότερο σε έναν πόλεμο με τη Ρωσία», ανέφερε.

Το ρωσικό υπουργείο Αμυνας ανέφερε ότι δημοσίευσε κατάλογο με υποκαταστήματα ουκρανικών εργοστασίων παραγωγής drones στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Δανία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Ολλανδία, την Πολωνία και την Τσεχία, καθώς και εργοστάσια παραγωγής εξαρτημάτων σε Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Τσεχία, Ισραήλ και Τουρκία.