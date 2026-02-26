ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Προχωρά ο σχεδιασμός για προτεκτοράτο στη Γάζα

Ο Βούλγαρος διπλωμάτης και πρώην απεσταλμένος του ΟΗΕ στη Μέση Ανατολή, Νικολάι Μλαντένοφ, που έχει αναλάβει διευθυντής του λεγόμενου «Συμβουλίου Ειρήνης» υπό τον Τραμπ, μιλώντας χτες στην εμιρατινή εφημερίδα «The National δήλωσε» πως επιδιώκει μια «ενιαία Γάζα υπό πολιτικό έλεγχο», στο πλαίσιο του άθλιου σχεδίου μετατροπής της κατεστραμμένης Λωρίδας σε προτεκτοράτο των ΗΠΑ, Ισραήλ και «συμμάχων».

Δεν έκρυψε την ντε φάκτο διχοτόμηση της Γάζας, τονίζοντας ότι σήμερα υπάρχουν «δύο Γάζες»: Μία υπό τον έλεγχο της Χαμάς και μία υπό τον έλεγχο του ισραηλινού στρατού.

«Αν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί για πολύ, δεν θα είναι για το συμφέρον κανενός. Εμείς θέλουμε μια Γάζα υπό πολιτικό έλεγχο που κυβερνάται με τρόπο που δεν επιτρέπει καμία ένοπλη οργάνωση που θα την ελέγχει... Μετά την καταστροφή του τελευταίου πολέμου πρέπει να γίνουν πολλά για ένα σχέδιο ανοικοδόμησης της περιοχής», είπε ο Μλαντένοφ.

Ανέφερε πως άμεση προτεραιότητα είναι η συγκρότηση μιας νέας επιτροπής διαχείρισης θεμάτων καθημερινότητας στη Γάζα και μιας αστυνομικής δύναμης. «Κανείς δεν θέλει να αναλάβει την ευθύνη για τη Γάζα ή να πληρώνει τους λογαριασμούς της Γάζας ενώ κάποιος άλλος ελέγχει τους δρόμους με καλάσνικοφ», συνέχισε ο Μλαντένοφ, αναφερόμενος στην απαίτηση αφοπλισμού της Χαμάς.

Σχέδιο κρυπτονομίσματος και (ελεγχόμενων) ψηφιακών συναλλαγών

Τη δημιουργία του κρυπτονομίσματος «stablecoin» εξετάζουν στελέχη του αμερικανικού «Συμβουλίου Ειρήνης» για τη Γάζα, στο πλαίσιο τρόπων «ανάστασης» της οικονομίας της περιοχής που ισοπεδώθηκε από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς των τελευταίων 2,5 ετών.

Το σχέδιο για το κρυπτονόμισμα στη Γάζα αποκάλυψε ρεπορτάζ της εφημερίδας «Financial Times», επικαλούμενο πέντε πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να αναζητηθεί «υποστήριξη» από ισχυρές εταιρείες χωρών του Κόλπου που χειρίζονται ψηφιακά νομίσματα, ώστε να σηκώσουν το μεγαλύτερο βάρος ενός τέτοιου σχεδίου. Ενημερωμένες πηγές που επικαλείται η εφημερίδα ανέφεραν ότι δεν θα πρόκειται για ένα «νέο νόμισμα» στη Γάζα ή στα παλαιστινιακά εδάφη, αλλά ένα «μέσο» για να διενεργούν ψηφιακά συναλλαγές οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα. Πίσω από το σχέδιο φέρεται να είναι ο Ισραηλινός Λιράν Τάνκμαν, πρώην στέλεχος της Mossad και νυν «επιχειρηματίας», ο οποίος λέγεται ότι έχει ήδη αρχίσει να δουλεύει πάνω σε μια «ψηφιακή πλατφόρμα που θα επιτρέπει ασφαλείς ηλεκτρονικές συναλλαγές, υπηρεσίες Υγείας, χρηματοπιστωτικές και τραπεζικές υπηρεσίες» απόλυτα ελεγχόμενες μέσω προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

Ασταμάτητες οι επιθέσεις εποίκων και στρατού στη Δυτική Οχθη

Το ίδιο διάστημα, στη Δυτική Οχθη οι επιθέσεις των Εβραίων εποίκων σε κοινότητες Παλαιστινίων συνεχίζονται καθημερινά.

Το απόγευμα της Τετάρτης δεκάδες έποικοι με τις πλάτες του ισραηλινού στρατού εισέβαλαν στο χωριό Αλ Μουγαγίρ, βορειοανατολικά της Ραμάλα. Εκλεψαν ζώα, προκάλεσαν ζημιές σε περιουσίες και σπίτια αμάχων και ο στρατός όχι μόνο δεν τους σταμάτησε, αλλά έπνιξε στα δακρυγόνα τα περισσότερα σπίτια του χωριού.

Μερικές ώρες νωρίτερα, ο κατοχικός στρατός κατεδάφισε κτίριο και καταστήματα στο χωριό Ανζα, νότια της Τζενίν.

Αργά το βράδυ της Τρίτης σπίτια και οχήματα Παλαιστινίων στο χωριό Σούσγια, στη νότια Δυτική Οχθη, παραδόθηκαν στις φλόγες από επιθέσεις Εβραίων εποίκων. Σε μία από τις επιθέσεις έβαλαν φωτιά σε σπίτι ενώ μέσα βρισκόταν οικογένεια με μικρά παιδιά, και από καθαρή τύχη δεν έπαθαν εγκαύματα ή κάτι χειρότερο. Ο κατοχικός στρατός κατέφτασε στο χωριό αφού είχαν φύγει οι έποικοι και, φυσικά, δεν έγιναν συλλήψεις ούτε για τα μάτια του κόσμου...