Στην «επιχειρησιακή ραχοκοκαλιά» του ιμπεριαλιστικού πολέμου

Εχει η γλώσσα της ότι η δεν συμμετέχει στον της αλλά η έρχεται από τον πιο στενό της στην περιοχή: Το

Οπως μας πληροφορεί η αμερικανοϊσραηλινή δεξαμενή σκέψης JINSA, μια από τις πιο επιδραστικές στις ΗΠΑ, η Ανατολική Μεσόγειος είναι η «επιχειρησιακή ραχοκοκαλιά» του πολέμου στη Μέση Ανατολή και, ως το «πλέον αυτόνομο επιχειρησιακό θέατρο», υποστηρίζει «τη στρατιωτική δραστηριότητα των ΗΠΑ και των συμμάχων τόσο στην Ευρώπη όσο και στη Μέση Ανατολή».

Λέει ακόμα: «Η Ανατολική Μεσόγειος δεν βρίσκεται πλέον στα περίχωρα της σύγκρουσης - είναι ενσωματωμένη σε αυτήν».

Επομένως, οι φρεγάτες, τα αεροσκάφη και οι λοιπές δυνάμεις που βρίσκονται στην Ανατ. Μεσόγειο δεν είναι τσιλιαδόροι Αμερικανών και Ισραηλινών που μακελεύουν την περιοχή, αλλά συνεργοί στο μακέλεμα, όπως επισήμως τους αναγορεύουν οι σύμμαχοι. Αυτό κι αν είναι απόδοση ...συμμαχικών τιμών!

Λέει ακόμα το λόμπι ότι «ο ρόλος της Ανατ. Μεσογείου στην τρέχουσα σύγκρουση υπερβαίνει κατά πολύ την απορρόφηση επιθέσεων», δίνοντας ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για το πώς ακριβώς συμβάλλουν Ελλάδα και Κύπρος στις επιχειρήσεις επί του πεδίου.





Γράφει ενδεικτικά για τη ότι «το αεροπλανοφόρο επισκευάστηκε εκεί παράλληλα να επιχειρήσεις», ενώ αμερικανικές συλλογής έχουν χρησιμοποιήσει τόσο τη όσο και το «για περιφερειακή

Επίσης, «από τη Σούδα εκτελούνται πτήσεις σηματολογικής συλλογής πληροφοριών Rivet Joint, ενώ το Ακρωτήρι φιλοξενεί κατασκοπευτικά αεροσκάφη U-2 στο πλαίσιο της μακροχρόνιας Επιχείρησης "Olive Harvest", πάνω από τη Μέση Ανατολή».

Και μεις που νομίζαμε ότι ο «Κίμων» κάνει κρουαζιέρα στο Νησί της Αφροδίτης και ότι η Σούδα είναι σανατόριο για τους Αμερικανούς σταυροφόρους...

«Σήμερα δεν θα έπρεπε να μιλάμε για τα θέματα του κράτους δικαίου (...) Θα έπρεπε να συζητούμε για τα όσα συμβαίνουν στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή, στον Λίβανο. Θα έπρεπε να το συζητούμε για την αμυντική παρουσία της Ελλάδος στην Κύπρο».

Αυτά έλεγε ο Μητσοτάκης την Πέμπτη στη Βουλή, ξεσπαθώνοντας κατά των κομμάτων της βολικής αντιπολίτευσης.

Αστεία πυροτεχνήματα για να θολώνει στα μάτια του λαού η στρατηγική τους σύμπλευση σε όλα. Προπάντων στο (αστικό) κράτος της (ταξικής) αδικίας και του πολέμου.

Γιατί αυτό το κράτος είναι που στέλνει φρεγάτες στην Ερυθρά και στην Κύπρο, Patriot στη Σ. Αραβία, όπλα στην Ουκρανία. Τα ταμεία αυτού του κράτους φουσκώνουν με τα ματωμένα πλεονάσματα και τη φοροληστεία...

