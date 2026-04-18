Η Ελλάδα ... «πυλώνας σταθερότητας»

Για την ελληνική οικονομία οι εκθέσεις καταγράφουν περαιτέρω επιβάρυνση. Το ΔΝΤ εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία το 2025 «έκλεισε» με ανάπτυξη 2,1%, αναθεωρεί όμως προς τα κάτω την πρόβλεψη για το 2026, στο 1,8% (από 2%), και βλέπει περαιτέρω επιβράδυνση στο 1,7% το 2027. Αιτία είναι οι αυξημένες τιμές Ενέργειας και η επιβράδυνση της διεθνούς ζήτησης. Ακόμα πιο δυσοίωνες είναι οι εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό. Από το 2,9% του 2025, αναμένεται να ανέλθει στο 3,5% φέτος και να υποχωρήσει στο 2,7% το 2027. Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι η ακρίβεια που κατατρώει το λαϊκό εισόδημα θα συνεχίσει να καλπάζει, με τον λαό να πληρώνει τις συνέπειες του πολέμου όπου εμπλέκεται η αστική τάξη, διεκδικώντας επιθετικά μερίδιο από τη «λεία».