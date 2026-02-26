ΗΠΑ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διάγγελμα Τραμπ με αυτοεπαίνους για ... επιτυχίες

Τη μεγαλύτερη σε διάρκεια (άνω των δύο ωρών) ομιλία για την «Κατάσταση της Ενωσης» που εκφώνησε ποτέ Αμερικανός ηγέτης έκανε χτες τα ξημερώματα στο Κογκρέσο ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με βασικό στόχο να πείσει για τα «κατορθώματα» της κυβέρνησής του κυρίως σε οικονομία, επενδύσεις, Μεταναστευτικό, να θολώσει τα νερά για τις επόμενες επιθετικές κινήσεις των ΗΠΑ έναντι του Ιράν (δες σχετικό θέμα) και να εμφανιστεί «καλύτερος» διαχειριστής της εξουσίας από την προηγούμενη κυβέρνηση Δημοκρατικών ενόψει των κρίσιμων ενδιάμεσων βουλευτικών εκλογών του ερχόμενου Νοέμβρη.

Εν ολίγοις, ο Πρόεδρος Τραμπ δεν είπε κάτι που δεν είχε ξαναπεί. Στην οικονομία τα βρήκε όλα ανθηρά. Μίλησε για «μεταμόρφωση που δεν έχει ξαναδεί κανείς», θεωρώντας πως η οικονομία ανακάμπτει δυναμικά, ο πληθωρισμός υποχωρεί και πως οι δασμοί γέμισαν τα δημόσια ταμεία (στο φόντο του τεράστιου ακαθάριστου δημόσιου χρέους των ΗΠΑ, που στις αρχές Φλεβάρη έφθανε τα 38,5 τρισ. δολάρια).

Εκτίμησε πως η Αμερική εισέρχεται, χάρη στις πολιτικές του, σε υποτιθέμενη περίοδο «χρυσής εποχής». Εδωσε τα εύσημα στην κυβέρνησή του για το «σφράγισμα» των συνόρων και την «αποτελεσματική» διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης, στο φόντο της εν ψυχρώ δολοφονίας δύο Αμερικανών πολιτών από τα όπλα πρακτόρων της ICE. Υπεραμύνθηκε των δασμών, των περικοπών των κρατικών δαπανών, ισχυρίστηκε πως οι τιμές των φαρμάκων πέφτουν (ενώ εκατομμύρια Αμερικανοί κινδυνεύουν να δουν τις δαπάνες Υγείας να εκτοξεύονται στα ύψη μεταξύ άλλων και λόγω του «μεγάλου όμορφου νόμου» για την ιατροφαρμακευτική κάλυψη), και περηφανεύτηκε για «πρωτοφανείς» εισροές ξένων επενδύσεων στην αμερικανική οικονομία, βλέποντας εργοστάσια να χτίζονται και θέσεις εργασίας να επιστρέφουν στις ΗΠΑ.

Σε άλλο σημείο απαίτησε από το Κογκρέσο να εγκρίνει το νομοσχέδιο «Save America» με απαίτηση απόδειξης ιθαγένειας για εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους, θεωρώντας το ως «πανάκεια» απέναντι στο κατακερματισμένο εκλογικό σύστημα και λύση απέναντι στην «εκτεταμένη νοθεία», μη διστάζοντας να κατηγορήσει τους Δημοκρατικούς ότι αντιδρούν «επειδή θέλουν να κλέψουν» στις εκλογές.

Στη σκηνοθεσία του προεδρικού διαγγέλματος εντάχθηκε και η εθνική ομάδα χόκεϊ επί πάγου, που κέρδισε το χρυσό στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς σε Μιλάνο - Κορτίνα, που αξιοποιήθηκε ως αφορμή για «εθνική υπερηφάνεια», ενώ το «παρών» έδωσε και η χήρα του δολοφονηθέντος (πέρσι) ακροδεξιού πολιτικού Τσάρλι Κερκ.

Τον επίλογο του διαγγέλματος ο Τραμπ τον «έντυσε» με «ενέσεις αισιοδοξίας» πως «η επανάσταση που ξεκίνησε το 1776 δεν έχει τελειώσει...» και πως «το μέλλον μας θα είναι μεγαλύτερο, καλύτερο, φωτεινότερο, τολμηρότερο και ενδοξότερο από ποτέ».

Η κριτική από τους Δημοκρατικούς διατυπώθηκε μέσω ανακοίνωσης του επικεφαλής του κόμματος στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, στην οποία ανέφερε: «Οι Αμερικανοί ουδέποτε είδαν μια ομιλία για την κατάσταση της Ενωσης τόσο αποσυνδεδεμένη από την πραγματικότητα... και μια καθημερινότητα που χαρακτηρίζεται από υψηλότερα κόστη, απλησίαστες κατοικίες, περισσότερο χάος και περισσότερη διαφθορά».