ΛΙΒΑΝΟΣ

Προετοιμασία «παζαριού» με το Ισραήλ

Τον δρόμο για την εφαρμογή (και ταυτόχρονη παραβίαση από το Ισραήλ) εύθραυστης εκεχειρίας άνοιξε στον Λίβανο η κυβέρνηση του Αμερικανού ΠροέδρουΗ 10ήμερη εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ από τα μεσάνυχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή ανακοινώθηκε ότι επιδιώκει την έναρξη άμεσης διαπραγμάτευσης όχι μόνο για τον τερματισμό αυτής της φάσης συγκρούσεων, αλλά και για τη σύναψη μιας νέας «Συμφωνίας του Αβραάμ» που θα οδηγήσει σε «μακροχρόνια ειρήνη» και σύναψη διπλωματικών σχέσεων ανάμεσα σε Τελ Αβίβ και Βηρυτό. Μέσα σε μερικές ώρες από την έναρξή τηςαπό τα πυρά ισραηλινού drone. Οι αναφορές για την επιδρομή έγιναν λίγα λεπτά αφότου ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ απαγορεύουν στο Ισραήλ να συνεχίσει τους βομβαρδισμούς στον Λίβανο, αναφέροντας: «Το Ισραήλ δεν θα βομβαρδίζει πλέον τον Λίβανο. Τους απαγορεύεται από τις ΗΠΑ να το κάνουν».

Σε άλλη μία από τις πολλές αναρτήσεις που έκανε ο Τραμπ την Παρασκευή για την κατάσταση σε Ιράν και Λίβανο, ανέφερε πως η συμφωνία για το Ορμούζ δεν συνδέεται με κανέναν τρόπο με τον Λίβανο. Διαβεβαίωσε δε ότι έχει τάχα καλές προθέσεις για τον Λίβανο, διατυμπανίζοντας πως «θα κάνουμε τον Λίβανο ξανά μεγάλο!».

Το σκηνικό για τον νέο γύρο παζαριών στήνεται με φόντο τους πάνω από 2.100 νεκρούς Λιβανέζους που προκάλεσαν οι ισραηλινές επιθέσεις και τον ορυμαγδό καταστροφής υποδομών και κτιρίων πόλεων και χωριών του νότιου Λιβάνου και πολλών συνοικιών της πρωτεύουσας Βηρυτού. Ακόμα κι έτσι, η είδηση προκάλεσε από το πρωί της Παρασκευής τεράστιο κύμα επιστροφής δεκάδων χιλιάδων εκτοπισμένων αμάχων που είχαν αναζητήσει καταφύγιο στους δρόμους της Βηρυτού προς τις εστίες τους στον νότο, με την ελπίδα ότι θα τις βρουν όρθιες...

Το σχέδιο ή έστω η επιθυμία των ΗΠΑ για «κλείσιμο» του μετώπου μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ δεν είναι ούτε απλό, ούτε εύκολο να εφαρμοστεί στην πράξη, καθώς θέτει ως βασικό όρο τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Τυπικά οι κυβερνήσεις σε Ισραήλ και Λίβανο συμφωνούν ότι η Χεζμπολάχ θα πρέπει να αφοπλιστεί, όπως τουλάχιστον ανακοίνωσαν κατά την «ιστορική» πρώτη συνάντησή τους την Τρίτη 14/4 στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην Ουάσιγκτον, παρουσία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Η πρόθεσή τους θα συναντήσει αντικειμενικά εμπόδια όχι μόνο γιατί η Χεζμπολάχ αντιτίθεται υπό τις παρούσες συνθήκες, που ευνοούν τις συχνές ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές και χερσαίες εισβολές, αλλά και επειδή διαφωνεί ένα σημαντικό μέρος του λιβανικού λαού, που αντιμετωπίζει καχύποπτα τη διάθεση του Λιβανέζου Προέδρου και δη του πρωθυπουργού Ναουάφ Σαλάμ να συνδιαλλαγούν με το Ισραήλ. Κι αυτό παρότι το τελευταίο έχει ξεκαθαρίσει πως επιδιώκει την αρπαγή λιβανέζικου εδάφους από τα σύνορα μέχρι τη νότια όχθη του ποταμού Λιτάνι, με πρόσχημα τη δημιουργία «ζώνης ασφαλείας».

Είναι ενδεικτική η δήλωση του Ισραηλινού υπουργού Αμυνας Ι. Κατς μετά την έναρξη της εκεχειρίας της 17ης Απρίλη ότι τα ισραηλινά στρατεύματα θα παραμείνουν στις περιοχές του νότιου Λιβάνου όπου βρίσκονταν πριν ξεκινήσει η εκεχειρία, ότι «η δουλειά δεν έχει τελειώσει» και ότι θα φτιάξουν μια υποτιθέμενη ζώνη ασφαλείας.

Με αυτό δεδομένο, κάθε προσπάθεια εκεχειρίας μοιάζει σαν «διάλειμμα» μέχρι την επόμενη αναπόφευκτη σύγκρουση, ενώ υπάρχει και το ενδεχόμενο νέας εμφύλιας σύγκρουσης.

Σε αυτές τις συνθήκες, ο Τραμπ καμαρώνει αλαζονικά ότι «τερμάτισε» τον «ένατο πόλεμο» και υπόσχεται στον δοκιμαζόμενο Λίβανο «ειρήνη» αν συναινέσει μέχρι κεραίας στις απαιτήσεις του κράτους - τρομοκράτη Ισραήλ. Ο Αμερικανός ηγέτης έδωσε ήδη εντολή στον αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς, στον υπουργό Εξωτερικών Μ. Ρούμπιο και στον επιτελάρχη, στρατηγό Νταν Κέιν, «να συνεργαστούν» με τις δύο χώρες για να επιτύχουν «διαρκή ειρήνη» καταπώς βολεύει τα αμερικανικά μονοπώλια.