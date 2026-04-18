ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΕΣΒΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

Κυνική προώθηση των γεωπολιτικών προτεραιοτήτων στην περιοχή

Το Διπλωματικό Φόρουμ της Αττάλειας διάλεξε αυτήν τη φορά ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία Τομ Μπάρακ για να πει ότι οι σχέσεις Ουάσιγκτον - Αγκυρας έχουν σημειώσει «μεγαλύτερη πρόοδο τους τελευταίους 16 μήνες απ' ό,τι τα τελευταία 15 χρόνια» και να επαναλάβει ότι «η σχέση των δύο χωρών δεν ήταν ποτέ καλύτερη». Πρόσθεσε μάλιστα ότι αυτό δεν αφορά μόνο τη σχέση των Προέδρων των δύο χωρών αλλά «όλα τα επίπεδα - των υπουργών Εξωτερικών, των υπηρεσιών πληροφοριών, το στρατιωτικό και το επιχειρηματικό επίπεδο», αλλά και ότι «θα δείτε το θέμα των S-400 να επιλύεται σύντομα». Είπε ακόμα πως «από την οπτική γωνιά του αφεντικού μου» (Τραμπ) η ένταξη της Τουρκίας «στο πρόγραμμα των F-35 είναι μια χαρά».

Επέλεξε μάλιστα να θυμίσει στο ακροατήριο ότι «η Ελλάδα έχει και S-300 και F-35», αλλά μετά προσπάθησε να κάνει χιούμορ λέγοντας πως «δεν θα αναφερθώ στο ιστορικό θέμα της Ελλάδας και της Τουρκίας (...) γιατί θα μου απαγορεύσουν να πάω ξανά στη Μύκονο».

Την ίδια στιγμή, αναδεικνύοντας οφέλη που η συνεργασία με την Τουρκία προσφέρει (και) στις ΗΠΑ, ο Μπάρακ επεσήμανε ότι χρειάζονται εναλλακτικές λύσεις στα Στενά του Ορμούζ για να κατοχυρωθεί η ενεργειακή ασφάλεια, αφού τα παγκόσμια συστήματα εφοδιασμού μετατοπίζονται ανά πάσα στιγμή. Μίλησε ακόμα για τους «αυξανόμενους γεωπολιτικούς κινδύνους και την αστάθεια» που αναγκάζουν τις χώρες «να επανεξετάσουν τον τρόπο μεταφοράς Ενέργειας και κρίσιμων πόρων», τονίζοντας πως ενώ «οι θαλάσσιες διαδρομές προτιμώνται εδώ και καιρό για την ευελιξία τους (...) σημεία συμφόρησης όπως τα Στενά του Ορμούζ εκθέτουν τις παγκόσμιες ροές Ενέργειας σε σημαντικό κίνδυνο».

Κατέληξε δε στο συμπέρασμα ότι τα παραπάνω αυξάνουν τη σημασία των περιφερειακών διαδρόμων, αναδεικνύοντας την Τουρκία και τη Συρία σε κεντρικούς κόμβους διέλευσης για ροές Ενέργειας, Δεδομένων και Εμπορίου. Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε σε δυνατότητες που έχουν περιφερειακά έργα όπως αυτά που διασχίζουν τη λεκάνη της Κασπίας, το Αζερμπαϊτζάν, την Αρμενία και τις περιοχές πέρα από αυτήν.

Μιλώντας για την «περιφερειακή συνεργασία» και την «οικονομική ευθυγράμμιση», που μπορούν να υπηρετήσουν τη «μακροπρόθεσμη σταθερότητα» και τις «ασφαλείς αλυσίδες εφοδιασμού», είπε ότι η διαρκής σταθερότητα δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με στρατιωτικά μέσα. Ανέφερε χαρακτηριστικά πως «όταν έχεις ένα κυρίαρχο έθνος όπως το Ιράν, που υποστηρίζει μια πολιτοφυλακή, δεν μπορείς να απαλλαγείς από αυτήν την πολιτοφυλακή σκοτώνοντάς την (...) Αυτή η ιδέα της κινητικής εξάλειψης του εχθρού δεν αποδίδει». Συμπεραίνοντας ότι οι «Συμφωνίες του Αβραάμ» «τελικά είναι η απάντηση», ο Μπάρακ είπε ότι η Συρία αποτελεί ένα «απροσδόκητο αποτέλεσμα διπλωματικών και γεωπολιτικών αλλαγών».