ΝΤΑΒΟΣ.- O Μπόργκε Μπρέντε, που ήταν πρόεδρος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ εδώ και εννιά χρόνια, αναγκάστηκε χτες σε παραίτηση, μετά τις αποκαλύψεις των αμερικανικών αρχών για τη σχέση του με τον σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Επστιν, και συγκεκριμένα ότι συμμετείχε σε τρία επιχειρηματικά δείπνα με τον χρηματιστή κακοποιό και επικοινωνούσε τακτικά μαζί του.

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ.- Η 78χρονη πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Χίλαρι Κλίντον, κατέθεσε χτες μέσω τηλεδιάσκεψης ενώπιον του Κογκρέσου για την υπόθεση Επστιν. Η Κλίντον κατηγόρησε τα μέλη της Επιτροπής ότι την κάλεσαν να καταθέσει με στόχο «να αποσπάσουν την προσοχή» από τον Τραμπ και τη δική του σχέση με την υπόθεση. Τους ζήτησε λοιπόν να καλέσουν και τον Πρόεδρο των ΗΠΑ. Σήμερα Παρασκευή αναμένεται η κατάθεση του 79χρονου συζύγου της, πρώην Προέδρου Μπιλ Κλίντον. Στο μεταξύ, χτες ανακοινώθηκε ότι τη Δευτέρα 2/3 θα προεδρεύσει του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ η σύζυγος του Τραμπ, Μελάνια, με αφορμή την ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου από τις ΗΠΑ.

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΛΟΝΔΙΝΟ.- Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε χτες από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης Απάτης να εξετάσει ενδεχόμενες παραβιάσεις των κανόνων της εκ μέρους του 72χρονου Βρετανού Πίτερ Μάντελσον, μετά τις αποκαλύψεις για τις σχέσεις του με τον Επστιν. Ο 72χρονος Βρετανός ήταν επίτροπος της ΕΕ από το 2004 μέχρι το 2008, και οι Βρυξέλλες θέλουν να μάθουν αν παραβίασε ή όχι τον κώδικα δεοντολογίας στον οποίο υπόκεινται οι αξιωματούχοι της Κομισιόν.