Συναντήσεις με ΑΚΕΛ και ΕΔΕΚ - Σοσιαλιστικό Κόμμα

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δ. Κουτσούμπας, τη Δευτέρα 20 Απρίλη θα έχει τις εξής συναντήσεις στα γραφεία του Κόμματος στη Βουλή:

- Στις 12.00 με αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ αποτελούμενη από τον Στεφάνου Στέφανο, γγ του ΑΚΕΛ, και τους Τσελεπή Τουμάζη και Σωτηρίου Σωτήρα.

- Στις 13.00 με αντιπροσωπεία της ΕΔΕΚ - Σοσιαλιστικό Κόμμα αποτελούμενη από τον Αναστασίου Νίκο, πρόεδρο, τον Κουταλιανό Αντώνη, κεντρικό οργανωτικό γραμματέα, τον Σπηλιόπουλο Απόστολο, πρόεδρο της Κομματικής Οργάνωσης Αθήνας της ΕΔΕΚ, και τον Τσίρτο Ζαχαρία, αναπληρωτή πρόεδρο της Κομματικής Οργάνωσης Αθήνας της ΕΔΕΚ.