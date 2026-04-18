Σάββατο 18 Απρίλη 2026 - Κυριακή 19 Απρίλη 2026
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Απεργία ενάντια στην αντεργατική μεταρρύθμιση

Την Παρασκευή στην Πορτογαλία πραγματοποιήθηκε απεργία των δημοσίων υπαλλήλων, ενάντια στις αντεργατικές μεταρρυθμίσεις της κεντροδεξιάς κυβέρνησης μειοψηφίας του Λουίς Μοντενέγκρο.

Η απεργιακή κινητοποίηση οργανώθηκε από τη μεγαλύτερη συνδικαλιστική συνομοσπονδία της Πορτογαλίας, CGTP, ενώ το απόγευμα έγινε μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Λισαβόνας με κεντρικό σύνθημα «Κάτω η μεταρρύθμιση της εργασίας».

Η μεταρρύθμιση θα επιφέρει επιδείνωση των συνθηκών ζωής και δουλειάς των εργαζομένων. Σύμφωνα με το προσχέδιο που είχε παρουσιάσει η κυβέρνηση, προβλέπονται μεταξύ άλλων απλοποίηση των διαδικασιών απόλυσης, παροχή μεγαλύτερης «ευελιξίας» στις επιχειρήσεις για την οργάνωση του χρόνου εργασίας και διεύρυνση της παροχής της ελάχιστης υπηρεσίας σε περίπτωση απεργίας.

Εδώ και μήνες η κυβέρνηση προσπαθεί να αποσπάσει την ανοιχτή στήριξη του εργοδοτικού - κυβερνητικού συνδικαλισμού και διαπραγματεύεται με την άλλη μεγάλη συνδικαλιστική συνομοσπονδία, UGT, χωρίς επιτυχία.

«Είμαστε ακόμα μακριά από μια συμφωνία», δήλωσε το βράδυ της Πέμπτης ο επικεφαλής της UGT, Μάριο Μουράο, έπειτα από συνάντηση μεταξύ της υπουργού Εργασίας Μαρία ντο Ροζάριο Πάλμα Ραμάλιο και των «κοινωνικών εταίρων».

Αν αυτές οι διαπραγματεύσεις δεν καταλήξουν «τις επόμενες μέρες», η υπουργός προτίθεται να καταθέσει το σχέδιο στο Κοινοβούλιο, όπου η κυβέρνηση δεν διαθέτει την πλειοψηφία. Θα προσπαθήσει έτσι να εξασφαλίσει τη στήριξη είτε της σοσιαλδημοκρατικής αντιπολίτευσης είτε του ακροδεξιού κόμματος «Chega», που όμως έχουν επικρίνει έντονα το κυβερνητικό σχέδιο.

    

