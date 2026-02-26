ΙΣΡΑΗΛ

Διήμερη επίσκεψη ξεκίνησε ο Ινδός πρωθυπουργός

Διήμερη επίσημη επίσκεψη στο Ισραήλ, τη δεύτερή του από το 2017, ξεκίνησε χτες το μεσημέρι ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι. Στο πλαίσιό της περιλαμβάνονται η εκφώνηση ομιλίας του Μόντι στην Κνέσετ, συνάντηση διευρυμένων διμερών αντιπροσωπειών στο ξενοδοχείο «King David» της Ιερουσαλήμ και υπογραφή σημαντικών συμφωνιών σε τομείς όπως η οικονομία, το εμπόριο, η αγροτική παραγωγή, η ασφάλεια, οι πολιτικές σχέσεις κ.λπ.

Οι πρωθυπουργοί των δύο χωρών αναμένεται επίσης να εξετάσουν από κοινού την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο πλαίσιο της «Στρατηγικής Σχέσης Ινδίας - Ισραήλ», στο φόντο του νέου εμπορικού διαδρόμου IMEC, σύνδεσης της Ινδίας με τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη.

Η Ινδία βρίσκεται «στο πλευρό του Ισραήλ με πλήρη πεποίθηση τώρα και στο μέλλον», τόνισε ο Μόντι στη διάρκεια ομιλίας του στην Κνέσετ χτες το βράδυ, αφιερώνοντας το μετάλλιο που έλαβε νωρίτερα από τον πρόεδρο της ισραηλινής Βουλής «στη μακρόχρονη φιλία και στις κοινές δημοκρατικές παραδόσεις» Ινδίας - Ισραήλ.

Εξέφρασε «βαθύτατα συλλυπητήρια» για τα θύματα της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7/10/2023, λέγοντας πως «τίποτα δεν δικαιολογεί την τρομοκρατία», προκειμένου να τις συσχετίσει με την «ινδική εμπειρία από επιθέσεις φανατικών ισλαμιστών».

Ανέδειξε επίσης τη διμερή και πολυμερή συνεργασία στο πλαίσιο του ανταγωνιστικού νέου εμπορικού διαδρόμου IMEC μεταξύ Ινδίας - Μέσης Ανατολής - Ευρώπης και στο σχήμα «I2U2» μεταξύ Ινδίας, Ισραήλ, ΗΠΑ και ΗΑΕ, ζητώντας εμβάθυνση οικονομικών και αμυντικών δεσμών.

Ισραηλινά ΜΜΕ ανέφεραν πως τέλη Μάρτη αναμένεται για επίσκεψη στην Ιερουσαλήμ και ο Αμπντιραχμάν Μοχάμεντ Αμπντουλαχί, Πρόεδρος της (αποσχισθείσας από τη Σομαλία) Σομαλιλάνδης, που αναγνωρίστηκε από το Ισραήλ στις 25/12/2025, στο πλαίσιο της στρατηγικής του Ισραήλ για αύξηση της επιρροής στο Κέρας της Αφρικής, απέναντι στην αυξημένη γεωπολιτική ισχύ της Τουρκίας αλλά και στους Χούθι της Υεμένης.