Αυτό το κράτος δίνει δέκα - δέκα τις φοροαπαλλαγές σε εφοπλιστές, τράπεζες, ενεργειακούς ομίλους και λοιπούς. Οι μηχανισμοί αυτού του κράτους στέλνουν τις κλήσεις για τα «αγροτοδικεία» στους βιοπαλαιστές που παλεύουν να ζήσουν και να παράγουν στον τόπο τους.

Αυτό το κράτος είναι ταυτόχρονα θερμοκήπιο σκανδάλων, ρεμούλας και διαφθοράς, γιατί τέτοια είναι η σαπίλα της τάξης που υπηρετεί. Οπου κέρδος, εκεί και οι «αξίες» της αστικής τάξης και του κράτους της...

Οπότε να μη μιλάνε, ούτε η ΝΔ ούτε οι άλλοι. Ας επικαλούνται καλύτερα το δικαίωμα της σιωπής. Ξέρουν αυτοί...

Απαιχτοι πάντως απαξάπαντες στην προσπάθεια να πείσουν ότι κάπου υπάρχει «κράτος για όλους». Το είδε κάποιος που 'χε δει με τα μάτια του και το ...τέρας του Λόχνες.

Ο Μητσοτάκης έφερε και αποδείξεις! Επικαλέστηκε την ...ψηφιακή κάρτα εργασίας. Γιατί αν δεν είναι «κράτος δικαίου» η ψηφιοποίηση της 13ωρης σκλαβιάς, τότε τι είναι;

Επικαλέστηκε επίσης τις συντάξεις που απονέμονται σε λίγους μήνες. Γιατί έχει και τσίπα το κράτος που βούτηξε από τους συνταξιούχους τους κόπους μιας ζωής, αφήνοντάς τους με συντάξεις - καρυδότσουφλα στον ωκεανό της ακρίβειας...

Επικαλέστηκε κι άλλα ο Μητσοτάκης... Οπως την καλπονοθεία της επιστολικής ψήφου. Για να μην αναφέρουμε την πεμπτουσία του κράτους δικαίου: «650 νομοσχέδια έχουν ψηφιστεί από αυτήν την κυβερνητική πλειοψηφία», κόμπασε ο πρωθυπουργός.

Τα 649 «παίζει» να ήταν προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης (βλέπε μνημόνιο των μνημονίων). Για το ένα που απομένει, η έρευνα συνεχίζεται... Το επιβεβαιώνει άλλωστε και ο (αδέκαστος) ΟΟΣΑ.

Στην τελική, δεν παλεύεται καθόλου η κατάσταση με το ρημαδο-κράτος! «Κοινωνικό» το κάνανε, εκσυγχρονισμό και επανίδρυση του κάνανε, «επιτελικό» το κάνανε, «ψηφιακό» το κάνανε, αλλά εκείνη η διαφθορά δεν λέει να φύγει.

Υπάρχει εξήγηση: Το πρόβλημα είναι κατασκευαστικό και οι διάφοροι «Παπακώστες» και «Σκρέκες» είναι το αναπόδραστο συμπλήρωμα του κράτους των καπιταλιστών και του «δικαίου» της αδικίας...

Ο κλέψας του κλέψαντος είναι το άλλο μισό του συστήματος της θεσμοθετημένης κλεψιάς και του κράτους που την περιφρουρεί. Στο κράτος των καπιταλιστών, «δίκαιο» ο νόμος των καπιταλιστών. Στην «πολιτεία των αφεντάδων», το «δίκιο των αδικητάδων».

Γι' αυτό πρέπει να γκρεμιστεί από τα θεμέλια το σάπιο σύστημα και να χτίσει στη θέση του ο λαός μια άλλη, δικιά του κοινωνία, καταργώντας το κέρδος, τους καπιταλιστές και τις διεθνείς ενώσεις τους. Με το δικό του κράτος, το κράτος των εργαζομένων. Εκεί όπου νόμος θα είναι το δίκιο του εργάτη, της τεράστιας λαϊκής πλειοψηφίας και όχι μιας χούφτας κηφήνων και τρωκτικών.