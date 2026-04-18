Τη Λέσβο θα επισκεφτεί ο Δ. Κουτσούμπας

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας θα επισκεφτεί τη Λέσβο την Τετάρτη 22 Απρίλη. Στο πλαίσιο της επίσκεψης θα συναντηθεί:

- Στις 12.00 με το ΔΣ της Ενωσης Στρατιωτικών της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, στα γραφεία τους (Λοχαγού Μανωλακέλλη 14, Μυτιλήνη).

- Στις 19.30 με το ΔΣ της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου και με αντιπροσωπεία των ΔΣ των Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δυτικής Λέσβου.

- Στις 20.30 θα μιλήσει στην Καλλονή (πάρκο Βασιλειάδη), σε συγκέντρωση με θέμα «Η πολιτική τους καταστρέφει τους κόπους και τις ζωές μας - Τώρα αντεπίθεση με το ΚΚΕ!».